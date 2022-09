Catholic World Report. Il Nuovo Movimento Abortista e i suoi Leader Cattolici.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione, nella traduzione di Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, questo articolo apparso su Catholic World Report. Buona lettura.

da C W R del 3 settembre 2022 – Thomas R. Ascik

Il Nuovo Movimento Abortista e i suoi Leader Cattolici

Nonostante gli sforzi dell’arcivescovo Cordileone, la questione se i funzionari pubblici cattolici possano promuovere l’aborto e rimanere in regola nella Chiesa è apparentemente risolta e messa a tacere.

Sull’aborto sono avvenute due rivoluzioni. La prima è la sentenza Dobbs che ribalta il diritto “costituzionale” all’aborto inventato da Roe v. Wade e che ripristina la democrazia restituendo, dopo 50 anni, la questione al “popolo e ai suoi rappresentanti eletti”. La seconda è che l’aborto come questione politica è cambiata in modo fondamentale e a livello nazionale. Roe è stata una decisione giudiziaria che è stata applicata dalla Corte Suprema nelle venti delibere di aborto che erano state promosse, dal 1972, da querelanti privati, principalmente donne o cliniche abortive, che interessavano il tribunale federale per far ribaltare le leggi statali. Poiché non esisteva e non esiste tuttora uno statuto federale sull’aborto, il governo federale non aveva un ruolo primario o effettivo. Adesso l’aborto è una questione elettorale e legislativa primaria sia a livello federale che statale.

Dobbs ha scatenato una drammatica espansione dello status dell’aborto nel Partito Democratico, un’espansione che era già cresciuta negli ultimi anni dopo la precedente posizione “sicura, legale e rara ” di quel partito nella sua piattaforma elettorale del 2004. Il partito adesso ha preso la decisione calcolata di fare del sostegno all’aborto una questione importante nelle elezioni autunnali per il Congresso. E il voto sull’aborto del Kansas sembrerebbe avallare quella decisione. Nell’estate del 2022, un anno elettorale critico e probabilmente definitivo, l’aborto è proclamato dal complesso media-accademico-Democratico-aziendale come essenziale per una vita moderna e significativa e come radicato, secondo il giudice Breyer nel suo dissenso su Dobb , sui principi di cosa “significa essere un americano”.

Questo nuovo movimento per l’aborto, rafforzato e nazionale, è guidato da due cattolici: il presidente Joe Biden e la persona che, costituzionalmente, è seconda dopo la presidenza, la Speaker della Camera Nancy Pelosi.

Ristabilizzare il Paese

Durante una conferenza stampa in una riunione della NATO in Spagna il 29 giugno, il presidente Biden ha affermato che la decisione “oltraggiosa” di Dobbs non stava facendo altro che “destabilizzare” il paese e ha affermato che “[questa] sua caduta, di Roe, è al ballottaggio “. Un mese dopo il rilascio di Dobbs , Biden ha nominato giudice d’appello federale l’avvocato della clinica per aborti coinvolta nel caso di Dobbs . Ha indirizzato il Dipartimento dell’HHS al fine di “proteggere l’accesso” al farmaco abortivo, mifepristone. L’8 luglio, Biden ha emesso un ordine esecutivo che richiede al governo federale di istituire protezioni multiple per l’aborto e i “diritti alla riproduzione” nella legge sanitaria federale. Biden ha affermato che “Farlo è essenziale per la giustizia, l’uguaglianza e la nostra salute, sicurezza e progresso come nazione”. Lo stesso ordine prevedeva la creazione di una Task Force Interagenzia sull’Accesso alla Sanità Riproduttiva. In un diretto ripudio della decisione della Corte di restituire l’aborto al “popolo e ai suoi rappresentanti eletti”, il 2 agosto il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa contro lo stato dell’Idaho per la restrittiva legge sull’aborto “trigger” che sta per entrare in vigore. Il 3 agosto, Biden ha firmato un secondo ordine esecutivo che consente agli stati di utilizzare Medicaid per sovvenzionare i viaggi interstatali per gli aborti. Lo stesso ordine specificava che l’Interagency Task Force doveva includere non meno di nove dipartimenti esecutivi e altre agenzie esecutive, ovvero il coinvolgimento dell’intero settore esecutivo federale. L’8 agosto, la Casa Bianca ha ospitato un incontro del vicepresidente Harris con i ” legislatori statali latini ” allo scopo di promuovere l’aborto negli Stati Uniti.

In effetti, il nuovo e ampliato movimento per l’aborto è adesso internazionale e guidato dagli Stati Uniti. L’ambasciatore di Biden alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, definendo Dobbs una “decisione crudele, oscura e pericolosa”, ha dichiarato il 24 giugno, il giorno della sentenza, che l’amministrazione Biden “difenderà i diritti delle donne e delle ragazze. sia in patria che all’estero”, compreso “l’ONU e nella nostra assistenza all’estero”. Ha aggiunto di aver già “viaggiato per il mondo sostenendo i diritti delle donne”. Due giorni dopo il rilascio della decisione di Dobbs , il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che “continueremo a fare il lavoro che stiamo facendo in tutto il mondo per promuovere l’accesso ai servizi di salute riproduttiva per donne e ragazzein tutti gli angoli del mondo ”. Quando ha rilasciato la dichiarazione era in Germania per una conferenza del G7. I leader stranieri, tra cui il primo ministro canadese Trudeau (” orribile “) e Boris Johnson (” passo indietro “) dell’Inghilterra, hanno compiuto i passi insoliti di criticare a gran voce la legge interna di un altro paese.

Nella sua campagna presidenziale del 2020, Biden aveva dato grande importanza alla sua cattolicità: “Sono un cattolico praticante ”. Quel tipo di enfasi religiosa in una campagna per una carica pubblica era essenzialmente senza precedenti nella storia americana moderna – come anche nella storia precedente.

Il cristiano devoto Jimmy Carter non aveva fatto del suo cristianesimo una parte centrale del suo messaggio politico. La sua fede era qualcosa che usava nei suoi rapporti personali. Ma da tre anni a questa parte, i media fanno più e più volte riferimento ai “grani del rosario” di Biden. “L’agenda di Joe Biden per la comunità cattolica” (non più disponibile online) era una sezione separata della piattaforma della sua campagna. E infatti, quella sezione elencava specificamente le questioni cattoliche sull’immigrazione, il cambiamento climatico, la Laudato Si di papa Francesco, e i diritti dei lavoratori, ma non l’aborto. La cattolicità di Biden potrebbe essere stata politicamente decisiva nella sua elezioni del 2020. La maggioranza degli elettori cattolici ha scelto Biden, e questo avrebbe potuto fare la differenza, specialmente negli stati in bilico di Pennsylvania, Michigan e Wisconsin.

Nel giugno di quest’anno, un sondaggio AP/NORC ha rilevato che il 64 per cento dei cattolici americani concordava sul fatto che l’aborto dovrebbe essere legale in tutti o nella maggior parte dei casi, in modo drammaticamente diverso dai protestanti evangelici, di cui solo il 25 per cento era d’accordo. E il 60 per cento dei cattolici che vanno in chiesa “almeno mensilmente” pensa che ai politici cattolici pro-aborto non dovrebbe essere negata la Comunione. Ma un sondaggio del Pew Research Center nel 2020 ha rilevato che il 67 per cento dei cattolici “che frequentano la messa settimanalmente o più spesso” pensa che l’aborto dovrebbe essere illegale in tutti o nella maggior parte dei casi.

Immediatamente dopo le elezioni presidenziali del novembre 2020, il cardinale Gregory del DC ha affermato che non avrebbe negato a Biden la comunione in relazione alla sua difesa dell’aborto, ma avrebbe continuato a ” dialogare ” con lui e “scoprire aree in cui si possa cooperare e che riflettono gli insegnamenti sociali della chiesa. ” Da allora non ha cambiato posizione. Allo stesso modo, il gesuita p. Pat Conroy, che è stato cappellano dell’intera Camera dei rappresentanti (non solo per i membri cattolici) dal 2011 al 2021, ha dichiarato al Washington Post il 5 gennaio di quest’anno che la scelta sull’aborto e altre questioni è “un valore cattolico”. Nel giugno 2021, sessanta membri dei Democratici Cattolici della Camera dei Rappresentanti, citando Papa Francesco tra le altre autorità, avevano rilasciato una dichiarazione formale congiunta a sostegno di “un accesso sicuro e legale all’aborto”.

Un’altro sviluppo senza precedenti della difesa dell’aborto per l’intera nazione è il nuovo impegno delle società dopo Dobbs che decidono di pagare le spese di viaggio fuori dallo stato per i dipendenti che vogliano abortire. Tra le maggiori società che si sono impegnate a farlo ci sono Amazon, Bank of America, Citigroup, Hewlett Packard, Kroger, JPMorgan Chase, Proctor and Gamble, Walmart e Walt Disney.

Nancy Pelosi e il Vangelo di Matteo

Il 19 maggio, due settimane dopo che erano filtrate notizie dalla Corte Suprema delle opinioni della maggioranza su Dobbs , l’arcivescovo Cordileone, il vescovo della diocesi che comprende il distretto congressuale della presidente Pelosi, le ha inviato una lettera proibendole di ricevere la Comunione nella diocesi. Citando la sezione della Gaudiam et spes (51) del Concilio Vaticano II sulla “nobiltà del matrimonio e della famiglia” e il suo insegnamento che “l’aborto e l’infanticidio sono crimini indicibili”, e citando papa san Giovanni Paolo II e papa Benedetto XVI (come cardinale Ratzinger) sull’applicazione di questo insegnamento agli “organismi legislatori ” e “politici cattolici”, ha affermato che “un legislatore cattolico che sostiene l’aborto procurato, dopo aver conosciuto l’insegnamento della Chiesa, commette un peccato manifestamente grave che è causa di gravissimo scandalo per gli altri”. Pertanto, citando il can. 915, il diritto universale della Chiesa prevede che tali persone «non siano ammesse alla Santa Comunione» .

Ha inoltre affermato di aver inviato una precedente lettera il 7 aprile alla Pelosi in base alla notizia che aveva “promesso di codificare la sentenza Roe v. Wade della Corte Suprema”. In una legge federale”, ma non aveva ricevuto risposta da lei.

Il 24 maggio la Pelosi non solo non si è scusata per aver disprezzato il proprio vescovo, ma si è anche impegnata nel proprio insegnamento catechistico e magisteriale quando ha risposto a Cordileone dicendo che proveniva da una “famiglia cattolica americana pro-vita”, ma si è opposta a qualsiasi sforzo cattolico di “rifilarlo di soppiatto agli altri” perché farlo era “ non conforme al Vangelo di Matteo ”. È stato riferito che ha poi ricevuto la Comunione in una chiesa cattolica a Washington, dopodiché ha organizzato di ricevere la Comunione in Vaticano cinque giorni dopo il rilascio di Dobbs . Fu ricevuta da papa Francesco, che le diede una benedizione .

Nel settembre 2021, dopo che la Corte Suprema aveva emesso una sentenza preliminare nel caso di aborto in Texas, un caso associato a Dobbs , Pelosi aveva guidato la maggioranza democratica alla Camera cotrollando con rigore il rispetto della linea di partito espresso con un voto di 218- 211 (un democratico ha votato contro) di un disegno di legge sull’aborto, il Women’s Reproductive Health Act, che codifica il diritto all’aborto di Roe nella legge federale. Il Senato non ha votato su questo disegno di legge.

Il 15 luglio di quest’anno Pelosi ha risposto alla decisione di Dobbs guidando ancora una volta la Camera nell’approvazione dello stesso disegno di legge sull’aborto con un voto di 219-210, senza che i repubblicani avessero votato a favore. Pelosi ha affermato che lo scopo del disegno di legge era “fare della libertà riproduttiva la legge del paese.” Lo stesso giorno, la Camera, a maggioranza Democratica ha fatto seguito all’approvazione con un voto di 223-205 di un disegno di legge per garantire i viaggi interstatali per gli aborti. Nessun disegno di legge è stato ancora preso in considerazione al Senato. Il senatore della Virginia Tim Kaine, un cattolico e compagno di corsa di Hillary Clinton nel 2016, è lo sponsor principale in quel contesto. Ancora più recentemente, Pelosi, parlando all’Università della California a San Francisco al Women’s Equality Day il 26 agosto, ha aggiunto alle sue istruzioni catechetiche affermando sulle restrizioni all’aborto che “È sbagliato che possano dire alle donne ciò che pensano che le donne dovrebbero fare con le loro vite e i loro corpi. Ma è peccaminoso e ingiusto tutto questo”.

Alla data della decisione di Dobbs , il governatore della California Gavin Newsom, cattolico e laureato alla Jesuit Santa Clara University, si unì ai governatori dell’Oregon e di Washington nella creazione di un patto per l’aborto . Allo stesso modo, il governatore di New York Kathy Hochul, che invoca spesso il suo cattolicesimo, ha risposto alla decisione di Dobbs promettendo che New York “sarà sempre un porto sicuro per coloro che cercano l’accesso alle prestazioni abortive”.

Prima di Biden, Pelosi, Newsom e Hochul c’era Andrew Cuomo, all’epoca governatore cattolico ad alta visibilità di New York. Nel 2019, ha guidato il movimento, che in quello stato ha avuto successo, per sancire nella legge statale il principio dell’aborto di Roe durante tutti i nove mesi di gravidanza, che è, ovviamente, lo scopo dell’attuale movimento nazionale per l’aborto post- Dobbs . Scrivendo sul New York Times , Cuomo ha affermato di essere “un ex chierichetto” e che “la maggior parte degli americani, inclusa la maggior parte dei cattolici, sono favorevoli alla scelta”. Ha spiegato che i suoi “valori cattolici romani” sono i suoi “valori personali” a cui non fa riferimento “mentre svolgo i miei doveri pubblici”. Il cardinale Dolan ha criticato aspramente Cuomo per la sua difesa dell’aborto, ma ha resistito agli appelli di molti cattolici di escludere Cuomo dalla comunione, dicendo che sarebbe stato ” controproducente “.

Il Vaticano interviene per impedire dichiarazioni su Biden e Comunione

Nella primavera del 2021 , i vescovi americani stavano iniziando la discussione sull’Eucaristia, l’aborto e la vita politica. Un importante documento doveva essere presentato alla loro riunione annuale di novembre. La grande domanda era se i vescovi come organismo avrebbero affrontato l’impegno per l’aborto dei titolari cattolici di cariche pubbliche, e in particolare del neoeletto presidente, nel contesto della degna ricezione della Comunione.

Il 5 maggio, il vescovo di San Diego Robert McElroy, educato dai gesuiti, ha criticato con forza su America, la rivista dei gesuiti, che “l’Eucaristia viene brandita come arma e utilizzata come strumento nella guerra politica”. Ha fatto specifico riferimento ai tentativi di “escludere dall’Eucaristia il presidente Joseph R. Biden e altri funzionari pubblici cattolici”. La definì una “teologia americana dell’indegnità emergente di recente”. McElroy ha affermato che l’Eucaristia è l'”unità” fondamentale e “un vincolo di carità” nella Chiesa cattolica e che “Una politica nazionale di esclusione dei leader politici favorevoli alla scelta dall’Eucaristia costituirà un assalto a quell’unità, a quella carità. ” Nel maggio di quest’anno, papa Francesco, con una mossa insolita, ha nominato McElroy, che è solo vescovo e non arcivescovo, come Cardinale.

Due giorni dopo, il 7 maggio, il cardinale Ladaria, parlando dal Vaticano come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, scrisse un’ampia lettera in cui istruiva i vescovi americani su come procedere. Si è opposto a individuare i politici cattolici sull’aborto e ha raccomandato una dichiarazione generale applicabile a tutti i cattolici sulla degna ricezione dell’Eucaristia alla luce di tutte le “gravi questioni”, non solo l’aborto, che i cattolici possono incontrare, e ha affermato che una politica nazionale in materia di rapporti tra funzionari pubblici cattolici e aborto potrebbero “diventare fonte di discordia piuttosto che di unità all’interno dell’episcopato e della Chiesa più ampia negli Stati Uniti”.

Una settimana dopo, in una conferenza stampa, la Presidente Pelosi ha affermato che avrebbe usato il proprio “giudizio ” sul sostenere l’aborto e ricevere la Comunione. Ha esplicitamente fatto riferimento, elogiandola, alla lettera di Ladaria. Quattro mesi dopo, nel settembre 2021, ha risposto alle dichiarazioni dell’arcivescovo Cordileone sulla sua difesa dell’aborto come politica legale e pubblica con la dichiarazione che “credo che Dio ci abbia dato il libero arbitrio per onorare le nostre responsabilità”.

L’ambasciatore del Vaticano negli Stati Uniti, l’arcivescovo Christophe Pierre, è intervenuto all’incontro dei vescovi americani del novembre 2021. Facendo eco a McElroy, ha sostenuto che l’Eucaristia non dovrebbe essere riservata “ai pochi privilegiati “. I vescovi alla fine non si sono occupati di Biden o Pelosi, ma hanno prodotto “Il mistero dell’Eucaristia nella vita della Chiesa” , il cui tema generale e predominante è l’Eucaristia stessa, non questioni pubbliche o politiche.

Il documento fa riferimento al passaggio sull’aborto della Gaudium et spes citato come “opposizione alla vita stessa” e classificato come “omicidio, genocidio, eutanasia o autodistruzione volontaria”. Non contiene alcuna posizione sulla ricezione dell’Eucaristia da parte di Biden o di qualsiasi funzionario pubblico cattolico che favorisca l’aborto. Alla fine del documento di 35 pagine, si afferma che una persona “nella sua vita personale o professionale” che rifiuta “dottrine definite” o “insegnamento definitivo su questioni morali” dovrebbe volontariamente ” astenersi” dal ricevere la Comunione. Solo un paragrafo tratta in modo generale “la dottrina sociale della Chiesa” nei contesti “politici, economici e sociali”. Un altro paragrafo afferma che ogni vescovo locale ha “una responsabilità speciale di lavorare per rimediare a situazioni che implicano azioni pubbliche in contrasto con la comunione visibile della Chiesa e la legge morale”. Una nota a piè di pagina sostiene che il vescovo locale può vietare a coloro “che sono pubblicamente indegni” di ricevere l’Eucaristia. La cura dei poveri è sottolineata dappertutto: citando il Catechismo , «l’Eucaristia ci impegna con i poveri». E citando sia Francesco che Benedetto, il documento cita “la cura dell’ambiente”.

Nell’autunno del 2021, un mese prima dell’incontro autunnale dei vescovi, papa Francesco ha incontrato Pelosi in Vaticano il 9 ottobre. Tre settimane dopo che Francesco aveva fatto la sua ormai tanto citata dichiarazione dove disse che “non ho mai negato l’Eucaristia a nessuno.” Il 28 ottobre 2021, Francesco ha incontrato Biden che in seguito ha detto di non aver discusso dell’aborto e ha dichiarato che Francesco gli aveva detto di considerarlo “un buon cattolico “.

Il 24 giugno 2022, il giorno del rilascio della sentenza Dobbs , il vescovo McElroy ha rilasciato una dichiarazione dove ha affermato che ” essere pro-vita richiede più dell’opposizione all’aborto”, ma essenzialmente richiede l’intera agenda progressista dall’alloggio al lavoro. Nella sua versione delle critiche di routine rivolte ai pro-vita, ha affermato che “il sostegno per i bambini e le famiglie non può fermarsi alla nascita”. Questo è successo un mese dopo che papa Francesco aveva nominato cardinale McElroy.

Leadership cattolica

Alla luce della statura internazionale degli Stati Uniti, non ci sono funzionari pubblici cattolici al mondo più importanti di Joe Biden e Nancy Pelosi. E poiché ora sono anche famosi per l’aborto, l’effetto della loro difesa dell’aborto è più che meramente politico.

Non solo giustifica, insegna.

Papa Francesco si è chiarito definitivamente quando nell’ottobre 2021, in previsione dell’incontro dell’autunno 2021 dei vescovi americani dove era prevista l’esame della questione dell’advocacy politica dell’aborto da parte di un cattolico praticante, ha ricevuto a tre settimane l’uno dall’altra, sia Biden che Pelosi. Con quasi altrettanta autorevolezza, l’affermazione pubblica e formale del cardinale Ladaria, capo della Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla moralità dell’aborto e della ricezione dell’Eucaristia, non può che considerarsi dottrinale a pieno titolo. A sostegno ci sono il cardinale McElroy e l’ambasciatore vaticano, l’arcivescovo Pierre.

Nonostante gli sforzi dell’arcivescovo Cordileone, la questione se i funzionari pubblici cattolici possano promuovere l’aborto e rimanere in regola nella Chiesa è apparentemente risolta e messa a tacere.

Questa situazione nella Chiesa cattolica americana, ovviamente, non è nuova. Risale almeno al 1996 quando il cardinale Bernardin proclamò nel suo “vestito senza cuciture” che essere “pro-vita” includeva altre questioni oltre all’aborto. La diffusa accettazione dell’indumento senza cuciture ha danneggiato in modo permanente il movimento pro-vita e ha permesso a molti vescovi e sacerdoti – oltre a laici cattolici, come dimostrano i sondaggi passati e recenti – di evitare del tutto la questione dell’aborto. La politica dell’indumento senza cuciture è stata effettivamente riaffermata dal cardinale Gregory di Washington DC nel suo annuncio dopo l’anno presidenziale 2020 che poteva ancora “dialogare” con il presidente Biden su altre questioni.

Ma la tolleranza cattolica dell’aborto consentita dal vestito senza cuciture è ora incorsa in una feroce intolleranza, accelerata dal ribaltamento di Roe v. Wade , praticata dall’altra parte sulla questione dell’aborto. Così i ruoli di due funzionari pubblici cattolici di altissimo rango sono divenuti improvvisamente ancora più importanti sia a livello nazionale che internazionale.

Nell’attuale era delle comunicazioni di massa governata da un'”opinione popolare” semi-alfabetizzata, le dottrine morali e gli insegnamenti che sono semplicemente scritti da qualche parte non riescono ad avere alcun valore. Rispetto al potere postmoderno e storicamente senza precedenti del complesso media-accademico-aziendale, gli insegnamenti morali della Chiesa cattolica sono completamente surclassati. Meglio accogliere e accompagnare. In questo approccio si trova non solo “unità” ma anche sicurezza.

Nella loro Piattaforma di partito del 2020 , i Democratici hanno affermato di “credere inequivocabilmente, proprio come la maggior parte degli americani” nell’aborto. I loro leader, Biden e Pelosi, hanno ora agito inequivocabilmente sulla base di questa convinzione.

