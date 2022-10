Stilum Curiae oltre Quota 31 milioni di Visualizzazioni.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è successo qualche settimana fa, ma ogni giorno majora premebunt, e trovo solo ora il tempo di darvi l’usuale comunicazione di servizio: Stilum Curiae ha toccato e superato i trentuno milioni di visualizzazioni dal giorno della sua nascita, nell’ottobre del 2016.

Purtroppo in tutto quest’anno il sito ha avuto problemi tecnici ripetuti, dovuti, secondo quanto mi hanno spiegato ripetutamente gli esperti che lo hanno in cura. hal sovraccarico del server, che ha forse troppi clienti da soddisfare.

I problemi si sono ripetuti – circa ogni due mesi – e addirittura ci hanno portato a un’assoluta scomparsa – come potete vedere dal “buco” nel diagramma ad agosto scorso.

La crescita è stata rallentata, rispetto agli anni precedenti, oltre che da questi contrattempi, anche da un’ostilità di alcuni sociale, sui quali pubblichiamo. In questo diagramma trovate comunque lo sviluppo da ottobre 2016 ad oggi. Ostilità che si è concretizzata in maniera particolare nell’impossibilità di ospitare pubblicità tramite Google; non erano grandi cifre (niente è grande in Stilum, se non la passione e l’impegno) ma che aiutavano a coprire le spese.

Ma a dispetto delle difficoltà, Stilum Curiae vuole continuare a mantenere lo scopo che si è prefissato, e cioè costituire uno spazio di libera informazione e di libera discussione; e ci sembra che stia svolgendo il suo compito, non solo in Italia, come potete vedere dal grafico qui sotto (abbiamo fotografo solo i primi Paesi di una lista che ne comprende circa novanta).

Le difficoltà tecniche – sia per pubblicare, sia per gestire articoli e commenti (negli ultimi mesi vi assicuro che è stato un vero calvario) mi hanno convinto a cercare una soluzione diversa.

A giorni Stilum Curiae cambierà casa; andremo su un nuovo sito – non vi preoccupate, sarete avvertiti per tempo – su cui stiamo lavorando da qualche settimana; più agile, e soprattutto più “stabile”, oltre che più moderno e esteticamente migliore.

Nei prossimi giorni ci sarà un post dedicato a questo cambio di casa; anche se il vecchio Stilum resterà disponibile.

Oggi però voglio rallegrarmi con voi tutti per questo traguardo raggiunto, anche se faticosamente, e ringraziare tutti i collaboratori che dialogano con la nostra comunità grazie ai loro contributi, e ringraziare voi per la fedeltà di questi anni. La nostra battaglia è la vostra, e che Dio ci aiuti e la Vergine ci protegga.

