Bergamo, Oggi. La Natura è Predisposta per l’Uomo. Non a Caso.

COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 21 ottobre 2022

LA NATURA È PREDISPOSTA PER L’UOMO: AL MILLIMETRO, NON A CASO

Conferenza del CIID a Bergamo. Il biochimico Michael Denton illustra come e perché l’evoluzionismo sia incapace di spiegare fenomeni naturali grandiosi e precisissimi

Esiste una sintonia raffinatissima, a tratti perfetta fra l’essere biologico dell’uomo e la natura. Come se la natura fosse fatta così proprio per rendere la vita e la fisiologia umane non solo possibili, ma funzionali, armoniose, persino semplici.

Lo affermano gli studi condotti dal biochimico australiano Michael Denton che, proprio su questo tema, svolge oggi, venerdì 21 ottobre 2022, alle 10:00, nell’Istituto Aeronautico «Antonio Locatelli» di Bergamo (Via Carducci 1), una conferenza di alto valore scientifico intitolata La sincronia perfetta fra la natura e il nostro essere biologico.

Senior Fellow del Center for Science and Culture del Discovery Institute di Seattle, il prof. Denton è autore di opere intriganti come Evolution: A Theory in Crisis (1985) ed Evolution: Still a Theory in Crisis (2016), oltre che di capolavori quali The Miracle of the Cell (2020) e il nuovissimo The Miracle of Man: The Fine Tuning of Nature for Human Existence (2022). Gli studi di questo luminare agnostico hanno del resto ispirato ampiamente l’Intelligent Design, cioè l’ipotesi scientifica secondo cui non il caso, bensì una causa, stia all’origine dell’universo e della vita.

Organizzato dal Centro Italiano per l’Intelligent Design (CIID), in collaborazione con il Discovery Institute di Seattle (la più prestigiosa realtà scientifica per lo studio dell’Intelligent Design a livello internazionale, che ha partner e corrispondenti in tutto il mondo), la conferenza di Denton illustrerà come l’ambiente che ci circonda sia millimetricamente adatto ad accogliere e a permettere fenomeni