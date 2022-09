Mons. Ics. Santità, sull’Ambiente Cambi Consiglieri e Suggeritori….

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. ICS offre alla vostra attenzione, soprattutto a quella del Pontefice regnante, questo commento a recenti esternazioni ad Assisi dello stesso. Buona lettura.

§§§

Caro dottor Tosatti, taluni suppongono che le contraddizioni in cui cade spesso il Santo Padre siano volute, quale gesuitico modello di confusionismo. Altri temono sia frutto o conseguenza delle sedute psicoanalitiche cui fu obbligato a partecipare tempo addietro. Naturalmente noi preghiamo ininterrottamente per la sua salute e per la sua santità sulla terra, ma ci preoccupiamo anche delle possibile vittime della confusione generata. Perché questa ultima preoccupazione?

Sul Corriere della Sera, oggi 26 settembre, pagina 35: “Il Papa a Matera: Fate più figli e accogliete i migranti” ….Segue: “Le disparità, le risorse della terra distribuite in modo iniquo ( iniquo o inequo? boh? ), i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli non possono lasciarci indifferenti …” ecc. Citando la denatalità il Papa ha invitato a “fare più figli” e “accogliere i migranti”, ecc. ecc. ( ricordo che all’inizio del Pontificato invitò a -non essere conigli …-. Vabbè!).

Sempre sul Corriere della Sera di ieri 25 settembre (allegato qui sotto ), il SantoPadre, forse inconsapevolmente o forse gesuiticamente, di fatto sembrerebbe voler insegnare esattamente il contrario ai ragazzi convenuti ad Assisi, invitandoli ad occuparsi di proteggere l’ambiente. E lo spiega con frasi colorite, quanto inconsistenti e pericolose soprattutto in questo momento storico di rischio di disponibilità di prodotti energetici.

Invito a leggere qui sotto, ma anticipo una rispettosa correzione e un garbato suggerimento al Santo Padre: quello di cambiare almeno i consiglieri suggeritori. Di seguito la correzione.

L’ambientalismo, oggi così tanto esaltato anche dal Santo Padre addirittura con una Enciclica, non è “cura del Creato”, è neomalthusianesimo camuffato. Detta ideologia ambientalista spiega infatti che l’ambiente si deve proteggere dagli eccessivi consumi, necessari a sfamare troppe bocche, frutto di eccessiva natalità.

L’ambientalismo è stata infatti la avvelenata ricetta del Club di Roma per azzerare il tasso di crescita della popolazione ( il che è avvenuto però solo in Occidente ). Infatti l’ambientalismo neomalthusiano ( come il prof.Gotti Tedeschi insegna da almeno due decenni ) non ha solo creato tutti i dissesti, socioeconomici, che stiamo ancora sopportando e che i più deboli e poveri stanno malsopportando, ma è anche origine ( volutamente ignorata ) di conflitti in essere che aggravano soprattutto le condizioni sempre dei più deboli e poveri.

Non solo, è stato l’ambientalismo neomalthusiano l’ origine vera del nuovo problema ambientale ( inquinamento atmosferico, riscaldamento globale, buco nell’ozono, scioglimento ghiacciai,ecc. ), perché l’iperconsumismo necessario in Occidente per compensare la crescita del PIL in Occidente, accompagnato dal necessario trasferimento delle produzioni di beni in aree a basso costo e bassissimo controllo ambientale ( per sostenere il consumismo ) ha creato e poi aggravato questo nuovo squilibrio negli ultimi quaranta anni.

Conseguentemente se si invita a fare figli, implicitamente si invita a fare crescita economica e crescita consumi. Pertanto si invita a sottomettere l’ambiente all’uomo perché lo conservi, altrimenti diventa una jungla. Come la Genesi insegna. Ma l’uomo è, secondo i malthusiano-ambientalisti, predatore dell’ambiente, se si invita pertanto a privilegiare la protezione dell’ambiente, implicitamente si invita a limitare le nascite.

Cosicchè, secondo questo senso ( errato) appena esposto, c’è contraddizione tra l’invito a fare figli e la protezione dell’ambiente. Se si volesse essere chiari si dovrebbe spiegare che è grazie alla protezione della vita e delle nascite che si creano le condizioni per proteggere l’ambiente. Ma soprattutto è grazie ad una chiara educazione e formazione cattolica che questo realmente avviene, insieme alla dovuta solidarietà e attenzione ai fratelli più deboli e meno fortunati. Perché è la ricchezza morale che crea le condizioni per una diffusa ricchezza materiale. E la ricchezza morale, una volta, era il tesoro della chiesa cattolica apostolica, che i sacerdoti insegnavano evangelizzando, anche sacrificando la propria vita.

Ma chi consiglia in proposito il SantoPadre? lo si licenzi, perbacco!

§§§

Il Papa invita i giovani a fare chiasso

«Cambiamo sistema, la Terra brucia»

dal nostro inviatoGian Guido Vecchi

Assisi, l’incontro con i ragazzi da 120 Paesi. «Serve un’economia di pace, il lavoro sia degno»

ASSISI «La situazione è tale che non possiamo solo aspettare il prossimo summit internazionale: la terra brucia oggi, ed è oggi che dobbiamo cambiare, a tutti i livelli». Il Teatro Lyrick è uno spazio restaurato di archeologia industriale sulla piana che guarda il Convento e la città alta; il Papa si rivolge a un migliaio di giovani, «non lasciateci tranquilli, fate chiasso, dateci l’esempio!», tra loro ci sono economisti, imprenditori e studenti arrivati da 120 Paesi per la terza edizione di «Economy of Francesco». E la riflessione del pontefice, ieri mattina, è una sintesi del suo magistero, dall’enciclica Laudato si’ alla Fratelli tutti, l’«insostenibilità spirituale del nostro capitalismo», la necessità di «trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita», la speranza di «cambiare un sistema complesso come l’economia mondiale». Solo che stavolta le sue parole hanno in più un senso di urgenza: «Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo».

Si legge Isaia, «Shomèr ma mi-llailah?, Sentinella quanto resta della notte?», lo ripetono un ragazzo di Taiwan e uno del Ruanda, Olena viene dall’Ucraina: «Quando finirà il dolore del nostro popolo e di tutti i Paesi in guerra?».

Francesco ascolta le testimonianze, agricoltura sostenibile, economie circolari, diritti degli indigeni, una giovane fuggita dall’Afghanistan: «Ora regnano tirannia e povertà, le donne non possono studiare né lavorare». Tutto si tiene. «La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace», dice Francesco: «Voi giovani siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune che sta andando in rovina. Una nuova economia ispirata a San Francesco oggi può e deve essere un’economia amica della terra e un’economia di pace». Del resto, «la sostenibilità è una realtà a più dimensioni: il grido dei poveri e il grido della terra sono lo stesso grido, anche la diseguaglianza inquina mortalmente il nostro pianeta».

Le disuguaglianze

«Il pianeta è stato saccheggiato

per il benessere

di un gruppetto»

Il Papa è ironico, «parlare di economia sembra quasi cosa vecchia: oggi si parla di finanza, un cosa gassosa, non la si può prendere». Osserva che «una società e un’economia senza giovani sono tristi», in un mondo che patisce anche «carestia di felicità», e aggiunge: «Andate in queste università ultraspecializzate in economia liberale, e guardate la faccia dei giovani che studiano lì». La terra è stata «saccheggiata» e «neanche per il benessere di tutti, ma di un gruppetto». Si tratta di cambiare subito, oltre «il paradigma economico del Novecento che ha depredato le risorse naturali».

Questo «è il tempo di un nuovo coraggio nell’abbandono delle fonti fossili d’energia, di accelerare lo sviluppo di fonti a impatto zero o positivo». E poi «dobbiamo accettare il principio etico universale che i danni vanno riparati: se siamo cresciuti abusando del pianeta, oggi dobbiamo imparare a fare sacrifici negli stili di vita ancora insostenibili».

Lo stesso vale per «le ingiustizie sociali e politiche», la povertà: «Fare economia ispirandosi a San Francesco significa mettere al centro i poveri. Finché il nostro sistema produrrà scarti e noi opereremo secondo questo sistema, saremo complici di un’economia che uccide». L’economia di mercato «è nata nel Duecento a contatto con i frati francescani» e «non disprezzava i poveri». Invece «il nostro capitalismo vuole aiutare i poveri ma non li stima». Certo, «noi dobbiamo combattere la miseria, anzitutto creando lavoro degno e ben remunerato, non dimenticatevi dei lavoratori!». Ma «per avere gli occhi dei poveri bisogna essere loro amici». Soprattutto, bisogna «tradurre gli ideali in opere concrete». Il Papa firma con i giovani un «Patto». E torna a denunciare l’inverno demografico: «C’è la schiavitù della donna, che non può essere madre perché appena sale la pancia la licenziano. Alle donne incinte non è sempre consentito lavorare».

Domenica 25 Settembre 2022

CORRIERE DELLA SERA

§§§

