Epoch Times. Sierati e Non Sierati. C’è Differenza? Ecco i Dati del Gruppo di Controllo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Epoch Times, che analizza in maniera ampia gli effetti del Covid sui vaccinati, e sui non vaccinati, un vero e proprio gruppo di controllo. Buona lettura.

I non vaccinati COVID sono andati meglio o peggio dei vaccinati? I risultati sono arrivati

Dopo la rapida diffusione della pandemia della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) dalla Cina al mondo occidentale, diverse grandi aziende farmaceutiche hanno rapidamente inventato e prodotto vaccini COVID-19, che sono stati poi resi disponibili al pubblico attraverso l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA). Alla fine del 2020, le persone in tutto il mondo hanno iniziato a ricevere questi vaccini.

Secondo i dati di Our World in Data, ad oggi il 67,9% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino COVID-19. Mentre solo il 22,5% delle persone nei Paesi a basso reddito ha ricevuto una dose di vaccino COVID-19, i tassi di vaccinazione dei Paesi sviluppati sono generalmente elevati e si aggirano intorno all’80%. Ad esempio, i tassi di vaccinazione COVID-19 dei Paesi del G7 sono: 79,19% negli Stati Uniti, 86,96% in Canada, 80,92% in Francia, 77,66% in Germania, 85,82% in Italia, 83,60% in Giappone e 79,97% nel Regno Unito.

Tuttavia, in tutti i Paesi e le regioni del mondo, ci sono persone che scelgono di non ricevere il vaccino COVID-19 per vari motivi. Si tratta di un gruppo di controllo naturale, in contrapposizione alla popolazione vaccinata (cioè il gruppo sperimentale). In effetti, l’intera campagna di vaccini COVID-19 può essere considerata come il più grande studio clinico sulla sicurezza dei vaccini mai condotto sull’uomo, per scelta o meno, dato che i dati sulla sicurezza a lungo termine dei vaccini non erano disponibili quando sono stati somministrati alle persone sottoposte all’EUA. Inoltre, la popolazione non vaccinata in diverse parti del mondo è un gruppo di controllo unico nel suo genere in uno studio clinico globale.

Dato l’elevato valore dei dati sanitari di questa popolazione non vaccinata, tra l’ottobre 2021 e il febbraio 2022, un’organizzazione con sede nel Regno Unito chiamata Control Group Cooperative (CGC) ha raccolto in modo indipendente i loro dati auto-riferiti sullo stato di salute, le ragioni per cui hanno rifiutato di ricevere il vaccino COVID-19, se sono stati infettati dal virus SARS-CoV-2, la gravità dei sintomi per quelli che sono stati infettati e se sono stati oggetto di discriminazione o vittimizzazione.

Questi dati sono stati poi analizzati da un team di ricercatori, del tutto indipendenti dal CGC e che non hanno ricevuto alcun finanziamento per interpretare i risultati dell’indagine del CGC. Il loro recente rapporto sui risultati è stato pubblicato sull’International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, una rivista scientifica ad accesso libero con revisione paritaria.

Cos’è la Control Group Cooperative?

La Control Group Cooperative è stata fondata nel luglio 2021 per difendere i diritti inalienabili delle persone alla libertà di scelta e all’integrità corporea. In effetti, uno dei principi fondamentali della sanità pubblica è il rispetto dell’autonomia. Il gruppo è particolarmente preoccupato per l’emarginazione e la stigmatizzazione delle comunità non vaccinate COVID-19 in tutto il mondo. Le parti interessate della cooperativa ritengono di dare un contributo positivo alla società raccogliendo dati sulla salute sia dei vaccinati contro la SARS-CoV-2 che dei non vaccinati per facilitare un’analisi realmente comparativa.

La loro motivazione è che non esiste un gruppo di controllo ufficiale designato dai governi o dalle autorità sanitarie. Tuttavia, poiché tutti i vaccini COVID-19 esistenti sono sperimentali e un vero esperimento scientifico (cioè un esperimento controllato) richiede almeno un gruppo (cioè il gruppo di controllo) che non riceve il trattamento sperimentale, anche i trattamenti con il vaccino COVID-19 devono avere un gruppo di controllo per poter valutare correttamente la loro efficacia e sicurezza a lungo termine.

Ad oggi, oltre 305.000 partecipanti che hanno scelto volontariamente di non essere inoculati con il vaccino COVID-19, provenienti da oltre 175 Paesi, hanno firmato per entrare a far parte del gruppo di controllo.

Entrando a far parte del gruppo di controllo, i partecipanti ricevono una carta d’identità che indica che “non devono essere vaccinati” a causa della loro partecipazione. Il CGC ha dichiarato sul suo sito web che questa carta d’identità “non è un’esenzione ufficiale o legale in nessun Paese”. Sebbene queste carte d’identità non siano riconosciute da nessuna autorità, molti partecipanti hanno riferito di essere stati aiutati a evitare la vaccinazione senza consenso informato, di aver sostenuto la loro posizione e di aver facilitato la discussione con gli altri.

Alcuni governi e media hanno cercato di screditare la CGC definendola una “potenziale truffa”. Per esempio, dopo aver scoperto diverse carte d’identità emesse dal CGC, il governo provinciale di Manitoba in Canada ha postato sul suo account Twitter che “i dati raccolti attraverso la piattaforma non potevano essere utilizzati in uno studio ufficiale per confrontare persone vaccinate e non vaccinate”, come ha affermato un ente sanitario britannico. Tuttavia, la Medicines and Health Care products Regulatory Agency del Regno Unito ha dichiarato che la raccolta di dati sanitari dal pubblico non necessita della sua approvazione.

Ad essere onesti, è molto difficile valutare l’accuratezza dei risultati di un’indagine globale su così vasta scala. È anche molto difficile valutare se i volontari di questo studio siano o meno fortemente influenzati. Tuttavia, non esiste uno studio clinico che possa essere progettato su scala globale e il mondo ha bisogno di dati sulla salute di questa popolazione. Pertanto, anche se i risultati di questo studio non possono essere ben progettati come quelli di un normale studio clinico, il merito di questo studio non può essere semplicemente negato per aver fornito dati preziosi da angolazioni uniche.

Risultati di un’analisi indipendente del sondaggio CGC

Quando si uniscono al gruppo di controllo della CGC, i partecipanti accettano di compilare un sondaggio mensile sul loro stato di salute.

La suddetta analisi è stata condotta da un team multinazionale di ricercatori indipendenti sui dati raccolti da una coorte per un periodo di cinque mesi, da ottobre 2021 a febbraio 2022.

Questa coorte di 18.497 persone è un sottogruppo di tutti i partecipanti (297.618 persone a fine febbraio 2022) ed è stata accuratamente selezionata per essere rappresentativa dell’intero set di dati.