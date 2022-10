Rosario Mondiale in Diretta di Adoracíon y Liberacíon. Venerdi 7 Ottobre.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo dall’amico Vicente Montesinos questo comunicato che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura.

IL 4 OTTOBRE 2022 GIORNATA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

A:

Sua Santità il Papa, Benedetto XVI

Eminenze e i Rev.mi Signori I cardinali

Reverende Eccellenze episcopali

Reverendi Sacerdoti del Signore

Tutto il popolo di Dio

È ARRIVATO IL MOMENTO

Per il prossimo venerdì 7 ottobre, alle ore 22.00 a Madrid e a Roma, l’Apostolato di Adorazione e Liberazione ha convocato (con riserva di S.S. Papa Benedetto XVI; sotto il titolo di benedizione episcopale, sotto la direzione spirituale del Rev. P. D. Jose Pablo de Jesús Tamayo, e l’appoggio e l’unione con la comunità.

Tamayo, un

SANTISSIMO ROSARIO MONDIALE VIVO WORLDWIDE LIVE,

per pregare per il Santo Padre Benedetto, per la sua salute e per le sue intenzioni, per

la vera Chiesa cattolica sempre unita ad essa (e oggi perseguitata dalla falsa Chiesa bergogliana).

gerarchia), e per tutto il popolo di Dio, fedele, saldo e travagliato in questi tempi difficili, che, quasi dal

tempi difficili, che, quasi dalle catacombe, continuano a mantenere viva la Chiesa di Cristo, come Nostro Signore stesso ci ha promesso che sarà fino alla fine dei tempi.

Questo SANTO ROSARIO MONDIALE, per il quale chiamiamo a raccolta TUTTO IL POPOLO DI DIO, sarà

sarà trasmesso in diretta sul CANALE YOUTUBE WORSHIP AND LIBERATION, alle ore del 7 ottobre che vi comunichiamo nella locandina e nel documento allegato; e con la fiducia che migliaia di tutto il mondo si uniscano a noi, facendo così valere la loro forza nella preghiera del Corpo Mistico di Cristo raggiunga il Papa e gli trasmetta l’unione di milioni di cattolici sotto la sua autorità papale come Vicario di Cristo.

Il Rosario è sostenuto da un gran numero di sacerdoti fedeli uniti all’Apostolato del Rosario.

Apostolato di Adorazione e Liberazione, cercando di coordinare la Chiesa fedele di Dio in tutto il mondo.

Infatti, il Rosario sarà guidato e condotto da 5 di questi sacerdoti: i Rev.mi

Tamayo, Ricardo Gómez, Chabelo, Coronel e Minutella. E sarà pregato dalla Spagna,

Costa Rica, Messico, Colombia e Italia per tutto il mondo.

Vi chiediamo di inviare questo appello a tutti i confini della terra.

Non lesinate sulla diffusione della notizia. Social network, gruppi, canali, persone, e-mail e in

sicuramente, in ogni modo alla vostra portata, e con un invito a tutti i cattolici del pianeta.

Non abbiate paura se pensate che ci siano persone che non sono unite alla vera Chiesa cattolica.

Fate sapere anche questo. Chissà cosa può fare il Signore quel giorno con quelle anime.

Alleghiamo un poster con l’annuncio, quindi vi invitiamo a stamparlo e a farne delle copie!

Mettetelo in tutte le parrocchie….

Avete intenzione di fare la vostra parte per assicurare che

che il maggior numero possibile di anime si unisca in una grande preghiera mondiale unita al Papa e alla Chiesa in questi tempi di tribolazione?

A tutti coloro che hanno mezzi propri

(canali youtube, siti web, reti, ecc…)… Vi invitiamo a unirvi a noi! Diffondete la parola!

Mettete da parte le vostre differenze che Dio non vuole!

La Vergine ci chiama, i sacerdoti fedeli ci chiamano, è il giorno della Madonna del Rosario!

Si tratta del più grande appello alla preghiera finora rivolto alla Chiesa cattolica, perseguitata dalla falsa gerarchia vaticana!

Non potete perdervelo! Non potete

smettete di diffonderlo! Non lasciate che il maligno si faccia strada nel suo desiderio di divisione.

È ARRIVATO IL MOMENTO DI ESSERE ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE.

VI ASPETTIAMO TUTTI

Per la gloria di Dio, per il bene delle anime, per il Papa, per la Chiesa!

Santi o niente! Fino al cielo non ci fermiamo! Viva Cristo Re! Cordiali saluti,

Vicente Montesinos

Direttore di Adorazione e Liberazione

***

VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

SANTO ROSARIO MUNDIAL

CANAL DE YOTUBE DE ADORACIÓN Y LIBERACIÓN

HORARIOS DEL DIRECTO

13.00 horas MÉXICO (Tijuana)

13.00 horas EEUU (Los Ángeles)

14.00 horas MÉXICO (La Paz)

14.00 horas BELICE

14.00 horas COSTA RICA

14.00 horas EL SALVADOR

14.00 horas GUATEMALA

14.00 horas HONDURAS

14.00 horas NICARAGUA

15.00 horas COLOMBIA

15.00 horas MÉXICO (Ciudad de México)

15.00 horas ECUADOR

15.00 horas PANAMÁ

15.00 horas PERÚ

15.00 horas JAMAICA

16.00 horas CANADÁ (Ottawa)

16.00 horas EEUU (Washington)

16.00 horas VENEZUELA

16.00 horas CUBA

16.00 horas BOLIVIA

16.00 horas REPÚBLICA DOMINICANA

16.00 horas PUERTO RICO

16.00 horas HAITÍ

17.00 horas ARGENTINA

17.00 horas CHILE

17.00 horas PARAGUAY

17.00 horas BRASIL

17.00 horas URUGUAY

21.00 horas PORTUGAL

21.00 horas REINO UNIDO (Londres)

21.00 horas GUINEA ECUATORIAL

21.00 horas ESPAÑA (Canarias)

22.00 horas ESPAÑA (Madrid – Santiago de Compostela)

22.00 horas ROMA

22.00 horas ALEMANIA

22.00 horas FRANCIA

22.00 horas SUIZA

22.00 horas CROACIA

22.00 horas POLONIA

23.00 horas JERUSALÉN

23.00 horas RUSIA (Moscú)

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: adorazione y liberazione, montesinos, rosario



Categoria: Generale