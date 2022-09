Lazzaretti. Se Scegli il “Voto Utile”, Devi poi Sceglierlo fino in Fondo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il prof. Giovanni Lazzaretti continua le sue riflessioni, in forma epistolare, sul dilemma elezioni, e cerca di spiegare i motivi di una sua propensione verso i 5 Stelle; almeno in linea teorica…buona lettura.

§§§

Se scegli il “voto utile”, devi poi sceglierlo fino in fondo

Sorpresona doppia.

Dalla nebulosa ci siamo trovate improvvisamente con la pagella di tutte le forze presenti in parlamento.

E poi ti troviamo dove non pensavamo, vicino ai 5 Stelle.

Spiega un po’ ancora.

E spiegami anche Eleusi e le puttane(1), che non ho mai capito bene.

Ciao. Irma

18 settembre 2022, San Giuseppe da Copertino

Cara Irma,

parto dall’ultima cosa.

Eleusi, Ezra Pound

Su Ezra Pound sono sostanzialmente un ignorante: conosco la sintesi della sua vicenda umana e conosco solo quel Canto sull’usura. Un po’ pochino.

Ma la vicenda umana unita a quel Canto sono sufficienti a intuire che non fu il sostegno al fascismo a farlo finire prima in una gabbia a cielo aperto a Pisa, e poi internato in un manicomio.

Prendo un pezzo dalla solita Wikipedia.

Durante gli anni trenta e quaranta espresse ammirazione per Mussolini, Hitler e Oswald Mosley; trasferitosi in Italia nel 1924, sostenne il regime fascista fino alla caduta della Repubblica Sociale Italiana.

Catturato dai partigiani, venne consegnato alle forze armate degli Stati Uniti d’America, dove fu sottoposto a processo per tradimento. Dichiarato incapace con una contestata diagnosi, fu detenuto dodici anni in un manicomio giudiziario fino a quando, liberato, tornò in Italia a trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

Ernest Hemingway si espresse come critico letterario sul lavoro poetico di Pound in questi termini: “Il meglio della scrittura di Pound – e si trova nei Cantos – durerà finché esisterà la letteratura”.

Il sostegno al fascismo è una scusa. I metodi USA, dal periodo di Sacco e Vanzetti, al Maccartismo degli anni ’50, alla prigione di Guantanamo, vanno ben oltre quelli che noi etichetteremmo come “metodi fascisti”.

Quello che fece Ezra Pound fu il toccare gli USA in quanto “regno degli usurai”, e questo è imperdonabile.

Ripeto che non ho letto nulla, quello che ti dico di quel Canto è ciò che evoca a me personalmente.

L’usura (e per me l’usura è l’interesse in quanto tale, non l’interesse ECCESSIVO, secondo l’insegnamento della Vix Pervenit(2) di Benedetto XIV) viene mirabilmente descritta come veleno che distrugge la società intera («peggio della peste è l’usura»), distrugge la famiglia, distrugge il lavoro, distrugge l’arte e la trasforma in compravendita.

Mi piace la carrellata di storia dell’arte di quel Canto, quasi tutta arte italiana: Pietro Lombardo, Duccio di Buoninsegna, Piero della Francesca, Giovanni Bellini, Botticelli, Beato Angelico, Ambrogio de Praedis (che non sapevo chi fosse, l’ho visionato solo in seguito al Canto).

“Eleusi” dovrebbe riferirsi ai Misteri Eleusini (te li guardi su Wikipedia), riti millenari chiusi da Teodosio e impostati sul rituale classico delle sette segrete: cooptazione, giuramento di segretezza, iniziazione, riti riservati agli iniziati, livelli di iniziazione, eccetera.

Difficile che questi riti non prevedessero questioni sessuali, le puttane forse si riferiscono a quello.

Il finale mi richiama il profeta Amos, ci sarà a Messa proprio Domenica 25 settembre.

Guai agli spensierati di Sion

e a quelli che si considerano sicuri

sulla montagna di Samaria!

Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani

mangiano gli agnelli del gregge

e i vitelli cresciuti nella stalla.

Canterellano al suono dell’arpa,

come Davide improvvisano su strumenti musicali;

bevono il vino in larghe coppe

e si ungono con gli unguenti più raffinati,

ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano.

Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati

e cesserà l’orgia dei dissoluti.

L’orgia dei dissoluti e le carogne che crapulano ospiti d’usura sono più o meno la stessa cosa.

Basta. Sono troppo ignorante di Ezra Pound per scrivere oltre.

Spiegare ancora

Certamente c’è da spiegare ancora su quello che scritto ieri sera.

Mettiamola così.

Se uno pensa

che la gestione della pandemia, la gestione vaccinale, la gestione dei certificati verdi sia stata fatta in modo rispettoso dei diritti naturali e costituzionali

che in Ucraina c’è Cappuccetto Rosso attaccato dal Lupo

che la proprietà del povero e di chi ha bisogno di lavorare per vivere sia ben tutelata

allora non ho niente da dirgli. È cieco, voti un po’ come gli pare.

Se invece pensa

che la gestione della pandemia, la gestione vaccinale, la gestione dei certificati verdi ha attaccato tutti i princìpi non negoziabili (vita, famiglia, proprietà, verità, nonché i doveri dello Stato verso la vera religione) e la Costituzione in toto

che in Ucraina si sta svolgendo una guerra per procura per conto di USA e Polonia (3)

che la proprietà del povero e di chi ha bisogno di lavorare per vivere è sotto attacco e priva di ogni tutela

allora deve guardare la realtà e dire che tutti i partiti presenti in parlamento sono colpevoli e quindi invotabili.

Si salvava Fratelli d’Italia, ma poi la Meloni è diventata la regina dei guerrafondai. Anche oggi dall’Annunziata ripeteva la stessa solfa, che lei è pro NATO, pro UE, pro impegni con l’Ucraina: ero a letto, sentivo la TV, mi sono saltati i nervi e sono venuto su a scriverti.

Rimarcata questa colpa collettiva, devo comunque evidenziare il qualcosa di buono che hanno fatto i soli 5 Stelle. Anche la Lega finché ci fu il contratto.

Poi rimarco adesso che Lega e 5 Stelle sono anche i più defilati sul tema della guerra e, se non possono che ribadire la “criminale invasione dell’Ucraina operata dalla Federazione Russa” (cito dal programma COMPLETO dei 5 Stelle), lo fanno per invocare comunque una soluzione negoziale e la fine delle sanzioni.

Poi c’è il Superbonus a marchio 5 Stelle.

Insomma, nella classifica degli invotabili non sono tutti alla pari.

Le positività del Movimento 5 Stelle sono indubbie.

La Lega la metto al secondo posto: posso infatti assegnarle il ruolo di “cane bastonato” (non approvava molte cose, ma le inghiottiva).

PD, Forza Italia, LeU si sono invece rivelati più draghisti di Draghi, e hanno dato il peggio di sé.

Restava Fratelli d’Italia, ma con la guerra… addio anche a loro. La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla a Ignazio La Russa di libica memoria. Mi dispiace solo di avergli assegnato il 2 per mille.

Perché ribadisco, visto che non li voto

Perché insisto a ribadirti queste cose, visto che non li voto?

Perché innanzitutto potrei averli votati . Se ti ricordi, l’unico mistero sulle mie schede elettorali sono le europee 2019. Votai “il contratto di governo”. Ma votai Lega o 5 Stelle? Questo non posso dirtelo. Hai in mente il testo del 2019?(4) Ne riporto un pezzetto.

Così farò come Lega e 5 Stelle: devo fare un contratto e ingoiare dei rospi. Un contratto di voto. Troverò un signor X e gli dirò:

«Lei è disposto a votare o Lega o 5 Stelle?»

«Area governativa? Sì, posso votarli.»

«Allora scelga lei quale dei due votare. Io voterò l’altro.»

Io voterò l’altro… È dura, dopo averli bocciati entrambi. È un grosso rospo. Ma il mio voto sarà il rospo, e il voto del signor X sarà il digestivo per ingoiarlo.

Diciamo che, finita la legislatura, sono contento che i migliori tra gli invotabili siano ancora i due del contratto di governo. Chissà che non ci sia un futuro. Sulla guerra, alla fine, direbbero più o meno le stesse cose.

Poi c’è la faccenda della stima . Le persone che scrivono il programma sul Superbonus o sulla banca pubblica non sono mica le stesse che scrivono sulla omolesbobitransfobia.

È chiaro che votando 5 Stelle si vota il pacchetto completo. Ma la stima invece è una faccenda personale che sa distinguere le due cose.

Ma c’è anche un altro motivo per cui ribadisco queste cose . Nel 2013 e 2018 scelsi il cosiddetto “voto inutile” (per me in realtà “voto morale”), ossia votai forze che al 99,9% non sarebbero entrate in parlamento.

Chi mi contestava aveva però la strana idea che, se uno sceglie il “voto utile”, possa votare qualunque cosa. Eh no, se scegli il “voto utile”, ossia forze che vanno certamente in parlamento, devi ugualmente valutarle in base ai princìpi non negoziabili.

E quindi a questo giro ti tocca votare i 5 Stelle.

Sarai colpevole della legge sulla omolesbobitransfobia, se passa. Ma i poveri e i lavoratori ti ringrazieranno se invece passeranno Superbonus commerciabile, banca pubblica, riconferma migliorativa del reddito di cittadinanza, eccetera. E non avrai colpe sulla guerra.

«No, io voto la Meloni».

E allora, rassegnati: sarai colpevole in prima persona del crimine di guerra. E nulla farai per poveri e lavoratori, perché il centrodestra continua a essere convinto che “dare soldi alle imprese generi posti di lavoro”. Purtroppo non è più così, semmai ne riparleremo.

Piccola posta

Cara Irma, ti sfrutto per infilare qui un po’ di piccola posta altrui.

***

Mi scrive Giuliano, non quello del Risatom.

Legge sulla omolesbobitransfobia, eutanasia esplicita, droga libera, carriera alias nella scuola e ogni altra depravazione sono nelle corde dei 5 Stelle.

Tutte queste aberrazioni, dovute anche al neoliberismo-usura, le sostengono i 5 Stelle che, di conseguenza, non sono esenti da usura.

Onore quindi ai guerrieri del Superbonus, ma non votiamoli.

Ha torto? Ha fondamentalmente ragione. Chi vota, vota sempre un pacchetto completo, e non può fare distinguo.

Deve però aver chiaro che stiamo parlando di due radici diverse, come se all’interno dei 5 Stelle ci fossero due piante che crescono insieme, una buona e una cattiva. Vedremo cosa prevarrà.

E deve comunque constatare che nell’area PD e soci c’è solo la pianta cattiva.

E nel centrodestra si è innestata la pianta cattiva della guerra, la più terribile, perché nasce dall’usura e alimenta l’usura.

***

Poi mi scrive Carla, mail-lettera. Usa molto i trattini, preferisco sostituirli con parentesi.

Caro Giovanni, grazie del tuo ultimo scritto sugli invotabili generali che vi toccherà votare…

Volevo dirti che le tue analisi coincidono esattamente con le mie e questo mi onora perché stimo le tue corrette letture sulla inutile guerra ucraina.

Tuttavia volevo dirti e portela come questione: Conte, pur essendo (anzi… forse proprio per questo) protetto dai gesuiti e figlio spirituale di Silvestrini, non si sporge mai a dare un giudizio su famiglia/gender/omosessualità, dati (come peraltro fa altrettanto Paglia per es. sulla 194) per scontati: cioè “diritti CIVILI” acquisiti.

È altrettanto vero che la Meloni a cui avevo dato parecchio assenso, li sbandiera e ne appare la sola che non si vergogna di criticarli, però (come perfettamente rilevi tu) pur essendo all’opposizione ha votato e promette di votare a favore dell’invio di armi agli ucraini.

Pare che la lotta sia tra

chi sventolando argomenti “cattolici”

e chi sostenendo, perché li dà per scontati, surrettiziamente argomenti “liberal-radicali”,

in realtà si allinei meglio o meno peggio al potere massonico/finanziario.

Del contenuto da dare alla parola “civiltà” non si parla, se non per usarne contenuti emotivamente funzionali al successo.

Fa molta specie che, avendo dietro la compagine ecclesiale e quel filone umanitario-opzione per i poveri più che legittimo, dietro Conte non trapeli mai il vuoto di coscienza valoriale, cioè di giudizio su ciò che rende sostenibile anche le scelte in favore dei meno fortunati, cioè una visione etica dell’umano.

Per esempio Gotti Tedeschi si spinge a spiegare perché senza avere più bambini come il decadimento culturale di oggi esige, la povertà non può che allargarsi sempre più. E non il contrario.

Senza la famiglia, quella vera, la società va verso il baratro.

Grazie comunque.

P.S. sentendoli due giorni fa ad una tribuna politica in TV quasi quasi mi veniva voglia di votare Giovanardi & Rizzo (Italia sovrana e popolare). Però Rizzo non può ancora proclamarsi “ comunista” nel 2022!!!

Un saluto. Carla

Anche Carla ha ragione. Alla fine si dovrebbero votare solo forze che presentano un sistema di civiltà, che deve necessariamente contenere le cose minime:

famiglia costituzionale, società naturale fondata sul matrimonio (matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna, come lo pensavano i creatori della Costituzione; dire che adesso il matrimonio è “altro” significa far marcire la Costituzione dall’interno)

vita dal concepimento alla morte naturale

libertà di educazione, affinché non esista una “verità di Stato”

moneta non usuraia, perché tutto ciò che abbiamo elencato prima ha bisogno di tanta moneta NUOVA, non a debito.

Irma, forse tu ti ricordi. Non so più quando, avevo scritto che nel sistema maggioritario (prima che i 5 Stelle sparigliassero il sistema) il centrosinistra perverte e il centrodestra consolida.

Ossia ottiene voti presentandosi più etico del centrosinistra, ma non fa nessun atto riparativo. Anche per la Meloni, come per mons. Paglia, la 194 non si tocca ma si applica (sentita oggi dall’Annunziata). Va beh, sono 44 anni che sentiamo questa solfa.

Carla introduce poi la questione delle piccole liste, e le tratteremo, a Dio piacendo.

Ciao Irma, ciao tutte.

Buona Domenica.

NOTE

(Le note sono per i lettori esterni, non sono presenti nei testi che mando all’Irma)

Finale del Canto “Con usura” (With usura) di Ezra Pound.

Alla Vix Pervenit ho accennato in diversi testi. Chi è interessato, me li chieda.

Anche Polonia, certamente. Non dimentichiamo che è la Polonia a bloccare il gasdotto Russia-Germania Nord Stream 2

il 9 dicembre 2021, il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha invitato il neo-cancelliere tedesco Olaf Scholz a opporsi all’avvio del Nord Stream 2 e a non cedere alle pressioni della Russia. In visita a Roma, Morawiecki ha dichiarato: “Chiederò al Cancelliere Scholz di non cedere alle pressioni della Russia e di non permettere che il Nord Stream 2 sia usato come strumento di ricatto contro l’Ucraina, uno strumento di ricatto contro la Polonia, uno strumento di ricatto contro l’Unione Europea.”» (Wikipedia).

Non dimentichiamo che Burisma, gestore di gas e petrolio in Ucraina, non conteneva solo il figlio di Biden.

Tra i membri più illustri del consiglio di amministrazione del gruppo di Burismavi sono stati: […] Aleksander Kwaśniewski, ex Presidente della Repubblica di Polonia , Hunter Biden, imprenditore statunitense e figlio del Vicepresidente e poi Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, e Cofer Black, ex capo dell’antiterrorismo della CIA. (Wikipedia)

Non dimentichiamo che le manovre “Three Swords 2021” in territorio ucraino coinvolgevano Polonia, USA e Lituania.

Il vecchio sogno del generale Pilsudski di una federazione a guida polacca dal Baltico al Mar Nero con Polonia, Lituania, Ucraina e Bielorussia (stai attenta, Bielorussia…) forse continua a vivere sottotraccia.

Testo del 2019 intitolato “A combattere con la mia coscienza”.

§§§

