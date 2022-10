Agostino Nobile. Il Suicidio degli Studenti Progressisti.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione questo lucido commento sullo stato di gran parte della nostra gioventù. Buona lettura.

Il suicidio degli studenti progressisti

Durante i lockdown e l’imposizione dei sieri i nostri studenti si sono rovinati le dita, gli occhi e il cervello dietro i computer e gli smartphone. Sono stati per due anni zitti e docili come perfette cavie. Nemmeno per l’invio di armi in Ucraina hanno aperto bocca. I pacifisti? Assenti.

Dopo due anni di silenzio e mesi di segregazione coatta, trascorsi in una tortura psicofisica che non ha eguali nella storia del dopoguerra, con l’elezione del nuovo PM Meloni (sottolineo che non sono melonista) le cavie sono scese in piazza a protestare e a diffondere violenza verbale senza limiti.

A questo punto, ma si sa da sempre, è più che chiaro che certi studenti rappresentano uno dei tentacoli criminali della grande finanza. Non credono, o fanno finta di non credere, al Grande Reset pianificato dai progressisti. Nonostante i libri pubblicati, gli strombazzamenti al WEF, da Klaus Schwab a Bill Gates, e di tutti i politici occidentali che ne parlano apertamente da almeno due anni, gli studenti progressisti sembrano ignoralo. Ma non mancano decine di articoli sui giornali, come questo pubblicato da Affari Italiani, anche se in largo ritardo: https://www.affaritaliani.it/politica/pandemia-nulla-sara-come-prima-la-tesi-del-grande-reset-c-e-da-preoccuparsi-759966.html. Secondo i signori del Great reset con la Quarta rivoluzione industriale milioni di giovani saranno senza lavoro, ma le cavie manifestano contro il fascismo. Roba da manicomio.

In pratica ci troviamo davanti a studenti ingenui e pure più idioti. Idioti perché agiscono per conto di chi sta letteralmente cancellano il loro futuro.

Per fortuna non tutti i giovani sono come le cavie progressiste.

In questi giorni un video, in cui la deputata progressista Alexandria Ocasio-Cortez viene attaccata verbalmente da due manifestanti, è diventato virale https://www.youtube.com/watch?v=vD9qW5S9-_g

Il breve filmato, che su Twitter ha generato più di 7 milioni di visualizzazioni, mostra due studenti inferociti con Ocasio-Cortez per aver votato l’invio di decine di miliardi di dollari all’Ucraina per finanziare i suoi sforzi bellici. L’hanno accusata di essere un falco della guerra, dopo che inizialmente si era candidata come outsider anti-establishment.

Il fatto è avvenuto mercoledì 12 ottobre, mentre Ocasio-Cortez ospitava un incontro in una scuola superiore del Bronx per i residenti del distretto congressuale 14, che copre anche il Queens nord-occidentale.

Ocasio-Cortez, che stava parlando al forum per discutere di leggi come l’Inflation Reduction Act, è stata interrotta durante la parte di domande e risposte dell’evento, tra l’altro, poco frequentato.

Come fanno ogni volta che i fatti smentiscono il mainstream, i media hanno censurato il video. Per questo penso sia opportuno riportare le parole dei due giovani che si trovano anni luce distanti dai nostri studenti/cavie. Traduco per chi non parla inglese.

Uno studente ha interrotto la progressista Ocasio-Cortez: “Deputata. Niente di tutto questo conta se c’è una guerra nucleare, per la quale lei ha votato per l’invio di armi in Ucraina”. Il giovane ha invocato il nome di Tulsi Gabbard, un’ex membro del Congresso che ha abbandonato il Partito Democratico all’inizio della scorsa settimana citando una serie di ragioni, tra cui il sostegno del partito alla guerra.

“Tulsi Gabbard ha lasciato il Partito Democratico perché sono un gruppo di falchi della guerra.

Ti sei candidata come outsider, eppure hai votato per iniziare questa guerra in Ucraina. State votando per iniziare una terza guerra nucleare con Russia e Cina. Perché sta giocando con le vite dei cittadini americani? State giocando con le nostre vite!”

Un altro studente si unisce e urla a Ocasio-Cortez, avvertendola di un Armageddon nucleare se non si oppone al suo partito. La Camera, controllata dai Democratici, ha votato a favore dell’invio di 40 miliardi di dollari in aiuti militari e umanitari all’Ucraina a maggio e di altri 12,3 miliardi di dollari al Paese devastato dalla guerra il mese scorso. “Non ci saranno vicini se c’è una bomba nucleare […] Avete votato per mobilitare e inviare denaro ai nazisti ucraini. Sei una codarda… ho creduto in te e sei diventata proprio ciò contro cui dicevi di combattere. Sei il motivo per cui tutti finiranno in una guerra nucleare, a meno che tu non decida di alzarti in piedi proprio ora e denunciare il Partito Democratico. Lo farete?”

Come possiamo immaginare i governi americani, che hanno causato morte e disabilità permanenti a migliaia di giovani americani mandati in guerra, non cambieranno politica. Sinistra e destra sono sotto la Cupola dell’alta finanza. Gli stessi che spudoratamente hanno imposto i lockdown e i vaccini che la stessa casa produttrice Pfizer ritiene inutili contro il Covid-19 (in realtà, dopo migliaia di effetti collaterali sappiamo che possono essere terribilmente dannosi).

Ma le cavie sembrano ignorare queste manfrine disumane. Figli di una cultura massonica, sono schegge impazzite che si fanno soldati dei distruttori di vite. Se per caso saranno mandati in trincea molto probabilmente se la faranno sotto. Ma se non hanno un paparino che gli salverà il sedere spedendoli in capo al mondo, scapperano come lepri. Intanto, a causa dei sieri, migliaia di innocenti sono morti o hanno la vita distrutta. Altre migliaia muoiono in Ucraina per la guerra pianificata dai governi anglo-americani. Tutto ciò anche grazie al miserabile silenzio sui lockdown, sui sieri e alle ignobili manifestazioni delle cavie progressiste.

Agostino Nobile

