Preghiera No Aborto in Quattordici Regioni. Oggi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo dall’avv. Pietro Guerini, dell’Associazione No-194, questo messaggio che offriamo alla vostra attenzione.

§§§

Vi comunico che domani saremo all’esterno di 14 ospedali in altrettante regioni per commemorare i 6 milioni di concepiti soppressi legalmente dal 1978 con l’entrata in vigore della legge 194, secondo i dati ministeriali ufficiali.

Un genocidio che ci auguriamo possa essere contrastato e compresso dal nuovo esecutivo e nello scenario politico emerso dalle urne nel voto del 25 settembre.

Personalmente mi troverò all’esterno del Niguarda di Milano dalle ore 10.

Le altre sedi sono indicate sul mio profilo Facebook e sul nostro sito.

Vi ringrazio per l’attenzione.

Cordiali saluti.

Avv. Pietro Guerini-Presidente nazionale Comitato NO194 ed omonima associazione ( no194.org

Ecco l’elenco degli ospedali: Torino (S. Anna, ingresso PS, h 10), Genova (Villa Scassi, h 9), Milano (Niguarda, h 10), Vicenza (S. Bortolo, h 14), Trieste (Burlo, h 11), Firenze (Careggi, h 10), Macerata (Generale, h 9), Perugia (Silvestrini, h 15), Pescara (S. Spirito, h 9), Roma (S. Giovanni-Addolorata, via Amba Aradam, angolo via Laterani h 15), Napoli (Cardarelli, h 10), Bari (Policlinico, h 15), Catania (Garibaldi Nesima, ingresso PS, h 9), Cagliari (Brotzu, h 15).

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: 194, aborto, guerini



Categoria: Generale