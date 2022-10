In Onore dell’Immacolata. Di Fra’ Bonaventura, a cura di Boccacci e Russo.

L’IMMACOLATA

Vorrei rileggere con voi un passaggio della Genesi che ci parla della creazione dall’uomo all’origine, ad opera di Dio stesso:

“Dio creò l’uomo a propria immagine, a immagine di Dio li creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: ‘Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e sottomettetela…’ (Gen 1,27-28)… “Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco era molto buono” (Gen 1,31). Dio ha dunque comunicato all’uomo ciò che Egli è, perché “solo Dio è buono” (Mc 10,18 e Lc 18,19).

È molto importante ricordare sempre questo testo ispirato quando vogliamo sforzarci di comprendere il mistero dell’uomo e della donna, come erano all’origine, prima della caduta di Adamo ed Eva, provocata dal serpente e dalla debolezza dei nostri progenitori che non vivevano abbastanza nella gratitudine e nella riconoscenza per la bontà di Dio che li aveva collocati nel magnifico e glorioso Giardino dell’Eden dove nessun male poteva toccarli, prima della venuta del serpente. È bene sottolineare che Dio, dopo aver creato “l’uomo a sua immagine e somiglianza… li benedisse e disse: ‘siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e sottomettetela…’” (Gen 1,26-28). L’uomo riceve una missione: quella di sottomettere la creazione unicamente alla legge di Dio, questo essendo il riferimento assoluto e universale. Ecco perché dice l’Apocalisse: “Felice è la morte di coloro che muoiono nel Signore… perché le loro opere li accompagnano” (Ap 14,13). La missione dell’uomo è di essere sempre, e in verità, nella più perfetta comunione possibile col suo Creatore e Salvatore.

Ecco perché il Salmo 3 proclama: “Yahvé, quanto numerosi sono i miei avversari, numerosi coloro che si levano contro di me… Ma tu, Yavhé, tu sei uno scudo che mi avvolge, mia gloria, colui che mi fa tenere alto il capo”.

Non appena l’uomo vuole dirigere la propria vita mettendo tra parentesi il continuo riferimento a Dio, il diavolo prende il posto di Dio e spinge l’uomo alla rivolta e all’errore. Ormai il destino del genere umano è legato al povero Adamo; noi in Adamo siamo caduti ed abbiamo perduto numerose grazie e privilegi (Rm 5,12-9); dato che, nella sua immensa bontà, Dio ci aveva resi partecipi della sua gloria, della sua bontà e della sua dignità: “Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco era molto buono” (Gen 1,31).

A causa dell’infedeltà di Adamo ed Eva, tutta “la creazione è stata sottoposta alla vanità” (Rm 8,20) ed ha perduto una parte della sua gloria, “la gloria che viene dal Dio unico” (Gv 5,44). Ecco perché, prima di affidare a suo figlio Salomone la costruzione del Tempio, il re “Davide benedisse Yavhé sotto gli occhi dell’intera assemblea e disse: ‘La ricchezza e la gloria vengono da te, che sei padrone di tutte le cose; nella tua mano stanno vigore e potenza… Ora dunque, o nostro Dio, ti celebriamo e lodiamo il tuo magnifico Nome” (1 Cr 29,10-13).

Nella Trasfigurazione Nostro Signore Gesù Cristo si mostra nello splendore della sua gloria divina (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36; Gv, 1,14). Si manifesta allora senza il velo della nostra umanità decaduta, e lo può fare perché è il Figlio di Dio e dell’Immacolata.

Per illustrare la mia tesi, desidero leggere con voi alcuni testi dei Padri della Chiesa che spiegano ciò molto meglio di me:

1) San Giustino (+165): “Noi abbiamo saputo che Gesù procede dal Padre… si fece uomo e nacque da una Vergine, affinché la disobbedienza causata dal serpente fosse distrutta… poiché Eva che era vergine e senza macchia, accettando la parola del serpente, produsse la disobbedienza e la morte; ma la Vergine Maria produsse la fede e la gioia, quando l’Angelo le portò la lieta novella che lo Spirito Santo sarebbe venuto su di lei, che la potenza dell’Altissimo l’avrebbe coperta con la sua ombra, e che il Bambino che sarebbe nato sarebbe stato chiamato Figlio di Dio; allora ella rispose: ‘Sia fatto di me secondo la tua parola’.” (Tryph 100).

2) Tertulliano (+220): “Dio ha recuperato la sua immagine e somiglianza che il diavolo aveva distrutto, mediante un’operazione contraria. Poiché in Eva ancora vergine entrò la parola che produsse la morte; allo stesso modo in una Vergine discese il Verbo di Dio che ricreò la vita; così che colui che per una donna aveva portato la perdizione, pure per una donna portò alla salvezza. Eva aveva creduto al serpente; Maria ha creduto a Gabriele; la colpa che l’una aveva commesso credendo, l’altra l’ha distrutto credendo.” (De Carn. Christ. 17).

3) Sant’Ireneo (+202): “In stretta connessione col Verbo noi troviamo che Maria sempre Vergine obbedì dicendo: ‘Sono la tua serva, Signore; sia fatto di me secondo la tua parola’ (Lc 1, 38). Eva al contrario fu disobbediente; disobbedì quando era ancora vergine… Se dunque Eva fu la causa della morte per sé stessa e per tutto il genere umano, Maria sposa di un uomo predestinato per lei e vergine, divenne la causa della salvezza per sé stessa e per tutto il genere umano… Il nodo fatto dalla disobbedienza di Eva è stato disfatto dall’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria lo ha sciolto con la sua fede.”(Adv. Haer. III,22,34).

4) San Cirillo di Gerusalemme (315-386): “A partire dal momento nel quale tramite Eva, una vergine, venne la morte, tramite una vergine, o meglio tramite la Vergine, doveva venire la vita; e come il serpente aveva ingannato la prima, così Gabriele portò la buona novella.” (Cat. XII,15).

5) Sant’Efrem il Siro (+378): “A causa di Eva si è estinta la bella e desiderabile Gloria degli uomini; ma essa è tornata a risplendere grazie a Maria.” (opp. Syr II, p. 38).

6) Sant’Epifanio (320-400): “Maria è colei che fu preannunciata da Eva quando questa ricevette il titolo di Madre dei viventi… Da Eva viene il genere umano secondo la carne. Ma in verità è da Maria che è stata generata la vera vita del mondo, in modo da permetterle di generare tutti i viventi e divenire la madre dei viventi… Eva è divenuta la causa della morte dell’uomo… Maria è la causa della vita… questa vita che distrugge la morte e vive immortale.” (Haer 78,18).

7) San Gerolamo (331-420): “Da Eva la morte, da Maria la vita.” (Epist. XXII,21 ad Eustoch.)

8) Sant’Agostino (354-430): “Da una donna la morte, da una donna la vita.” (oppt V Serm 232). E ancora: “È un grande sacramento che a causa di una donna è divenuto nostro destino la morte, e ancora per una donna abbiamo ricevuto la vita.” (oppt VI De Agon Christ c 24).

9) San Pietro Crisologo (400-450): “Benedette fra tutte le donne, perché, fra tutte le donne, una donna fu maledetta e ci portò il castigo, così un’altra donna, Maria, fu benedetta e ci ottenne la fede e la salvezza. Ora una donna è diventata, per grazia, la madre dei viventi, come un’altra era stata la madre dei morenti… La creatura non può contenere Dio, ma una giovane fanciulla lo accoglie e se lo porta in seno; ora per diritto e come ricompensa per la sua opera materna, ella domanda ed ottiene la pace per la terra, la gloria per il cielo, la salvezza dei condannati, la vita per i morti, una nascita celeste per gli uomini della terra, l’unione di Dio stesso con l’umanità.” (Serm 140).

Maria ha dunque avuto nella nostra redenzione il ruolo inverso a quello di Eva nella nostra caduta. Eva aveva ricevuto da Dio una grazia, un dono celeste, superiore alla natura, per affrontare vittoriosamente la prova suscitata dal maligno. Adamo ed Eva erano stati dotati del principio divino dello Spirito Santo in vista della felicità soprannaturale ed eterna alla fine del pellegrinaggio terrestre. Perché Dio non ci lascia mai sprovvisti di difesa di fronte al nemico della nostra anima: “Nessuna tentazione che oltrepassasse la misura umana ci ha mai assalito. Dio è fedele: non permetterà mai che voi siate tentati al di sopra delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà il mezzo per uscirne e la forza di sopportarla.” (Cor 10,13). Ci ha creati a “sua immagine e somiglianza” (Gen 1,26) e desidera che siamo sempre in comunione con lui: “Dio ha inviato suo Figlio, l’Unigenito, nel mondo, affinché viviamo per mezzo di Lui.” (Io 4,9).

È dunque chiaro che la Santissima Vergine Maria ha cooperato in modo vero e reale, ella ha avuto una parte decisiva nella distruzione del peccato. All’origine, fin dalla creazione, anche Eva era immacolata, ma è stata “l’immacolata infedele”. Ecco perché è necessaria, per la salvezza di tutto il genere umano, la santa e immacolata Vergine Maria, la santa Madre di tutti i viventi. Così ella ha diritto a tutto il nostro amore e a tutta la nostra venerazione. Ella è l’unica e incomparabile gloria della nostra natura decaduta.

Era necessario che la Madre del Verbo incarnato risplendesse sempre degli splendori di una perfettissima santità, e che, preservata dalla lordura originale, ella ottenesse sull’antico serpente il trionfo più completo. La sua grande santità era necessaria perché ella doveva essere “sostanzialmente… la Madre del solo e proprio Figlio di Dio Padre e della Vergine”, ossia di quella in cui si opera la generazione umana di Colui che è eternamente generato in seno al Padre, come insegna il concilio di Calcedonia (451). Era ciò che si richiedeva dalla Madre, corrispondente alla santità trascendente dell’essere del Figlio, per cui l’incarnazione in essa lo fa divenire un solo e proprio Figlio unico di lei e del Padre.

I Padri e Dottori della Chiesa hanno professato che la gloriosissima Vergine è stata la riparatrice della sua stirpe e una fonte di vita per il genere umano; che ella era eletta prima di tutti i secoli: che l’Onnipotente l’aveva preparata per sé; che Dio l’aveva predetta quando disse al serpente: “Io porrò inimicizia fra te e la donna”, ed è lei che ha schiacciato la testa velenosa del serpente. (Gen 3,15).

Il carattere personale della Maternità divina che rende la santissima Vergine Maria al tempo stesso “la Madre e la Sposa”, la costituisce “adjutor similis eius” (Gen 2,20) del nuovo Adamo. Ella entra con tutta l’anima nell’opera redentrice del Figlio, per la quale ella è stata eletta e riempita di grazie. Si tratta di una scelta divina alla quale Maria aderisce pienamente. Ella rende soddisfazione a Dio per i peccati del mondo in quanto ha co-offerto insieme a Cristo il prezzo per la nostra redenzione. Maria ha riscattato le anime perché ha aderito intimamente, per la sua fede e il suo amore per Cristo il quale solo, propriamente parlando, ci ha riscattato e ci ha meritata la grazia della salvezza. (Lumen Gentium n.° 61).

Dopo la caduta di Adamo ed Eva, l’umanità è stata trascinata dalla dialettica del peccato. Gli interventi gratuiti di Dio vogliono condurre alla vittoria su questa eredità (Gen 3,11). A partire da Adamo, gli interventi di Dio si fanno sempre più pressanti ed efficaci: Isacco, Giacobbe… per arrivare infine al fiore eletto di Israele: la Santissima Vergine Maria. Dio ha scelto e purificato un lignaggio affinché il Cristo nascesse senza compromesso col peccato (ecco perché nella Santa Scrittura si parla della genealogia e degli antenati del Cristo); Dio ha suscitato una fede sempre più perfetta ed esplicita affinché la sua divina venuta sia la risposta a un desiderio, a un’attesa, a una speranza, in uno spirito di libertà e di amore. La lunga purificazione iniziata dopo Abramo doveva permettere la liberazione dai legami del peccato originale. Quest’ultima tappa viene realizzata da Dio “al primo istante della concezione di Maria”; è il trionfo della sola grazia di Dio. “Nel seno stesso del mondo ormai vecchio, l’Amore divino riprende la creazione alla fonte”, secondo le parole dell’abate Laurentin (Court traité sur la Vierge Marie, ed. Lethielleux, 1968, pp. 112-116). È l’applicazione magistrale della parabola della pecora smarrita (Lc 15,4-7) insegnata da Nostro Signore Gesù Cristo.

Dal momento che si parla dell’“immacolata infedele”, si comprende meglio il dramma della caduta di Adamo ed Eva e la grandezza necessaria e misteriosa della Santissima Vergine Maria, la santa e Immacolata Madre di tutti i viventi che ci guida verso la vita eterna dove, secondo le parole di san Giovanni, “saremo simili a Dio, perché lo vedremo come Egli è” (1 Gv 3,2). Questo non può realizzarsi senza l’opera della nostra santa e immacolata Madre, la Santissima Vergine Maria, la nuova Eva, la stella del mattino. Maria, al tempo stesso in cui riceve la natura umana dai suoi genitori, riceve da Dio una “pienezza di grazia” (Lc 1,28) per guidare tutti gli uomini verso il loro bene eterno.

Dopo questa breve meditazione, possiamo leggere con profitto la definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione fatta per tutta la Chiesa e per tutti i tempi dal Papa Pio IX (8 dicembre1854):

“Dichiariamo, pronunciamo e definiamo che la dottrina secondo la quale la benedetta Vergine Maria fu dal primo istante della sua Concezione, per una grazia e un privilegio speciale di Dio onnipotente, in ragione dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, preservata ed esentata da ogni macchia del peccato originale, è rivelata da Dio, e che di conseguenza tale dottrina dev’essere creduta formalmente e costantemente da tutti i fedeli.”

Per concludere, vorrei leggervi tre orazioni della festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: 1) la colletta; 2) la preghiera sulle offerte; 3) il post communio. In queste orazioni abbiamo un riassunto della dottrina e dell’insegnamento della Chiesa.

1) “Signore Iddio, hai preparato per tuo Figlio una dimora degna di lui mediante l’Immacolata Concezione della Vergine, che tu hai preservato da ogni peccato per una grazia che già scaturisce dalla morte di tuo Figlio; per sua intercessione concedi anche a noi di essere puri, e di giungere fino a te. Per Gesù Cristo…”

2) “Accogli con benevolenza, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo festeggiando l’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria; poiché riconosciamo che l’azione della tua grazia l’ha preservata pura da ogni peccato, concedici, per intercessione di lei, di essere liberati da ogni colpa. Per il Cristo…”

3) “Che la nostra partecipazione a questi sacramenti, Signore nostro Dio, risani in noi le ferite del peccato originale dal quale tu hai preservato in maniera unica la beata Maria, nella sua Immacolata Concezione. Per il Cristo…”

Fr. Bonaventura

(a cura di Sergio Russo e Rosanna Maria Boccacci)

