Gerhard Müller sul Nuovo Ordine Mondiale. La Cultura della Morte Soffia sul Mondo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questa intervista estremamente interessante del card. Gerhard Müller, realizzata da Lothar Rilinger e pubblicata da Kath.net, che ringraziamo per la cortesia.

La cultura della morte sta soffiando sul mondo

Vaticano (kath.net) Il termine “Nuovo Ordine Mondiale” viene interpretato come metafora di una teoria del complotto. In realtà, descrive solo un concetto di società che, come ogni altro, deve confrontarsi con il discorso intellettuale. La caduta del comunismo nel 1989/90 ha segnato la fine di un processo storico che il sociologo americano Francis Fukuyama ha definito la fine della storia. A suo avviso, il comunismo aveva raggiunto il suo scopo come antitesi della democrazia, per cui era necessario concepire un nuovo fondamento sociale. Questo ha aperto una nuova competizione: Si tratta del futuro dello sviluppo sociale al di là del marxismo. La lotta di classe di tipo marxista avrebbe dovuto fare il suo tempo – ma i marxisti non sono disposti ad accettarlo – ma nella lotta per la supremazia nel discorso sulla società e sullo Stato, anche il modello democratico non era più visto come un ideale. Il principio “un uomo, un voto” è associato al periodo illuminista. Pertanto, deve essere trasceso per poter attribuire l’attributo di “progresso” allo sviluppo sociale. Si tratta di un principio secondo il quale l’uomo – staccato da Dio, che si presume non esista più – può fare tutto ciò che può. L’autolimitazione ostacola il progresso.

Poiché nella fede nel progresso si rifiuta Dio come autorità finale dell’azione umana, nel Nuovo Ordine Mondiale si costruisce una società che non conosce limiti e in cui si permette tutto ciò che le persone sono in grado di sviluppare e pensare; nulla deve ostacolare il progresso o impedirne lo sviluppo. La metafisica viene bandita dal discorso sociale come premoderna, e con essa la credenza nella redenzione umana nell’eternità. Solo ciò che è valido può essere falsificato o verificato, in modo che la redenzione dell’uomo avvenga sulla terra, nella vita terrena. Quello che Karl Marx chiamava il paradiso in terra deve essere raggiunto in modo diverso attraverso il progresso che caratterizza il Nuovo Ordine Mondiale. Poiché questo ordine mondiale nega il ricorso a Dio e, come Feuerbach, lo dichiara inesistente, non sorprende che l’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Gerhard Ludwig Müller, si senta chiamato in causa e condanni il Nuovo Ordine Mondiale. Ne abbiamo parlato con lui.

Rilinger: Da qualche decennio, la richiesta di sostituire l’ordine mondiale esistente con uno che non conosca più il ricorso a Dio, ma solo al progresso incondizionato, torna a infestare il discorso politico. La richiesta di questo ordine mondiale, che viene chiamato “Nuovo Ordine Mondiale”, viene sollevata quasi parallelamente al discorso politico e pubblico. Cosa dobbiamo intendere per Nuovo Ordine Mondiale?

Cardinale Gerhard Ludwig Müller: Secondo il credo ebraico e quello cristiano, è Dio stesso che, nella sua sovrana bontà, ha creato il mondo dal nulla e lo ha ordinato nella sua eterna Parola (logos, ragione) e nello Spirito (potenza, sapienza). La ragione umana è finita e in linea di principio – a causa del peccato originale – suscettibile di essere disturbata da pulsioni egoistiche, come il desiderio disordinato di potere, denaro, autoindulgenza/piacere. L’uomo è quindi intellettualmente e moralmente fallibile.

Solo se ci lasciamo indirizzare dalla Parola di Dio e siamo illuminati, guidati e rafforzati dal suo Spirito Santo, possiamo riconoscere la verità e scegliere liberamente il bene come obiettivo delle nostre azioni. L’esperienza storica ci insegna che ogni tentativo di dare un ordine al mondo attraverso la comprensione umana e il potere umano è invariabilmente finito in un disastro. Non abbiamo bisogno di andare molto indietro nel tempo. Il colonialismo e l’imperialismo del XIX secolo, i sistemi totalitari di governo del nazionalsocialismo, il pensiero di grande potenza giapponese e il comunismo leninista-stalinista, così come tutte le dittature degli Stati più piccoli in Sudamerica, Asia e Africa, dimostrano che la corsa al potere mondiale, cioè l’istituzione di un Nuovo Ordine Mondiale, ha origine da un pensiero diabolico-distruttivo e non teo-logico.

Il programma di un Nuovo Ordine Mondiale in condizioni di totale economizzazione dell’uomo, in cui le élite finanziarie e politiche autoproclamate rimangono come soggetti pensanti e controllanti, ha il prezzo di spersonalizzare le masse. L’essere umano è solo il prodotto biologico grezzo che viene aggiornato a un computer in una rete totale di informazioni. Non c’è più una persona, non c’è più l’immortalità dell’anima, non c’è più un essere vivente con cuore e mente, spirito e libero arbitrio. Rimane un costrutto senza casa e senza speranza.

Ciò comporta la riduzione del 99% della popolazione mondiale a biomassa con chip, a materiale umano o a gruppo di consumatori, a bot. Gli esseri umani hanno “valore” (il termine “valore” è inteso in senso economico, non morale) solo nella misura in cui contribuiscono al mantenimento di questo sistema di dominio e sfruttamento. Il governo totalitario si realizza in una burocrazia assoluta, quando l’uomo in quanto uomo viene abolito. “L’azione si rivelerebbe superflua nella coesistenza degli esseri umani quando tutti gli esseri umani sono diventati uno, tutti gli individui sono diventati esemplari della specie, tutte le azioni sono diventate termini di accelerazione nell’apparato legittimo del movimento della storia o della natura, e tutte le azioni sono diventate esecuzioni di condanne a morte che la storia e la natura hanno comunque imposto”, scriveva Hannah Arendt nel 1951 (Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (Monaco 2021) 959), mentre il fondatore e gestore del Forum economico mondiale di Davos ha recentemente segnalato al mondo le sue utopie transumaniste: “I dispositivi esterni di oggi […] saranno quasi certamente impiantabili nel nostro corpo e nel nostro cervello. […] Queste tecnologie possono invadere lo spazio finora privato della nostra mente, leggendo i nostri pensieri e influenzando il nostro comportamento”. (Klaus Schwab/Nicholas Davis, Shaping the Future of the Forth Industrial Revolution (New York 2018) 39; 28; lo stesso, The Fourth Industrial Revolution (Monaco 2016)).

Il totalitarismo è sempre odio per la vita, la preferenza del meccanicamente riducibile rispetto al vivente e al sacro. È il gruppo di controllo a decidere chi può vivere o deve morire. Nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, Putin fa trasportare alle sue truppe dei forni crematori mobili per non mettere in pericolo il suo potere interno attraverso le immagini delle bare che ritornano.

Negli Stati Uniti, Biden annuncia autobus mobili per l’aborto, con tanto di rogo di cadaveri di bambini, per minare la sentenza della Corte Suprema. Si tratta di una dimostrazione di cessione morale del potere e del diritto di uccidere i bambini fino a poco prima della loro nascita. Questo è tanto più grave per la testimonianza della verità naturale e rivelata di Dio perché sia Putin che Biden si dichiarano cristiani. Ma prima si applica il giudizio di Dio, “i malfattori non erediteranno il regno di Dio”. (cfr. 1Cor 6, 10).

In Russia vengono puniti coloro che chiamano la brutale invasione dell’Ucraina “guerra” anziché “operazione militare speciale”. In Occidente, chiunque definisca l’infanticidio nel grembo materno come omicidio o manifesti contro di esso davanti alle cliniche per l’uccisione viene trascinato davanti ai tribunali. In Cina, il traffico di organi è condotto con crudele disprezzo per l’autodeterminazione delle persone a cui vengono prelevati gli organi. A fronte della difficile situazione delle donne nei Paesi poveri, le agenzie “occidentali” dei Paesi ricchi stanno facendo lo sporco business della maternità surrogata. Non si tratta di incubi che si dissolvono nella realtà al risveglio, ma della realtà che è diventata un incubo.

Rilinger: L’allontanamento di Dio dalla vita dei cittadini è un’esigenza illuministica che ha trovato la sua massima espressione nel nichilismo che Nietzsche non si stancava di predicare. La storia ha dimostrato che uno Stato o una società senza Dio possono avere successo?

Card. Müller: Non meno di Hannah Arendt, eminente filosofa e attenta analista del totalitarismo moderno, ha riassunto il “credo nichilista del XIX secolo” con la parola di Dostoevskij: “Tutto è permesso”, cioè quando l’uomo non crede in Dio come suo Creatore e suo Giudice. (Hannah Arendt, Che cosa significa responsabilità personale in una dittatura? (Monaco 52020. 43; conferenza tenuta per la prima volta nel 1964/65). È vero che a partire dal filosofo illuminista Pierre Bayle (1647-1706) ci sono stati diversi tentativi di sviluppare un’etica atea o evoluzionista-materialista con l’obiettivo di staccare l’etica individuale e sociale dal suo fondamento trascendente. Ma queste iniziative grandiosamente propagandate erano destinate a fallire, perché la moralità esiste solo se l’uomo non deve rispondere al mondo condizionato, ma a quello incondizionato.

Il bene incondizionatamente valido o il male da evitare non possono essere solo una parte di questo mondo o una sua funzione.

Solo la relazione personale dell’io con il suo giudice divino, al quale dice “Tu” (Abba, Padre nostro) e che lo incontra faccia a faccia, fa sì che la morale non sia un riferimento a valori oggettivi, ma una relazione personale con l’autore e l’epitome del vero e del bene.

Come cristiani, diciamo anche che le esigenze dell’imperativo morale non ci sono state rese note solo nel Decalogo rivelato. Perché Dio le ha già iscritte nella mente e nel cuore di ogni essere umano. Di conseguenza, anche il “pagano”, cioè l’essere umano prima dell’incontro con Dio nella storia della salvezza, coglie nella sua coscienza la validità incondizionata dei comandamenti come legge divina: Non ruberai, non commetterai adulterio, non adorerai la creatura invece del Creatore. (cfr. Rm 2, 14-24).

Rilinger: Se nel Nuovo Ordine Mondiale il potere deriva dall’economia e il mondo è concepito come un unico mercato, si pone la questione di come il potere – come chiedeva Romano Guardini – venga domato. Il potere globale che deriva dalla ricchezza può essere contenuto e, se ciò fosse possibile, da chi?

Cardinale Müller: Il potere e la ricchezza dipendono l’uno dall’altra. Ma dipende dalle persone se domano il potere sulle forze della natura, il caos delle pulsioni e degli interessi, e mettono i beni legittimamente acquisiti con il lavoro, la diligenza e l’intelligenza al servizio del bene comune. Gesù ha messo in evidenza le tentazioni dei potentati di abusare del loro potere sulle persone e le difficoltà per i ricchi di entrare nel regno di Dio quando si concentrano sulla ricchezza e chiudono gli occhi sui poveri.

Il globalismo deriva dalle possibilità della comunicazione moderna, dai mezzi di trasporto che riducono le distanze, dalla tecnologia che rende possibile un immenso aumento della produzione di beni di consumo e quindi un aumento del tenore di vita per miliardi di persone. Ma in ogni momento, la concentrazione del potere politico, della finanza e dei mezzi di comunicazione nelle menti e nelle mani di pochi – siano essi partiti, gruppi finanziari o magnati dei media – è stata una calamità per il resto dell’umanità. I centri globali di potere e finanza che si atteggiano a governi mondiali globalizzano anche i loro lati oscuri. Funzionano solo dialetticamente con il loro opposto. I superuomini hanno bisogno dei loro subumani, i superricchi della loro clientela dipendente, che viene alimentata da loro a basso livello. I governanti assoluti hanno bisogno di sudditi volenterosi e temono i cittadini liberi e sicuri di sé come il diavolo teme l’acqua santa. All’Alto Consiglio del potere terreno assoluto, Pietro e il Papa come suo successore in ogni momento contrappongono: “Bisogna obbedire a Dio più che agli uomini”. (Atti 5:29).

L'”Occidente” secolarizzato e ufficialmente anticristiano ammette al massimo il cristianesimo come religione civile. Tuttavia, le celebrità che hanno deciso di rinunciare alla Chiesa sono felici di usare una chiesa di valore artistico come sfondo per il loro matrimonio, anche se non vogliono intendere il matrimonio come istituzione divina e come promessa della sua grazia.

In Cina, il partito di Stato ateo perseguita i cristiani e utilizza i loro incontri come occasione di indottrinamento contro la fede in Cristo, vero Salvatore del mondo. Chi si affida ancora a trucchi diplomatici e compromessi politici con il diavolo, il “dominatore di questo mondo” (Gv 12,31 2 Cor 4,4), per ottenere qualcosa di buono dal cristianesimo?

La differenza essenziale è che Cristo ha dato la sua vita perché noi potessimo vivere, mentre i governanti di questo mondo consumano la vita dei loro sudditi perché possano vivere qualche istante in più e in modo più lussuoso, per poi finire nell’inferno che hanno preparato per gli altri sulla terra, “dove il loro tarlo (della coscienza) non muore e il fuoco (dell’amore non acceso) non si spegne”. (Mc 9,48) Con questa metafora, Gesù Cristo intende dire che la coscienza rode come un verme in queste persone. I guerrafondai in Ucraina, che stanno uccidendo decine di migliaia di persone, non hanno coscienza, ma questo non può aiutarli come scusa davanti al giudizio di Dio.

Rilinger: Auguste Comte puntava sul progresso senza Dio. Così facendo, ha dichiarato obsoleta l’ultima istanza di fronte alla quale gli esseri umani devono rispondere. Esiste quindi la possibilità che il confine stabilito da Dio ma abolito dall’uomo possa essere sostituito da uno ideato dall’uomo?

Card. Müller: Dove potrebbe essere questo confine? Se in una nave il confine tra l’interno e l’acqua di mare che bagna lo scafo viene abolito con la perforazione della fiancata, anche il miglior capitano e l’equipaggio più preparato non potranno più salvare la nave dall’affondamento e loro stessi dalla morte. Tutte le speranze di un’umanità felice attraverso le rivoluzioni politiche e tecniche non si sono realizzate. Gli utopisti sono come Sisifo, la tragica figura simbolica che fallisce sempre poco prima del successo dell’auto-redenzione. I sogni del nuovo mondo non hanno successo come accade all’uomo calvo che vuole tirarsi fuori dalla palude con i suoi capelli perduti invece di prendere la mano tesa del suo salvatore.

Rilinger: Il Nuovo Ordine Mondiale basato sul potere di mercato è democraticamente legittimo?

Cardinale Müller: Il problema è che i supermiliardari, attraverso le loro fondazioni “benefiche” e la loro influenza nelle organizzazioni internazionali, rendono i governi nazionali, che sono democraticamente eletti – almeno in un terzo degli Stati – dipendenti da loro. Vengono accolti come grandi statisti o celebrità e VIP e adulati dai governanti locali nella vana speranza di ottenere un po’ del loro sfarzo e del loro glamour. Un imprenditore di successo economico, anche se è diventato ricco in modo legalmente e moralmente ineccepibile, è ben lontano dall’essere un filosofo o certamente non il Messia. E se anche lo fosse! Nemmeno i re-filosofi di Platone erano i salvatori del mondo. Solo il Figlio di Dio, che ha assunto la nostra umanità, poteva cambiare il mondo in meglio una volta per tutte, perché ha vinto il peccato, la morte e il diavolo e ci ha portato la conoscenza e la salvezza di Dio. Ma tutti, se hanno avuto successo nella loro professione e impresa, possono contribuire a un relativo miglioramento della nostra esistenza terrena.

Noi cristiani abbiamo la responsabilità di contribuire alla costruzione di un mondo umano con le nostre competenze ed esperienze nei vari rami dell’artigianato e della creazione di cultura, senza ovviamente agire o essere celebrati come salvatori e redentori.

In una democrazia, ogni cittadino maggiorenne ha un voto con il quale elegge liberamente i membri del parlamento e le persone al potere. Il voto libero è una cosa ben diversa dal chiedere stati d’animo che cambiano ogni giorno. L’uno deriva dalla responsabilità del cittadino per il bene comune, l’altro riflette solo un sentimento momentaneo.

Rilinger: Da alcuni anni si sospetta che non solo la libertà di discorso scientifico, ma anche la libertà di opinione nel suo complesso sia limitata dall’accusa immediata di promuovere una teoria del complotto se si argomenta al di fuori del mainstream. Si può accettare che la libertà di espressione sia limitata in questo modo?

Card. Müller: Stalin e Hitler temevano continuamente le cospirazioni, sia per calcolo, per intimidire ed eliminare l’opposizione, sia per la loro paranoia, che è stata il terreno di coltura della loro tirannia. Nel XVIII secolo i gesuiti erano visti nelle corti borboniche, nel XIX secolo i circoli liberal-anticlericali del Vaticano e nel XX secolo gli ebrei – secondo i falsi “Protocolli dei Savi di Sion” – come portatori di una cospirazione mondiale. Oppure la Chiesa e i capitalisti erano considerati i nemici del progresso verso il paradiso dei lavoratori, che potevano essere fermati solo dalla rivoluzione mondiale comunista. In gioventù si parlava di teorie del complotto di eccentrici contemporanei che vedevano UFO dappertutto o inventavano spiegazioni del mondo non verificabili a partire da eventi contemporanei.

Oggi il termine “teorico del complotto” è un termine ideologico di lotta usato da antifascisti mentalmente ritardati che conducono la loro “lotta contro la destra” usando metodi nazisti, cioè intimidendo i media, minacciando violenza, come ad esempio contro i giudici della Corte Suprema che hanno negato il diritto umano all’aborto, o contro un docente dell’Università Humboldt – un tempo epitome degli standard scientifici tedeschi – che voleva spiegare il fatto biologicamente provato della bisessualità della natura umana, senza la quale non esisterebbe alcun essere umano individuale, e nemmeno coloro che inveiscono contro di esso.

Rilinger: La critica al Nuovo Ordine Mondiale viene descritta come una cospirazione per stroncare la discussione sul nascere. Può spiegare le ragioni di questo divieto di discussione?

Card. Müller: L’ideologo conosce solo l’amico che si sottomette a lui come un cretino con gli evviva, o il nemico che deve essere distrutto – preferibilmente fisicamente, se il sistema lo permette, o in qualche modo più manierato attraverso la morte sociale come la shitstorm, l’ostracismo pubblico, il licenziamento o scomparendo nella spirale del silenzio.

Quando una persona perseguitata fisicamente e psicoterroristicamente si toglie la vita nella sua angoscia, i suoi aguzzini si vedono ancora perversamente giustificati nell’eliminare i parassiti, come avveniva appunto nella Germania nazista e nella Russia sovietica. L’empietà e la misantropia vanno di pari passo.

Rilinger: Un’altra forma di divieto di discussione è anche l’affermazione che la propria opinione è considerata senza alternative. La determinazione che non ci sono alternative non è forse la richiesta che la propria opinione sia considerata assoluta?

Card. Müller: Nelle cose finite ci sono sempre diversi aspetti e prospettive da considerare. Solo la distinzione tra vero e falso e tra bene e male è senza alternative, perché emerge dall’evidenza dei suoi principi. Certo, ci sono anche verità senza alternative nelle cose pratiche, come il fatto che una casa crolla se non poggia su fondamenta solide. Ma in genere si tratta di principi fisici, matematici o filosofici di base. Anche in una zona sabbiosa è possibile costruire una casa, se solo si è in grado di realizzare delle buone fondamenta. Pertanto, l’opinione che non si potessero costruire città sulla sabbia delle Marche non era affatto priva di alternative. Pertanto, non si deve usare questo vocabolario per sopprimere le discussioni e le controversie legittime e risparmiarsi comodamente gli argomenti migliori.

Rilinger: Il discorso filosofico/politico sul Nuovo Ordine Mondiale è un discorso necessario per mostrare dove il potere economico sfrenato degli individui può condurre le società e gli Stati?

Card. Müller: Il dominio moralmente sfrenato di ideologi, politici ed economisti sulle persone nell’unico mondo deve necessariamente portare alla non libertà, all’oppressione e allo sterminio degli oppositori sgradevoli o delle persone inutili al sistema.

La cultura della morte sta soffiando sul mondo intero con il delirio ideologico del diritto all’aborto, del diritto all’automutilazione (nel cambio di sesso irreversibile), dell’eutanasia, della presunta morte per pietà per i malati terminali, i malati terminali e i presunti anziani insensatamente vegetanti, che si suppone sia un atto di compassione uccidere.

Rilinger: Il momento cristiano deve essere sempre più bandito dal discorso politico. Questo non distrugge anche le fondamenta su cui è costruito il mondo occidentale?

Card. Müller: Senza il cristianesimo – con la sua radice nella storia della rivelazione di Dio in Israele, in cui è integrato anche il miglior patrimonio della cultura greca e romana, collegato al patrimonio di tutta l’umanità – l’Europa e l’America sarebbero solo territori vuoti, in cui regnano solo i mercati e che sono abitati da abitanti senza nome a cui è concessa la forma di esistenza di un robot.

Rilinger: Nel discorso, lei ha affermato che persone molto ricche come Bill Gates o l’investitore George Soros vogliono imporre il Nuovo Ordine Mondiale. Cosa intendono fare queste due persone e quali possibilità hanno di realizzare le loro idee?

Card. Müller: Per loro stessa ammissione, questi due rappresentano il Nuovo Ordine Mondiale che vogliono instaurare a loro immagine e somiglianza. Nessuno, a parte Dio, può giudicare le loro motivazioni personali. Ma il loro programma e le loro azioni sono accessibili a tutti, per cui possiamo anche giudicarli in base ai loro effetti positivi o negativi. Il contenuto intellettuale dei loro contributi è piuttosto modesto, se confrontato con la storia intellettuale e culturale dell’umanità, ed è facilmente raggiungibile da qualsiasi studente normale del primo semestre – in qualsiasi materia.

In risposta alla mia osservazione critica, alcuni portavoce in Germania hanno osato, a gran voce e con scarsa volontà, trovare motivi antisemiti nella relativizzazione delle osservazioni di Soros, solo perché è nato ebreo. Guardando all'”antisemitismo” politico e razzista di stampo anticristiano dei secoli XIX e XX, propugnato da Heinrich Treitschke, Bernhard Förster, il marito della sorella di Nietzsche, Richard Wagner, Houston Chamberlain, Alfred Rosenberg e Adolf Hitler, si può solo dire, da cristiani, che anche Gesù è nato ebreo, nel quale noi cristiani di qualsiasi nazione riponiamo tutta la nostra speranza di vivere e di morire. In Germania, il paesaggio spirituale non solo è ideologicamente contaminato, ma geme anche sotto l’incompetenza spirituale e morale dei suoi urlatori totalitari più forti.

Rilinger: Il costrutto del Nuovo Ordine Mondiale è definito come assoluto e sacrosanto, così che ogni critica è proibita?

Card. Müller: È un segno innegabile di regime totalitario quando la critica viene criminalizzata. Difficilmente potrebbe essere migliore di quello che Hannah Arendt ha elaborato in relazione al Terzo Reich e comparativamente allo stalinismo, come ha fatto nel 1951 nel libro “Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismo, imperialismo, governo totale” (Monaco 2021).

Rilinger: Anche se si vuole creare un nuovo ordine mondiale senza Dio – Francis Fukuyama nel suo libro “Il grande risveglio. Come la nostra società sta inventando un nuovo ordine”, ha sottolineato che ci sarà un rinnovamento religioso. Tuttavia, non perché gli individui siano convinti della verità della rivelazione, ma perché “sentono il bisogno di riti ancestrali e tradizioni culturali di fronte alla mancanza di comunanza e alla dissoluzione dei legami sociali nel mondo secolare”. Può condividere questa visione sul ritorno della religione e immaginare un ulteriore e più forte ricorso al cristianesimo?

Cardinale Müller: La religione non ritorna come un fenomeno naturale che ne porta un altro dopo di sé. La religione come disposizione e atteggiamento spirituale-morale, che riconduce tutto il mondo alla potenza superiore del divino e prova riverenza per la sacralità della vita, non può essere staccata dalla natura umana. Un’altra cosa è la fede soprannaturale che viene riversata in noi dallo Spirito Santo e che ci permette di assentire pienamente a Dio nella sua Parola con mente e volontà. Nella parabola del giudice ingiusto che nega la giustizia a una povera vedova, Gesù dice ai suoi discepoli: “Dio non dovrebbe forse rendere giustizia ai suoi eletti, che lo invocano giorno e notte, ma tarda a farlo? Vi dico che darà loro immediatamente ciò che gli spetta. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”. (Lc 18,6ss).

Il declino della Chiesa in Germania e in Europa non è causato dalla secolarizzazione, dalla lotta ecclesiale dei regimi totalitari e dal Kulturkampf da Bismarck alla Società Giordano Bruno, ma dalla mancanza di fede, dalla debolezza della speranza e dalla freddezza dell’amore dei cattolici battezzati e confermati, che preferiscono farsi abbindolare dal suono delle sirene del mondo piuttosto che ascoltare la voce del loro buon pastore e seguirlo.

Rilinger: Eminenza, grazie mille.

