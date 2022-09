Abu Akleh. Il New York Times Commenta le Dichiarazioni dell’Esercito Israeliano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo apparso qualche giorno fa sul New York Times e relativo all’uccisione di Shireen Abu Akleh, una giornalista palestinese-americana, avvenuta a maggio. Stilum Curiae aveva rilanciato qualche tempo dopo un articolo scritto per la rivista “Internazionale” da Catherine Cornet, una giornalista e ricercatrice francese, specializzata in cultura e politica del Medio Oriente che collabora con “Internazionale” e con numerose testate giornalistiche e televisive francesi. L’articolo, in cui si parlava di due inchieste autonome sulla morte di Abu Akleh, ed era destinato a provocare una discussione sul tema, certamente imbarazzante, ha suscitato irritazione in alcuni amici del mondo ebraico romano. A mio parere poco giustificata, spiegabile con un prevalere dell’amore sulla lucidità; la ricerca – libera da spirito partigiano – della verità sui fatti dovrebbe essere un dovere per chi fa informazione; portare elementi alla verifica e alla discussione non significa parteggiare per l’uno o l’altro. Per chi fosse interessato all’argomento, e leggere l’inglese, mettiamo il collegamento al Financial Times, e a questo articolo che tratta della richiesta di un indagine indipendente USA. Buona lettura.

§§§

GERUSALEMME – Lunedì l’esercito israeliano ha riconosciuto per la prima volta che Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese-americana uccisa a maggio nella Cisgiordania occupata, è stata molto probabilmente colpita da un soldato israeliano, ma non ha accettato definitivamente la responsabilità della sua morte.

L’annuncio dell’esercito – la conclusione di un’indagine interna durata mesi – ha segnato un cambiamento rispetto alla posizione originale israeliana, che sosteneva che la signora Abu Akleh, una veterana dell’emittente Al Jazeera, era stata probabilmente uccisa dal fuoco palestinese.

I funzionari militari hanno comunque affermato di essere certi che nessun soldato israeliano abbia sparato intenzionalmente verso un reporter o un civile, e hanno detto che non apriranno un’indagine penale su nessun soldato israeliano che possa essere stato coinvolto.

“Non è possibile determinare in modo inequivocabile la fonte degli spari che hanno colpito la signora Abu Akleh”, hanno dichiarato le Forze di Difesa Israeliane in un comunicato. “Tuttavia, c’è un’alta possibilità che la signora Abu Akleh sia stata colpita accidentalmente da colpi di arma da fuoco delle I.D.F. sparati verso sospetti identificati come uomini armati palestinesi, durante uno scambio di fuoco in cui sono stati sparati colpi a rischio di vita, diffusi e indiscriminati verso i soldati delle I.D.F.”.

L’annuncio è arrivato quasi quattro mesi dopo che la giornalista di Al Jazeera è stato colpita alla testa l’11 maggio mentre copriva un raid dell’esercito israeliano a Jenin, una città palestinese in Cisgiordania, suscitando l’indignazione internazionale.

Il cambiamento di posizione dell’esercito ha fatto seguito alle denunce palestinesi di insabbiamento e a diverse indagini indipendenti, tra cui quella del New York Times, che hanno rilevato che la signora Abu Akleh è stata uccisa da un proiettile sparato dalla posizione approssimativa di un convoglio militare israeliano. Le prove esaminate dal Times hanno dimostrato che non c’erano palestinesi armati vicino a lei quando è stata colpita. Le prove esaminate contraddicono le affermazioni israeliane secondo cui, se un soldato l’ha uccisa per errore, è stato perché stava sparando a un palestinese armato.

La natura ambigua della conclusione israeliana è stata criticata dalla famiglia Abu Akleh, che ha affermato che essa rafforza le richieste di un’indagine indipendente da parte della Corte penale internazionale, o di una nuova indagine condotta dagli Stati Uniti. In precedenza, gli Stati Uniti avevano concluso che la signora Abu Akleh era stata probabilmente colpita dalle linee militari israeliane, ma solo per errore.

“Non ci aspettiamo che i criminali di guerra indaghino sui propri crimini”, ha dichiarato Lina Abu Akleh, nipote della giornalista, in un’intervista telefonica. “Ma vogliamo che gli Stati Uniti agiscano. È dal primo giorno che chiediamo che gli Stati Uniti conducano un’indagine indipendente e credibile”.

Ha aggiunto, riferendosi alla Corte penale internazionale: “Questa è la prova per la CIC che anche loro devono condurre un’indagine e un processo. Non ci aspettavamo nulla da Israele, e questo dimostra i loro precedenti e l’impunità di cui godono, e il fatto che gli Stati Uniti non possono ritenere Israele responsabile dell’uccisione di un loro cittadino”.

La signora Abu Akleh, 51 anni, è una degli oltre 80 palestinesi uccisi finora nel 2022 durante i raid dell’esercito israeliano in Cisgiordania – molti dei quali militanti, ma anche alcuni civili.

La sua uccisione ha suscitato la condanna di tutto il mondo e per i palestinesi è diventata un simbolo dei pericoli quotidiani della vita sotto l’occupazione israeliana. Le morti di palestinesi raramente attirano l’attenzione internazionale, se non in occasione di grandi escalation, e i soldati israeliani accusati di crimini contro i palestinesi nel territorio raramente vengono mandati in prigione.

Ma la signora Abu Akleh era un nome noto in Medio Oriente e la sua morte ha attirato maggiore attenzione. Per più di vent’anni aveva raccontato il conflitto israelo-palestinese e l’occupazione israeliana della Cisgiordania.

La signora Abu Akleh è stata uccisa mentre copriva l’aumento delle incursioni israeliane in Cisgiordania, un aumento che è continuato e che ha fatto seguito a un precedente aumento degli attacchi da parte dei palestinesi che hanno ucciso 19 israeliani.

È stata uccisa mentre indossava un giubbotto antiproiettile blu e un casco con la scritta “Press”. I colleghi che sono finiti sotto il fuoco nello stesso momento hanno detto di aver pensato che l’esercito fosse già al corrente della loro presenza.

Inizialmente i funzionari israeliani avevano detto che molto probabilmente la signora Abu Akleh era stata uccisa da un uomo armato palestinese durante gli scontri tra soldati israeliani e militanti. Ma un’indagine di un mese condotta dal Times ha scoperto che il proiettile che ha ucciso la signora Abu Akleh era stato sparato dalla posizione approssimativa di un convoglio militare israeliano quella mattina presto, molto probabilmente da un soldato di un’unità d’élite, confermando i resoconti di testimoni oculari dalla scena.

A luglio gli Stati Uniti hanno concluso che i colpi sparati dalla posizione dei soldati israeliani erano “probabilmente responsabili della morte” della signora Abu Akleh, ma il danneggiamento del proiettile ha reso difficile trarre una conclusione definitiva sull’arma che lo ha sparato. Anche gli Stati Uniti hanno concluso che la signora Abu Akleh è stata uccisa accidentalmente, suscitando l’indignazione di molti palestinesi.

L’Autorità Palestinese, che amministra circa il 40% della Cisgiordania, compresa la città di Jenin, ha accusato i soldati israeliani di aver ucciso intenzionalmente la signora Abu Akleh e ha rifiutato un’indagine congiunta con Israele, adducendo di non fidarsi degli israeliani.

Il funerale di Abu Akleh è diventato un momento di unità e di lutto per i palestinesi, con migliaia di persone ammassate a Gerusalemme Est per uno dei più grandi funerali palestinesi a memoria d’uomo.

Poco prima del funerale, diversi agenti della polizia israeliana in assetto antisommossa hanno assalito un gruppo di lutto che trasportava la bara di Abu Akleh, facendola quasi cadere.

La polizia israeliana ha poi dichiarato di essere intervenuta perché i portantini, che volevano trasportare la bara a piedi fino al luogo del funerale, si erano rifiutati di metterla in un carro funebre come precedentemente concordato.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: abu akleh, new york times, nyt



Categoria: Generale