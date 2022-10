Müller, SÍnodo sobre la sinodalidad: Toma de posesión hostil de la Iglesia de Cristo

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, me parece oportuno poner en su conocimiento este artículo aparecido en LifeSiteNews, a quien agradecemos la cortesía. Feliz lectura.

El cardenal Gerhard Müller arremetió contra el Sínodo sobre la Sinodalidad en algunos de sus comentarios más fuertes hasta ahora sobre la dirección de la Iglesia Católica bajo el papa Francisco, describiendo el proceso sinodal como una “toma de posesión hostil” de la Iglesia que amenaza con “poner fin” al catolicismo.

En una explosiva entrevista realizada el jueves [6 de octubre] en el programa The World Over de EWTN, el ex jefe de la más alta oficina doctrinal del Vaticano condenó las ideas heterodoxas expresadas por los líderes del Sínodo y en los informes sinodales y criticó el enfoque de la iniciativa en la “autorrevelación” en contraposición a la fe católica.

“Este es un sistema de autorrevelación y es la ocupación de la Iglesia Católica” y “la toma de posesión hostil de la Iglesia de Jesucristo, que es una columna de la Verdad Revelada”, dijo el cardenal Müller al presentador de EWTN Raymond Arroyo. “Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, con el Dios Trino, y ellos piensan que la doctrina es sólo como un programa de un partido político que puede cambiarlo según sus votantes”.

El Sínodo sobre la Sinodalidad, lanzado por el Papa Francisco en 2021, es un proceso de varios años que implica la recopilación de opiniones de católicos laicos -e incluso de no católicos- en todas las diócesis del mundo antes del Sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma el próximo mes de octubre [de 2023]. El papa Francisco ha descrito el objetivo del Sínodo como la creación de “una Iglesia diferente”, y altos funcionarios sinodales han indicado que podría conducir a cambios en la doctrina y en el liderazgo de la Iglesia.

El relator general del Sínodo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, desató la indignación y las acusaciones de herejía a principios de este año por afirmar que la enseñanza católica sobre la pecaminosidad de los actos homosexuales “ya no es correcta” y necesita una “revisión”. Los informes sinodales nacionales de múltiples países occidentales también han puesto de relieve los pedidos de cambio doctrinal, incluso sobre la homosexualidad y la ordenación de mujeres, y el sitio web oficial del Vaticano para el Sínodo ha enfurecido reiteradamente a los católicos al promover las relaciones homosexuales y los grupos activistas disidentes.

Al preguntarle si el Sínodo sobre la Sinodalidad se perfila como “un intento de destruir la Iglesia”, el cardenal Müller respondió con crudeza: “Sí, si lo consiguen, pero ese será el fin de la Iglesia católica”.

Comparó el estado del proceso sinodal con la herejía del arrianismo y la “forma marxista de crear la verdad”, insistiendo en que los católicos “deben resistir”.

“Es como las antiguas herejías del arrianismo, cuando Arrio pensaba según sus ideas lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer”, dijo el cardenal. “El intelecto humano quiere decidir lo que es verdadero y lo que está mal”.

Los líderes del Sínodo están “soñando con otra Iglesia [que] no tiene nada que ver con la fe católica” y está “absolutamente en contra” de esto, golpeó el cardenal Müller. “Quieren abusar de este proceso para desplazar a la Iglesia católica y no sólo en otra dirección, sino en la destrucción de la Iglesia católica”.

“Nadie puede hacer un desplazamiento absoluto y sustituir la doctrina revelada de la Iglesia”, subrayó, “pero ellos tienen estas ideas extrañas”, como que “la doctrina es sólo una teoría de algún teólogo”.

Eso no es en absoluto así, subrayó el prelado alemán: “La doctrina de los Apóstoles es un reflejo y manifestación de la Revelación de la Palabra de Dios. Tenemos que escuchar la Palabra de Dios, pero en la autoridad de la Santa Biblia, de la Tradición Apostólica y del Magisterio, y todos los concilios dijeron antes que no es posible sustituir por otra revelación la Revelación dada una vez y para siempre en Jesucristo”.

En respuesta a una reciente imagen publicada por la cuenta de Facebook del Sínodo en la que aparecían una mujer sacerdote e imágenes del “orgullo” LGBT, el cardenal Müller dijo: “Pienso que hay un deseo de hacerse con un poder que no existe. Quieren ser más inteligentes que Dios mismo”.

También estuvo de acuerdo en que el Sínodo sobre la Sinodalidad es un intento de crear un Concilio Vaticano III no oficial. “Es muy sorprendente que se permita bajo la autoridad y en este contexto del Vaticano”, dijo, “y que dé la impresión de que esto es realmente posible, que la Iglesia con el Papa o con este secretario general del Sínodo están autorizados a ser la audiencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es sólo una función para ellos, es solamente instrumentalizado”.

“Esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo… que se revela en la Santísima Trinidad”, continuó el cardenal Müller. “Esta es una forma de socavar la fe católica y la Iglesia católica”.

¿Cómo es posible que el cardenal Grech sea más inteligente que Jesús?

El cardenal Müller se reservó algunos de sus comentarios más mordaces para el incondicionalmente liberal y pro-LGBT cardenal Mario Grech, el secretario general del Sínodo de los Obispos, cuya oficina es responsable de sintetizar los informes sinodales enviados al Vaticano desde todo el mundo.

Grech, que es ampliamente visto como un posible candidato papal, sugirió el mes pasado que el Sínodo podría introducir cambios radicales en la enseñanza católica sobre el matrimonio y la sexualidad y dijo que “cuestiones complicadas” como dar la Comunión a los divorciados y vueltos a casar y “bendecir” las relaciones homosexuales “no deben entenderse simplemente en términos de doctrina”.

“¿Qué tiene que temer la Iglesia si a estos dos grupos de fieles se les da la oportunidad de expresar su sentido íntimo de las realidades espirituales que experimentan?”, dijo Grech en una presentación ante más de 200 obispos estadounidenses y otros líderes católicos. Preguntó si “podría ser esta una oportunidad para que la Iglesia escuche al Espíritu Santo hablando también a través de ellos”.

El cardenal Müller rechazó los comentarios de Grech como “absolutamente contrarios a la doctrina católica” y los comparó con el protestantismo y la herejía del modernismo: “Aquí hay una hermenéutica del viejo protestantismo cultural y del modernismo, que la experiencia individual tiene el mismo nivel que la Revelación objetiva de Dios. Y Dios es sólo un muro para ustedes, [sobre] el que pueden proyectar sus propias ideas y hacer un cierto populismo en la Iglesia; y seguramente todos los que fuera de la Iglesia quieren destruir la Iglesia católica y los fundamentos se alegran mucho por estas declaraciones. Pero es obvio que eso está absolutamente en contra de la doctrina católica. Tenemos la Revelación de Dios en Jesucristo, la cual está definitivamente cerrada y terminada en Jesucristo… Esto es absolutamente claro: que Jesús ha hablado sobre la indisolubilidad del matrimonio”.

“¿Cómo es posible que el cardenal Grech sea más inteligente que Jesucristo?”, preguntó el cardenal Müller, preguntando de dónde saca Grech “su autoridad para relativizar la Palabra de Dios”.

También reprendió la reciente afirmación de Grech de que el Sínodo sobre la Sinodalidad es capaz de “abrir escenarios” ni siquiera “imaginados” por el Concilio Vaticano II.

“Todos los que han estudiado el primer semestre de teología saben que la Iglesia y las autoridades de la Iglesia no pueden cambiar la Revelación”, replicó el cardenal Müller.

Agregó que Grech, además, ni siquiera es “un teólogo reconocido” y “no tiene importancia en la teología académica”.

“¿Cómo él está aquí presentando una nueva hermenéutica de la fe católica, sólo porque es secretario de un Sínodo que no tiene autoridad sobre la doctrina de la Iglesia?”, preguntó el cardenal Müller.

“Todos estos sínodos de los obispos y el proceso sinodal no tienen ninguna autoridad, de ninguna manera autoridad magisterial”.

Publicado en italiano el 11 de octubre de 2022, en Müller, Sinodo sulla Sinodalità: Acquisizione Ostile sulla Chiesa di Cristo.

Traducción al español de la versión original en inglés: José Arturo Quarracino

