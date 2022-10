Crisis Magazine. Il Regime del Covid Subisce un Colpo Mortale in Italia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione questo articolo apparso su Crisis Magazine, nella traduzione di Vincenzo Fedele che ringraziamo di cuore per la generosa disponibilità. Buona lettura.

Il regime del Covid subisce un colpo mortale dove ha avuto inizio: l’Italia

di Kennedy Hall

La notizia dell’elezione di Giorgia Meloni a prima donna Presidente del Consiglio in Italia fa perdere alla stampa di sinistra la sua genuina mentalità collettivista.

Tutto ciò che vediamo è “Fascismo!! Fascismo!!” e “Mussolini ritorna!!”

Apparentemente, si erano già scaricati per loro conto dicendo che Trump era “letteralmente Hitler” e ora hanno trovato un nuovo insulto non certo originale. Si poteva almeno sperare che a sinistra potessero trovare un po’ di originalità. Potrebbero almeno provare a fare qualcosa di originale, se hanno intenzione di continuare a provare a distruggere la civiltà occidentale.

In ogni caso, la Meloni è un po’ un beniamino della destra in Europa. Ora, lei non è perfetta (nessuno di noi lo è), e sono certo che ci sono cose che non riuscirà a fare anche se le verrà data la possibilità. Non sono sicuro che ci sia mai stato un politico nella storia che non abbia deluso in qualche modo i propri sostenitori.

Qualunque cosa si possa dire della Meloni, Lei non è di sinistra e non è amica delle élite globaliste.

Attualmente l’UE e altre organizzazioni burocratiche stanno tirando fuori gli artigli e devono fare del loro meglio perché questo tizzone italiano osa affermare che l’Europa cristiana era buona e deve essere redenta.

Sta circolando un video (vedi qui) che ha già ricevuto decine di milioni di visualizzazioni . È un frammento di un discorso che Lei ha tenuto nel 2019 al Congresso mondiale delle famiglie.

Nel suo intervento ha affermato: “Perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura?… Perché tutto ciò che ci definisce ora è un nemico… E così attaccano l’identità nazionale, attaccano l’identità religiosa, attaccano l’identità di genere, attaccano l’identità familiare…”.

Ha aggiunto “Non posso definirmi italiana, cristiana, donna, madre. No!”.

“Devo essere…genere x, genitore 1…devo essere un numero…”

“Difenderemo Dio, il Paese e la famiglia”, ha detto. “Quelle cose che disgustano così tante persone. Lo faremo per difendere la nostra libertà perché non saremo mai schiavi…”

Parole forti, per non dire altro.

Ora, questo significa che vuole solo essere un altro Trump o in questo caso Trumpette ? O potrebbe essere lei il vero affare?

Personalmente, dato che ho vissuto in Italia da giovane e parlo correntemente la lingua, credo che l’Italia sia, in fondo, una nazione tradizionalista. In questo frangente è lontana dalla cristianità, ma è il cuore dell’antico impero romano e, come disse Belloc: “L’Europa è la fede e la fede è l’Europa”.

Non confondiamo quello che sto dicendo dando alle mie parole il senso che io voglia dire che sarà ricordata come la Regina Santa Giorgia la Grande , ma non la cancellerò né mi permetterò di credere che sia solo un’altra psicopatica globalista. Se conosci un po’ la politica italiana, sai che gli italiani sono appassionati e esprimono a gran voce le loro opinioni politiche. E, per chi pensa che il sistema possa essere “truccato”, chiederei loro di provare a spiegare come funziona il sistema elettorale italiano in un libro che contenga meno di mille pagine.

Il fatto è che nessuno lo sa davvero; quindi nessuno potrebbe davvero sapere come truccarlo.

Adesso, ripensa al 2020. È stato detto al mondo che l’Italia è stato il primo paese, dopo la Cina, ad essere devastato dal Covid. Nonostante i dibattiti sul virus, è stata proprio l’Italia a dettare il passo per l’avvento del totalitarismo Covid nel mondo.

Tutti dicevano: “Guarda l’Italia, non vogliamo diventare come loro!”

Bene, i nostri leader l’hanno preso come un segno ed hanno abbracciato questa follia.

L’Italia, guidata da Conte e poi da Draghi (Draghi era un ex capo della banca europea, accidenti) è stata poi vista dal mondo come qualcosa di simile al “paziente zero” in Occidente. I primi ministri sinistrorsi d’Italia hanno sfruttato questa opportunità per fare ciò che fa la sinistra: si sono impossessati del massimo controllo possibile sulla vita delle persone.

Ma non sono state solo le persone di sinistra a bere il Covid Kool-Aid . Le fasce di destra sono state duramente colpite dalla stessa narrativa; come avrebbero potuto evitarlo?

Quindi, sembrava che l’Italia fosse destinata a essere investita dalle stesse paturnie di sinistra.

Poi arriva la Meloni.

Ora, lei è in politica da un bel po’. Ma il suo partito, Fratelli d’Italia, ha ricevuto meno del cinque per cento dei voti nel 2018.

Pensereste che questo significhi che non ci fosse alcuna possibilità che un simile estraneo potesse affrontare la sfida.

Pensateci di nuovo.

In vista delle elezioni, i media di sinistra hanno visto che l’aria era cambiata. Così hanno preso a diffamare Meloni e l’intero movimento Fratelli d’Italia. A pensarci bene, papa Francesco è uscito e ha mostrato il suo sostegno? Dopotutto, noi non siamo Fratelli tutti?

L’Italia era diretta verso l'”estrema destra” diceva la stampa, e un movimento “neofascista” stava correndo all’impazzata.

Ma, in realtà, quello che è successo è che gli italiani ne hanno abbastanza delle sciocchezze, e le radici cristiane della loro nazione non sopportano di essere sotto il peso di un regime materialista che nega la vera dignità della persona umana e le cose più importanti nella vita.

Vedete, per noi fuori dall’Europa, è difficile capire cosa significhi patriottismo in una tradizionale nazione cristiana. “Essere italiani” è più di spaghetti e buon vino. Le fondamenta della nazione, intesa come madre, è antica e imbevuta di Fede in ogni mattone e nella malta letterale di ogni edificio e strada.

Se dovessi permettermi di sperare su quanto è successo in Italia — l’oppio è la mia droga preferita — vedrei forse un po’ di Provvidenza, o almeno di giustizia poetica, nel fatto che la nazione che ha dato al mondo un esempio di come imitare la Cina sta ora dando al mondo un esempio di come recuperare ciò che è andato perso.

Ancora una volta, potrei mettere troppi significati in quello che è successo; La politica italiana è così folle che il governo potrebbe essere sciolto in 15 minuti.

Ma in realtà, chi avrebbe mai pensato che la nazione che era la figlia del manifesto che obbligava a bere il Covid Kool-Aid avrebbe eletto una donna pronta a combattere l’ideologia di genere, difendere Dio e rifiutare il globalismo?

E prima di ribattere che tutto ciò che i globalisti hanno da fare ora è trovare qualche scandalo o truccare qualche procedura parlamentare, ripensaci. Questo la renderebbe una martire, il che sarebbe solo a loro danno.

Potrebbe accadere solo nella politica italiana.

