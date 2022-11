Scribacchini (et Alii….) Vil Razza Dannata. E Continuano…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questo – lo ammetto – è un post di pancia. Perché mi infuria il fatto che a dispetto di tutto quello che sappiamo, grazie a studi scientifici seri, ampi, documentati e provati a livello nazionale e internazionale, la Banda del Siero continui a spargere veleni di ogni genere. Politici – e vabbè, si sa che sono quello che sono – ma medici, ordini professionali e soprattutto soi disant giornalisti, il cui ruolo nella frode è stato ed è ancora, come vedrete, centrale.

§§§

“HO FATTO PARTE DEL FAMIGERATO CTS, DEL COVID NON SAPEVAMO NULLA E ABBIAMO VACCINATO ALLA CIECA.

RAGAZZI COMPRESI”

(Prof. Bernabei Roberto)

(Da fb)

Ennesimo caso di confessione involontaria dei propri crimini, da annotare per i futuri processi. Se lo dicono da soli che sono “famigerati” (“che gode di pessima fama, malfamato”).

E che dire del contenuto criminale del resto della frase: non avevano alcuna evidenza dei questa presunta malattia e hanno “vaccinato” alla cieca sperando che andasse bene perché in passato “ha fatto il bene dell’umanità”, anche ai ragazzi perché “vanno a scuola e stanno tutti insieme”.

C’era bisogno di presunti luminari della medicina per dire (e fare) bestialità del genere che possono benissimo sentirsi nel bar sotto casa?

– Il Comitato Tecnico Scientifico era una organismo politico, pseudo-scientifico, terroristico e criminale, responsabile della morte di decine di migliaia di italiani.

– La presunta covid, di cui appunto “non si sa nulla”, è la solita influenza, così rinominata per le finalità che sappiamo.

– La messa in scena vaccinale è solo una copertura per somministrare sostanze tossiche sperimentali a mRNA e altre componenti non dichiarate.