Lettera di un Medico. I Siero-Frodatori non Mollano , a Dispetto dei Dati ISS.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione due testi. Il primo è la lettera di un medico di Terapie Domiciliari, che sta girando sui social. Il secondo è un articolo di Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Questo a fronte della canea che i media asserviti al regime psico-sanitario stanno facendo per il reintegro dei medici che hanno scelto di non farsi iniettare il siero negli ospedali; un fronte che va da commenti stile Cazzullo sul Corriere della Sera a Mattarella (ma non sarebbe opportuno che si dimettesse?) a personaggi quali Maurizio Gasparri, di Forza Italia, inqualificabili e ad altri ancora, complici, coscienti o incoscienti, della più grande frode mai perpetrata e del furto di libertà e diritti di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. Buona lettura, in attesa di una Norimberga…

Un medico di terapia domiciliare il Dott. Gianni Grilli risponde a una nullità che chiedeva in un tweet di distinguere i medici che non si sono sottoposti al buco. E cito:

<<“Egregio Sig Marco Paleari a proposito di quello che ha scritto non posso non risponderle.

Sono un Medico di quelli che lei definisce ciarlatani anti scienza e dai quali non vorrebbe essere curato. Sa, sono anche un Medico che da marzo 2021 è entrato nel Gruppo Terapia domiciliare C-19 e ha iniziato a curare centinaia di persone in tutta Italia.

Persone positive al tampone abbandonate dai Medici di Base che quando rispondevano al telefono altro non era che Tachipirina, vigile attesa e se state male chiamate il 118, naturalmente nessuna risposta il sabato, la domenica e le feste comandate.

Noi invece del tutto gratuitamente eravamo sempre disponibili, con il telefono sempre acceso e se non potevamo rispondere richiamavamo.

Ricordo bene il giorno di Natale e a Capodanno 2021 60 telefonate e 60 messaggi… sempre disponibili anche a prescrivere i farmaci necessari in base al decorso clinico della malattia, farmaci che le persone andavano a comprare perché il loro Medico oltre la Tachipirina non prescriveva.

Non conoscevo nessuna delle persone che ho curato ma forse lei non può capire che cosa provavo ogni volta che mi comunicavano che si sentivano meglio, che i sintomi stavano regredendo, che si erano negativizzati. Quante belle parole ho ricevuto e che sorpreso vedere arrivare tanti di loro a Trani in vacanza appositamente per conoscermi.

Lei non è Medico come può avere l’arroganza e la competenza di dare del Ciarlatano a chi invece Medico lo è?

Perché sarei un ciarlatano? Perché ho ragionato con la mia testa e con le mie conoscenze e non secondo quello che dicevano le virostar televisive?

Perché ho ritenuto fin da subito assurdo rendere difficoltose l’esecuzione di autopsie (di fronte ad una nuova malattia indispensabile mezzo per capirne la fisiopatologia), perché ho ritenuto assurdo per una malattia infettiva respiratoria chiudere per tre mesi le persone in casa mentre continuava ad entrare gente in Italia negli aeroporti e via mare, perché ritenevo assurdi certi provvedimenti che nulla avevano di Medicina Preventiva come il salutare con il gomito, con il pugno, inseguire con gli elicotteri persone che passeggiavano solitarie sulla spiaggia, marito e moglie uno avanti e uno dietro in auto, disinfettarsi le mani ogni volta che si entrava in un negozio, permesso di andare a trovare i congiunti a Milano e non tra Trani e Bisceglie che distano 8 km, virus che esce ad orari, virus che colpisce prima in piedi e poi seduti al bar, mascherine di stoffa e di carta che bloccano la diffusione del virus, banchi a rotelle..

Sono un ciarlatano perché non ho mai prescritto a nessuno la Tachipirina e perché sono stato a contatto continuo giornaliero e più volte al giorno per i casi più gravi con le persone che seguivo?

Sono un ciarlatano perché sono andato a leggermi la scheda tecnica di Pfizer e di Moderna e ho letto sin da subito che il V. non è mai stato sperimentato per quel che riguarda la trasmissione dell’infezione (“lo faccio per gli altri” è una falsità), che il V. è stato sperimentato per tre mesi in persone dai 16 ai 60 anni sane nessuna sperimentazione in persone oltre i 60 anni con patologie, in bambini e in gravidanza, che non esistono studi di genotossicità e cancerogenicità, che il meccanismo di azione è quello di fare produrre alle nostre cellule la proteina Spike che è la proteina tossica del virus …

Sarei un Ciarlatano perché non ho creduto a qualche virostar che durante qualche trasmissione televisiva sosteneva che chi era vaccinato non avrebbe potuto trasmettere il virus, puntualmente smentito da quanto accaduto con tri e quadri dosati che si sono infettati e hanno infettato.

Sarei un Ciarlatano perché non ho creduto a qualche altra virostar che ha affermato che dopo la seconda dose si poteva star tranquilli per 10 anni.

Sarei un ciarlatano perché ho fatto il Medico come mi hanno insegnato all’università, sarei stato cacciato a pedate dal Mio professore di Clinica Medica se all’esame avessi risposto che una polmonite si cura con vigile attesa e Tachipirina.

Lei non vuole farsi curare da noi medici ciarlatani, liberissimo di pensarlo. Noi in realtà a differenza di altri medici ed infermieri che hanno detto cose inimmaginabili sui non vaccinati, curiamo tutti: vaccinati, non vaccinati, bianchi, neri , gialli, ucraini, russi, intelligenti, idioti…

Qualcuno ha pure detto che dovremmo metterci una spilletta, ottima idea. Moltissimi sono sicuro andrebbero a cercare proprio quelle spillette. Stia tranquillo comunque troverà sempre qualcuno pronto a curarla se un giorno diventerà positivo.

Le assicuro che se anche troverà in Pronto Soccorso due medici con la spilletta avrà le cure migliori anche se non posso assicurarle che non le verrà richiesta una consulenza psichiatrica da parte di un Medico freevax.”>>

Le BALLE sui vaccini. Diritti dei cittadini sacrificati PER NULLA: NUOVI studi e bollettino ISS

… diffuso dall’Istituto superiore di sanità, che taglia la testa al toro [ Bollettino ISS 26 10 2022 ] … contagio – ogni 100.000 abitanti inferiore rispetto a chi ha portato a compimento il ciclo vaccinale … fascia che va dai 12 ai 60 anni … tra i 60 e i 79 anni … tra chi non ha ricevuto neppure una dose e chi invece si è sottoposto a tutte … è praticamente uguale … la maggioranza della popolazione italiana appartiene alle prime tre fasce … certo di essere una persona che «non si contagia e non contagia» [ Vedi, ad esempio ] … Ma c’è dell’altro … un grafico elaborato da Our world in data sulle rilevazioni diffuse dall’OMS … i lockdown, insieme con le misure come il certificato, hanno discriminato la popolazione … e non hanno evitato di avere il maggior numero di morti … una mortalità che lo ha collocato al vertice di tutti i Paesi europei … provvedimenti che non avevano alcuna vera motivazione sanitaria … si è inseguita un’impossibile immunità di gregge … si è pensato che per impedire la circolazione del virus fosse sufficiente impedire la circolazione di chi non era vaccinato … risultato, per mortalità siamo i peggiori, e ancora nessuno ha chiesto scusa … un’ulteriore considerazione per i tanti che ancora si impancano a distribuire lezioni a chi ha ritenuto liberamente di non vaccinarsi … uno studio pubblicato dal Journal of Clinical Medicine … chi si è beccato il coronavirus riduce le probabilità di contrarre forme gravi della malattia rispetto a chi si è vaccinato … dovrebbe essere una notizia da prima pagina … invece è una notizia che la maggior parte degli esperti e dei giornali ignora. Meglio tacere piuttosto che ammettere di aver raccontato balle §§§

