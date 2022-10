Arrendersi All’Evidenza. Il Siero? È Tutto un Esperimento. Non Accettarlo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Arrendersi All’Evidenza ha postato nei giorni scorsi due commenti a articoli apparsi su Stilum Curiae, questo, questo e questo. Mi sembra interessante renderli noti a un pubblico più ampio. Buona lettura.

§§§

Si tratta di uno sforzo meritorio e interessante.

Il vaccino a mRNA è una novità, e questi preparati (resi disponibili in brevissimo tempo) sono a tutti gli effetti degli esperimenti. Nessuno può esibire certezze sulla sicurezza e i trials sono affetti da più di una grave irregolarità: una soprattutto, marchiana, è l’aver di fatto fatto scomparire i gruppi di controllo trattati con placebo che permettessero una reale comparazione dei dati. L’autorizzazione per uso emergenziale dei cosiddetti vaccini si è avvalsa di affermazioni false (la più decisiva, che non esistessero altre cure per l’infezione virale). L’mRNA è instabile nel nostro organismo. Quello dell’istruzione genica è stato stabilizzato mediante la modifica dei suoi componenti naturali. Al momento non può essere noto quale tipo di farmacocinetica possano sviluppare, anche nel senso di provocare effetti collaterali non immediati, bensì ritardati, transitori o cronici a medio e a lungo termine. Se ne riparlerà nel 2023 e 2024.

Chiedo scusa a chi queste cose le sa meglio di me, ma ritengo utile per i meno esperti una spiegazione per decodificare l’informazione.

In chi si contagia di betacoronavirus (il virus vero) è possibile trovare tracce degli antigeni delle sue varie parti che sono quattro: la glicoproteina spike (S), il nucleocapside (N), la proteina di membrana (M), quella del pericapside (E). Tra le 4 proteine strutturali, la S e la N sono i principali immunogeni (antigeni in grado di generare i relativi anticorpi). La proteina S è quella responsabile del legame con i recettori ACE2 cellulari e quindi dell’ingresso del virus.

Il “genio” dei promotori dei vaccini salvifici ha pensato bene di inoculare il maggior numero di persone con l’istruzione genica per far sintetizzare alle nostre stesse cellule la proteina S del coronavirus iniziale (alfa Wuhan), insistendo a farlo anche quando non c’è stato più, sostituito dalle successive varianti virali (la cui comparsa è stata favorita dalle vaccinazioni a tappeto).

Attualmente è notorio che molti tridosati si sono poi contagiati, per cui nel plasma di questi soggetti sono presenti tanto gli anticorpi dovuti al virus, quanto quelli dovuti alla vaccinazione.

C’è chi ha evidenziato molti indizi sulla strana somiglianza dell’istruzione genica vaccinale con le sequenze brevettate da Moderna nel lontano 2017, quando ancora del virus del 2019 non poteva esistere traccia.

Si sa che la proteina spike ha proprietà infiammogene e che tanto il contagio virale, quanto il vaccino scatenano problematiche vascolari importanti (e non solo quelle).

Inoltre la reiterazione della vaccinazione è correlata con una diminuzione delle prestazioni del sistema immunitario naturale (indebolimento immunitario).

Inoltre l’istruzione, veicolata da nanolipidi cationici, raggiunge alche il sistema nervoso centrale, dove di norma il virus “naturale” (in realtà quello che circola è stato ingegnerizzato ad arte) non arriverebbe.

C’è chi sostiene che la sequenza virale non sia mai stata correttamente individuata. Resta il fatto che chi si vaccina riceve questa istruzione. All’università di Lund, in Svezia, hanno dimostrato che questa istruzione è in grado di retrotrascriversi nel DNA.

C’è anche chi sostiene che nelle fiale l’mRNA non ci sia proprio, ma solo il grafene.

Il caso descritto dall’autopsia qui riportato rileva solo la proteina spike, ma nessuna proteina nucleocapside. L’ha trovato sia nel cervello che nel cuore, in particolare nelle cellule endoteliali dei piccoli vasi sanguigni. Poiché non è stato possibile rilevare alcuna proteina nucleocapside, la presenza della proteina spike deve essere attribuita alla vaccinazione piuttosto che all’infezione virale. E numerosi casi di encefalite ed encefalomielite sono stati segnalati in connessione con i vaccini anti-Covid.

Questo non esclude affatto la presenza anche del grafene (e di metalli pesanti), aggiungendo problema a problema.

L’analisi dei batch che hanno dato il maggior numero di eventi avversi sembra correlare la codifica del numero di lotto a una logica precisa, non casuale.

E’ tutto un esperimento, le cavie sono i vaccinati, gli effetti collaterali in generale li provoca la spike, in particolare li provoca il resto della formula, dichiarata e non, con forse quantità non casuali di sostanze aggiuntive, in quantità note…

Inquietante… L’importante è di non sottostare ad ulteriori esperimenti. Per detossificarsi c’è tempo e modo.

Il virus di suo non è poi così pericoloso e di modi per curarne la sintomatologia ce ne sono diversi ed efficaci (tranne la tachipirina e la vigile attesa).

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: AAE, arrendersi, vaccini



Categoria: Generale