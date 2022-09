Andrea Cionci. Fatima, Ratzinger e Tyconio: il Segreto è nello Specchio.

Carissimi StilumCuriali, Andrea Cionci offre alla vostra attenzione questa riflessione su Fatima, in relazione anche al saggio che Stilum Curiae ha pubblicato di recente su Ratzinger, Tyconio e Fatima. Buona lettura.

Il Segreto è nello specchio: il Ticonio di Ratzinger e Fatima letta da Cionci

Caro Marco,

molti lettori mi hanno inviato l’articolo – di straordinario interesse – su Ticonio che hai pubblicato https://www.marcotosatti.com/2022/09/09/ratzinger-tyconio-e-fatima-una-chiave-interpretativa-per-la-fine-dei-tempi-versione-abbreviata/ e che avevo già letto per conto mio.

La mia opinione è che certamente papa Benedetto ha applicato in blocco quanto teorizzato dal grande teologo donatista: un ritiro in sede impedita, che lo fa restare quell’unico papa di cui parla da nove anni (senza spiegare quale) e che gli consente di non separare la vera Chiesa da Cristo. In tal modo ha portato alla luce l’antichiesa, nascosta da secoli, perché sia poi spazzata via dal “soffio di Dio”, cioè dall’ufficializzazione finale della sede impedita e del conseguente antipapato di Bergoglio. E questo puoi ben immaginare quando avverrà.

Dato che l’ignoto autore del pezzo citava una visione ticoniana di Fatima, Ti scrivo per sottoporTi – per quello che può valere – la mia personale interpretazione del terzo Segreto, aggiunta in appendice al mio volume “Codice Ratzinger” in libreria da maggio per i tipi di Byoblu.

Naturalmente, quando si tratta di profezie, nessuno può fare affermazioni categoriche; posso però dire, in coscienza, di aver trovato una serie di collegamenti metaforici per ciascuno degli strani particolari “onirici” trasmessi dai pastorelli. Ritengo, infatti, che la Maria di Fatima non avesse inserito dei dettagli così curiosi tanto per infiocchettare la visione, ma penso che ognuno di essi rechi un preciso significato simbolico, come fu già affermato dal card. Sodano a suo tempo.

Già il 3 aprile 2021 avevo avanzato l’ipotesi che papa Benedetto, profondo conoscitore del Segreto, avesse mutuato dallo specchio citatovi, il sistema antiusurpazione munus-ministerium, dove il secondo ente è, appunto, il riflesso, la conseguenza del primo. https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/26771800/papa-ratzinger-terzo-segreto-fatima-ipotesi-specchio.html

Nel gennaio 2022 ho provato a dare un’interpretazione simbolica completa dell’intero messaggio, che troverete QUI https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30204283/bergoglio-presunto-papa-francesco-e-il-vescovo-vestito-di-bianco-di-fatima-nuova-interpretazione-sulle-orme-di-papa-rat.html ma, per brevità, ti esporrò qui solo il fulcro della questione.

Secondo Antonio Socci, come riporta l’articolo su Ticonio, si parlerebbe di due personaggi, un falso papa il vescovo vestito di bianco, e un vero Santo Padre, anziano, che sale faticosamente la montagna: “E vedemmo (“qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti”), in una luce immensa che è Dio, un vescovo vestito di bianco (“abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre”), altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla quale c’era una grande Croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni”.

A mio avviso, invece, si tratta sempre della stessa persona, il vescovo vestito di bianco, il falso papa, l’usurpatore già ipotizzato da Socci.

La chiave interpretativa è, a mio avviso, ancora una volta nello specchio: quel vescovo vestito di bianco è visto allo specchio, quindi, la vicenda del Santo padre nella seconda parte del Segreto va interpretata A ROVESCIO. Nulla di letterale, quindi: nessuna guerra reale, fisica, ma un disastro spirituale, metaforico, in cui il protagonista non è il vero papa, ma, al contrario, l’antipapa, il vescovo vestito di bianco. E i conti tornano: Bergoglio non è papa perché – come da me illustrato in modo ridondante ed enciclopedico in “Codice Ratzinger” – Benedetto XVI non ha mai abdicato. Quindi, Bergoglio è proprio un vescovo vestito di bianco, dato che con il papato o l’antipapato si perde lo status cardinalizio. Lo conferma grandiosamente papa Benedetto nel cosiddetto “Rompicapo della mozzetta rossa”, uno dei più raffinati e logici codici Ratzinger: https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/30090619/jorge-bergoglio-abusivamente-vestito-bianco-geniale-messaggio-mozzetta-codice-ratzinger.html .

In effetti, Francesco esercitando abusivamente il ministerium è realmente il “riflesso” di un vero papa, un’immagine illusoria vista allo specchio. Sembra alludervi pesantemente anche Benedetto XVI in “Ultime conversazioni” (2016): “… è certo anche un papa che riflette. Quando leggo il suo scritto, Evangelii gaudium, o anche le interviste, vedo che è un uomo riflessivo…”.

Così, quel “Santo Padre” che sale sul monte fra i cadaveri, per giungere alla croce, non va interpretato “al dritto” come un vero papa, buono e sofferente, che prega per i defunti, ascende verso un Crocifisso e alla fine muore barbaramente trucidato, ma è L’ESATTO OPPOSTO.

Abbiamo quindi un falso papa che si inerpica metaforicamente per un’impresa difficile, quella di arrivare a una religione unica mondiale rappresentata da una “grande Croce di tronchi grezzi, come di sughero con la corteccia”: il simbolo di una fede enormemente diffusa, ma vuota, leggera, friabile e, soprattutto, inadatta a sopportare il peso di un uomo inchiodatovi sopra: una fede che quindi RIFIUTA per definizione il Figlio di Dio fattosi crocifiggere per l’umanità. Intuiamo da tempo, infatti che, nella nuova religione mondialista per la quale sta lavorando Bergoglio, dovrà essere abolita la Transustanziazione, cioè appunto il Sacrificio perpetuo.

Proseguendo, abbiamo il falso papa che “attraversa” una grande città. In quale città può esservi un papa o un antipapa se non a Roma? Così, Bergoglio, prima di arrivare in cima al suo obiettivo (la nuova religione mondialista) attraversa, cioè “TAGLIA IN DUE” il papato producendo uno scisma fattuale e non dichiarato che divide a metà la Chiesa stessa mandandone “mezza in rovina”: la parte distrutta è quella della vera Chiesa cattolica, ortodossa e tradizionale.

Dunque, l’antipapa Francesco cammina vacillando, ha un passo simbolicamente “afflitto da dolore e pena” perché la sua ascesa verso la religione mondialista procede con fatica e difficoltà; lui è sempre più instabile, “mezzo tremulo” sul trono usurpato.

Il vescovo vestito di bianco “prega per le anime dei cadaveri” che incontra sul suo cammino. Attenzione: difficile interpretare questa frase come il pio gesto di pregare in suffragio delle anime dei defunti, perché si parla di CADAVERI, che per loro stessa definizione sono corpi INANIMATI, senz’anima.

L’“anima di un cadavere” è un ossimoro, a meno di non voler interpretare l’espressione simbolicamente in questo modo: il falso papa incontra pubblicamente personaggi “spiritualmente cadaverici”. Il riferimento può essere a capi di stato, vip o personaggi laicisti, atei, anticattolici, finto-cattolici, non cattolici, (Biden, Scalfari, Bonino, Thunberg, Macron, Sànchez, Zuckerberg, Cook, Di Caprio, Bourla etc.). Bergoglio PREGA per le loro “anime”, cioè: si rivolge alle sue personali divinità o al mondo affinché accontentino la VOLONTÀ INTERIORE di questi personaggi, la loro parte più interna, intima, nascosta, essenziale e anticristiana.

Arrivato al culmine della realizzazione del suo progetto della nuova religione mondiale, cioè giunto sulla cima di questa difficile impresa, proprio mentre sta per coronare il suo sogno davanti alla falsa croce di sughero, il falso papa è prostrato in ginocchio. Letta a rovescio, non si tratta di una pia posizione devozionale, ma l’espressione è da intendersi come prostrato NEL ginocchio, cioè dal dolore al ginocchio. A quel punto, l’usurpatore viene “ucciso” SIMBOLICAMENTE, cioè smascherato, delegittimato da un “gruppo di soldati”, ovvero di combattenti, militanti cattolici che gli sparano contro colpi e frecciate: rivelazioni, verità, scoperte, testimonianze, con armi “da fuoco”, che generano focolai di verità e incendiano l’opinione pubblica.

Viene così svelato che Bergoglio non è il vero papa e quindi il suo falso pontificato viene annullato.

In tal modo, il vescovo vestito di bianco è simbolicamente annientato e con lui “muoiono uno dopo l’altro”, cioè vengono automaticamente scismati e/o perdono potere, reputazione, incarichi, non solo tutti i suoi prelati e sacerdoti, ma anche molti laici: politici, intellettuali, giornalisti che hanno seguito e sponsorizzato il falso papa.

Questa è la mia interpretazione. La storia ci dirà il resto.

Un caro saluto e grazie per l’ospitalità.

Andrea Cionci

