Votare o non Votare? Alcune Considerazioni non Irrilevanti…

VOTARE O NON VOTARE?

In passato c’è chi ha lottato ed è morto per conquistare il diritto al voto.

E’ vero che a votare ci va anche il “popolo bue”, cioè persone ignoranti di ciò che accade davvero nel mondo, e fortemente iper condizionate dai media di Stato che raccontano falsità.

Costoro sarebbe meglio non votassero.

E’ vero che il sistema ha fatto sì che hai solo 2 scelte di m….: i sinistroidi e il centro destra (Berlusconi fu già fatto cadere e tutt’ora è tenuto per i c…. dai Banchieri della City di Londra, in grado di far fallire Mediaset in pochi mesi, Salvini lo hanno preso per le p…. sia per lo scandalo russo che per il processo per sequestro di persona e da anti-euro, anti europeista è diventato pro-Ue ed è un agnellino buono, la Meloni in cui anche io riponevo cuore e speranze è entrata nel gruppo di Aspen, cioè i Bilderberg).

Sì, è sempre meglio il centro destra che la sinistra. Ma questo centro destra porterà solo miglioramenti cosmetici perché è totalmente assoggettato al potere occulto che trama dietro ogni cosa (e vuole instaurare il Nuovo Ordine Mondiale almeno nella UE, visto che Putin ha rovinato i loro piani di dominio mondiale).

Tuttavia è importantissimo votare per due ragioni.

La prima: ogni “non” voto è un sostegno al sistema, al mondo di m…. che ci circonda, è una resa passiva.

La seconda: in parlamento ci sono pochissimi politici degni di questo nome, però ci sono. Sono persone oneste, coraggiose, che si ribellano alle ingiustizie e vogliono davvero il bene dell’Italia e degli italiani, che vogliono davvero opporsi a quei progetti criminali chiamati UE, Nato, BCE. Sono meno di una manciata, ma ci sono.

Col tuo voto puoi far si che questo sparuto gruppo raddoppi, o triplichi o di più. E’ pochissimo. Ma almeno all’interno del parlamento ci saranno più persone che si oppongono, che le cantano in faccia, che informano il popolo (incuso il popolo bue, e qualcuno sarà meno bue). E’ così che inizia e procede una rivoluzione sociale. C’è bisogno di persone che portino avanti idee di opposizione, di ribellione. Per la stampa, a sua volta “accusata” sarà più difficile fare la propaganda delle fake news di Stato.

Ecco perché votare è importantissimo.

Enrico Levantino, fondatore del blog Cuori Ribelli