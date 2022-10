Facebook Blocca di Nuovo Stilum Curiae. Con Accuse False.

Una nuova censura, per sei giorni, di Facebook all’account Marco Tosatti, per un post sul siero mRNA, ripreso dal blog La Testa del Serpente, accusato di adescamento di adulti…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci risiamo. Facebook ha bloccato di nuovo il mio account, Marco Tosatti, e questa volta per sei giorni, con le accuse – ovviamente false e pretestuose che potete vedere nella fotografia qui sopra. Il post a cui ci si riferiva era quello rilanciato da La Testa del Serpente, intitolato “Quella Storiaccia Brutta del Siero per Amore” , che secondo Facebook conteneva materiale di adescamento per adulti…

Carini, vero? Tutto questo fa pensare che il prossimo blocco non sarà di sei giorni, ma più lungo; la forma di educazione all’obbedienza dei dittatori segue schemi precisi. Quello che vorrei chiedervi è di compiere un lavoro di supplenza e sussidiarietà, dal momento che il gioco si fa pesante, ed evidentemente Stilum Curiae dà fastidio; se no, non sarebbe un bersaglio. Diffondete sui social i suoi post, non lasciamoci intimorire o zittire.

§§§