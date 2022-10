Benedetta De Vito. Una Fotografia, Due Donne, Due Chiese…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito ci offre questa fotografia, e qualche riflessione… buona lettura.

§§§

Una fotografia: di fronte a una chiesa della periferia romana si incontrano duesignore. La prima, con passo slanciato, alta, bionda sta andando alla Santa Messa in parrocchia, la seconda, già anzianotta, si appresta a prender la macchina per recarsi a una messa tridentina, lontana qualche chilometro.

I saluti di prammatica. Alla risposta della seconda sul dove stai andando, una smorfia interna della prima e un commento anche quello tutto dentro casa: oh no, possibile, anche tu tra i “tradizionalisti”!

Via, poi, ognuna per la propria strada. Ecco servita, per Belzebù, la divisione.

Due chiese cattoliche che sembrano guardarsi in cagnesco. Due chiese, due Papi, perché alla prima signora non dispiace Francesco che, alla seconda, sta sul gozzo, amando lei Benedetto. Due chiese, uno scisma silenzioso, già in atto. Io osservo tutto questo nella mia anima, tutta immersa nel mare sardo tinto di rosa dall’aurora che danza sulle onde. E per riavvolgere i fili ingarbugliati che sono un gomitolo col quale han giocato i micini ,nipoti del mio Tigre sardo, detti i nanini (e ora, più grandicelli, i nanetti) mi viene in soccorso una vecchia Filotea che ho lasciato qui in Sardegna e che è voce (sarda oramai) del Signore, per me. Sola. Un palloncino rosso, uno blu e, attaccati ai loro fili, scendiamo giù.

S’apre il capitolo “Alla Santa Messa” e leggo, il naso tra le pagine ingiallite nei caratteri tante formichine, Ogni momento della liturgia un significato profondo. Davanti ai miei occhi, s’apre tutta quanta, rinnovata, vera, viva la storia della Passione e Morte di Nostro Signore! Oh meraviglia e stupore! Ma tutto questo, mi pare, è perduto nella messa post conciliare che sembra fermarsi all’ultima cena. L’elevazione dell’Ostia, nella Santa Messa di sempre, è Cristo messo in Croce e innalzato sul legno del Calvario. In quella di oggi, invece (almeno così mi pare), è Gesù, tra i suoi Dodici, che spezza il pane e dona il vino in memoria di Lui. Oh Signore! Piango tra me. Ecco perché alla distribuzione della Santa Eucarestia, quasi sola oramai, mi metto in ginocchio, perché, pur non sapendolo (essendo io nata proprio intorno all’anno in cui cominciava il Vaticano II), sono lì, sotto la Croce sul Golgota, come abitando ancora, inconsapevole, nella Messa vetus ordo.

Una pausa di silenzio per me e per tutti, il tempo di un Gloria al Padre e di un segno della Croce e avanti. Allora, mi domando, perché la messa di oggi si ferma al cenacolo? Mmmm, perché non si vuol ricordare il Sacrificio dei Sacrifici che il Signore ha subito per la nostra salvezza? Perché si prende la particola con tanta leggerezza sulla mano, come se fosse un pane qualsiasi, il pane che gli apostoli spezzarono con Gesù alla mensa fatale? D’un tratto un ricordo. Tanti sacerdoti alla mia ferma opposizione sul prendere nel palmo l’Ostia mi han sempre risposto che ai tempi di Gesù non c’erano le posate e che il pane dell’Ultima Cena, Gesù lo spezzò con le mani per distribuirlo ai suoi. E io lo stesso mi incaponivo. No, se è così, i dicevo preferisco , comunque, non prenderlo. Nelle mie mani di non consacrata. Ma certo, ora è chiaro! Il mio cuore, che è foderato nella Legge del Signore, sapeva che l’Ostia non è il pane dell’ultima cena, ma è il Signore, elevato in Croce, che diventa, per noi, Pane di salvezza! Io non sono degna di toccarlo! Solo mani consacrate possono farlo: i suoi uomini sulla terra che, infatti, operano “in persona Christi”.

Un’altra domanda fa capolino nel mio cuore. Ma perché, allora, la santa messa che mi vede in chiesa ogni giorno, ci porta soltanto al Cenacolo e non più fin sul Golgota insieme al nostro Gesù? D’un tratto, sì, sento puzza di cannibali. Di tutti coloro che, allontanatisi da Dio, ritengono il prossimo non “tralcio di un’unica vite” (e quindi fratello), ma vuoto a perdere, nemico, persona da invidiare, da odiare, da calunniare, da nutrire con gli scarafaggi, e, perché no, da eliminare. Sì, certo, l’aver eliminato dalla Santa Messa la sua vera funzione, cioè la memoria della Passione e della Morte del Signore, consente ai cannibali di rinnovare i loro riti di sangue, perché la memoria del Sacrificio dei Sacrifici, dai e dai, potrebbe andar perso e la Santa Messa ridotta a un’agape, a una festa. Se ci pensate bene, con tutte le corbellerie che si fanno all’altare di questi tempi – preti travestiti da pagliacci, in pantaloncini da bicicletta, in costume da bagno, ballerini di tango e di flamenco per non dir di peggio – si è già scesi di un altro gradino per arrivare a dire che la messa (con la “m” minuscola per non esser “rigidi” e noiosi) è soltanto un rito festivo, domenicale, tutti allegri a far baldoria… Mentre il rito di sangue, bè, quello serve per propiziare la Pachamama, la “Madre terra” dell’ecologismo spinto a religione, e per far dei regalini di carne a Moloch, che sempre li gradisce. Sì, uno o due gradini più in giù c’è questo e non pensiate che ci si metta tanto ad arrivar nella tenebra. .. Il paganesimo è già qui e si maschera da personcina perbene, con la gualdrappa dei diritti civili..

Ed ecco, in conclusione perché alle due belle signore della fotografia iniziale vorrei dire due parole.

Alla prima, che è tutta quanta di Gesù (e io so quanto…) di esser più prudente, perché l’amore per il Signore lo prevede (candidi come colombe, astuti come serpenti, diceva ai suoi discepoli il Signore.

Alla seconda, invece, consiglierei di leggere, con tutta umiltà, questo articolo per non insuperbirsi di una scelta pur giusta: restare attaccati alla tradizione che salva . Sotto la Croce, piccolissimi, “servi inutili”, ma niente affatto migliori dei nostri fratelli di fede. E ora passo e chiudo mentre il sole in dardo accende di cento blu il mare e la rena sulla spiaggia sembra una sciarpa di oro fuso…

§§§

