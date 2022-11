Chi Sono Quelli che Protestano contro il Blocco dei Rave. Massimo Viglione.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offro alla vostra attenzione queste parole del prof. Massimo Viglione, che ringrazio di cuore. E qualche piccolo supporto di immagine, a testimonianza del fatto che la battaglia non è ancora terminata…Buona lettura.

È interessante notare che coloro che oggi ululano contro le restrizioni per i rave party, gridando all’attentato alla libertà personale e democratica, sono esattamente gli stessi che hanno gioito per gli idranti che hanno cacciato i manifestanti da Trieste o per le cariche violente e i modi inumani di parte delle forze dell’Ordine il 9 ottobre 2021 a Roma. Sono gli stessi che hanno letteralmente adorato la messa in arresti domiciliari dell’intera popolazione italiana, che hanno goduto nel vedere forze dell’ordine che interrompevano le Messe o fermavano chi portava il padre in ospedale per un’operazione urgente o si faceva il bagno nel mare da solo. Sono gli stessi che hanno cacciato le persone dai ristoranti, dai bar, dai mezzi pubblici, dai posti di lavoro, togliendo loro lo stipendio e distruggendo la piccola imprenditoria. Sono gli stessi che volevano, e vogliono, imporre la sierizzazione di massa ripetuta sine die nonostante le reazioni avverse e spesso mortali del siero; sono gli stessi che hanno preteso che tutti gli italiani venissero marchiati di un passaporto verde per vivere. Ora si lamentano per il blocco di una follia collettiva, figlia del nichilismo liberal-giacobino, che porta i giovani alla morte intellettiva e morale quando non fisica. Sono i cultori della morte. Morte della civiltà, della società, dei corpi e delle anime. Sono gli schiavi del globalismo liberal-comunista. E sono ovunque. L’unica risposta è nella pienezza dell’essere radicati della fede cattolica vera e piena, nella Tradizione classica, nelle radici della nostra plurimillenaria civiltà. Ciò che stiamo facendo ogni giorno. In pochi, ma sempre meno pochi. (Massimo Viglione)

E voglio offrire alla vostra attenzione questo post, pubblicato da uno che dall’abito sembra un prete. Che non mi sembra riesca a capire che il concetto di “bene comune” qui non c’entra molto; siamo di fronte a violazione di leggi stabilite. E tirare fuori il “bene comune” per un siero che la Pfizer ha ammesso non fosse testato per evitare i contagi, che ha provocato e provoca morti ed effetti avversi, che, semplicemente, non funziona (conosco decine di persone alla terza dose che si sono ammalate anche due volte) pare una colossale sciocchezza, se non avallare una menzogna. Forse il presbitero in questione farebbe bene a occuparsi più delle anime, e a non avventurarsi in terreni scivolosi…

Sempre al buon presbitero di cui sopra, vorrei offrire queste cifre qua sotto, che dovrebbero se non altro ispirare pensosa e prudente riflessione…

Più che altro per non trovarsi in compagnie imbarazzanti, come quelle illustrate qui sotto….

Già, Mattarella, l’uomo che con un pretesto ha impedito che gli italiani votassero un anno e mezzo fa, che ha permesso che si calpestassero Costituzione e libertà fondamentali…Ma non sarebbe ora che lasciasse libero il Quirinale? Non è da tempo il mio Presidente, e credo di non essere solo. Una figura imbarazzante, a dir poco. Anche se non è niente a confronto con quella qui sotto…

