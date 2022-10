Zerbini. Le mie prigioni. Cronaca di quasi 60 giorni trascorsi in una RSA.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro ing. Zerbini – della cui assenza dal blog ci siamo preoccupati – offre alla vostra attenzione questo racconto utile a capire una realtà che spesso sfugge ai nostri occhi. Buona lettura.

Le mie prigioni. Cronaca di quasi 60 giorni trascorsi in una RSA.

Anzitutto invio un affettuoso saluto all’amico Tosatti e a tutta la famiglia degli Stilumcuriali.

I fatti qui raccontati sono fatti miei personali, ma lo sfondo su cui si sono svolti costituisce una realtà concreta dai risvolti talmente incredibili da sembrare impossibili. A parer mio merita di essere conosciuta.

Per un banale incidente domestico, che non ha nessun legame con la mia età e/o col mio stato di salute fisica e mentale, il 21 luglio scorso mi sono fratturato l’omero sinistro. Portato al pronto soccorso, ne sono uscito con braccio e mano bloccati da un tutore che ho dovuto portare per quasi due mesi. In queste condizioni, d’accordo con i miei figli, mi sono fatto ricoverare in una RSA privata, all’apparenza quasi di lusso, dove mi era stato garantito che mi sarei trovato in un reparto destinato alle persone fisicamente impedite ma “mentalmente a posto” e che mi sarei trovato benissimo. In realtà tale reparto non esiste e da qui ha origine l’autentico calvario che ho vissuto. In meno di due mesi ho perso 7 kg di peso, ho perso ogni collegamento con persone con una cultura e un’educazione adeguata o superiore alla mia (il massimo dell’attività mentale là è, una volta la settimana, il gioco della tombola), costretto a letto 14 ore al giorno e a muovermi solo ed esclusivamente con la sedia a rotelle per le rimanenti 10 ore, trattato come un demente in un ambiente umano a metà tra il manicomio e il carcere, circondato da compagni di sventura in condizioni fisiche e mentali indescrivibili: gente che non parla, gente che dorme tutto il giorno, gente che deve essere imboccata o alimentata tramite sondino. e via discorrendo. Senza perdermi in dettagli di singoli episodi tra il comico e il tragico di cui sono stato testimone, credo siano sufficienti alcuni flash

– vitto pessimo. Più di metà viene regolarmente rifiutato ancora prima di essere assaggiato e, alla fine del pranzo, buttato in sacchi per rifiuti ospedalieri. Pasta e riso scotti e quasi freddi, verdure crude non condite, verdure cotte semplicemente bollite senza alcun condimento, pastrocchi ottenuti riciclando avanzi dei giorni precedenti e presentati con nomi altisonanti come “Fantasia dello chef “ e altro ancora…. Grande uso di salumi e formaggi scadenti (mortadellina, prosciutto cotto, stracchino).

– personale quasi esclusivamente straniero, prevalentemente proveniente dal Messico e dall’Africa nera, mal preparato e dai modi rozzi e in certi casi maldestri. Complici la mascherina e la sordità dei pazienti il dialogo è quasi impossibile. Quantitativamente il personale è insufficiente .

– servizio limitato alle necessità primarie quali : coricarsi, alzarsi, vestirsi, lavarsi, uso dei servizi igienici, colazione, pranzo e cena. Le richieste spesso vengono soddisfatte dopo lunghe attese perché il personale è occupato in altri servizi o con altre persone e, come già detto, numericamente insufficiente.

– orari al limite dell’assurdo. La cena ha inizio alle 18 e deve terminare entro le 18:40 perché alle 18:50 le tavole devono essere già sparecchiate e tra le 19 e le 20 tutti gli ospiti devono essere messi a letto. Obbligatorio per tutto il giorno e specialmente la notte l’uso del pannolone. La notte dura dalle 20 alle 8-9 del mattino successivo senza possibilità di alzarsi autonomamente perché i letti hanno le sponde bloccate. Stessa cosa per il pranzo e il riposo pomeridiano. Il pranzo inizia alle 11 e termina tassativamente alle 12. Per tutto il giorno le persone che possono alzarsi dal letto, devono stare rigorosamente sedute sulla sedia a rotelle. Vietato alzarsi in piedi e camminare se non alla presenza di personale di servizio o di un fisioterapista (ce ne sono 2 o 3 per 120 persone). Alcune persone vengono legate alla sedia con una apposita cintura con serratura, la cui chiave è posseduta dalle inservienti.

– Le visite di parenti sono consentite su appuntamento, con durata di mezz’ora e si svolgono in un apposito salone. Ai parenti è vietato l’accesso ai reparti.

Dimenticavo :la retta per una camera a due letti è di 110 euro al giorno + eventuali axtra per cure mediche, parrucchiere, ecc. Per una camera singola la retta sale a 200 euro al giorno.

– Struttura . La struttura è recente, ben tenuta, ben arredata, ben attrezzata. Si presenta come un ambiente se non di lusso certamente molto elegante.

– Organizzazione. L’organizzazione c’è. I ruoli sono ben distinti e correttamente assegnati, ma, all’atto pratico la gestione appare alquanto inefficiente. Vi sono enormi sprechi a scapito di molte manchevolezze, consuetudini ormai consolidate non consone alla classe alla quale la struttura avrebbe la pretesa di appartenere. Esempi eclatanti : i piatti sporchi, con i residui delle diverse portate, rimangono in tavola fino alla fine del pranzo; durante lo svolgimento dei pasti gli infermieri oltre a distribuire i farmaci, praticano in pubblico iniezioni, piccole medicazioni, misurazioni di pressione che dovrebbero essere praticate in altri orari, in infermeria, con un minimo di rispetto dell’igiene e della privacy dei singoli ospiti.

– Sentimenti dominanti. A seconda dello stato mentale degli ospiti, vanno dall’indifferenza, alla rassegnazione passiva, al disgusto, al tacito desiderio, spesso osteggiato dai parenti, di andarsene al più presto, all’aperta protesta. Mancando ogni forma di dialogo, di assistenza psicologica e religiosa domina la depressione.

Ce n’è abbastanza? Credo di sì con una piccola aggiunta. A tre distinte persone (due inservienti e una infermiera) in tutta confidenza ho chiesto : se lei avesse un nonno come me lo manderebbe qui? Risposta: NO! L’infermiera ha aggiunto: non solo non lo manderei qui , ma non lo manderei in nessuna delle strutture coma questa!

