Ratzinger, Tyconio, e Fatima: Una chiave interpretativa per la fine dei tempi (Versione Abbreviata)

Ratzinger, Tyconio, e Fatima: Una chiave interpretativa per la fine dei tempi

Di Un’Anima Mariana

Non è un compito facile comprendere l’attuale crisi del male all’interno della Chiesa, che a volte può sembrare schiacciante. Benedetto XVI ha indicato che la teologia di Tyconio può aiutare la Chiesa a capire come smascherare e infine sconfiggere il male dei “falsi fratelli” che si nascondono al suo interno. Le intuizioni di Tyconio si sovrappongono in vari modi al messaggio di Fatima. Se consideriamo i commenti di Benedetto su Fatima alla luce della teologia tyconiana dei tempi finali, ci viene offerta una prospettiva unica sulla natura della Chiesa e dell’anti-Chiesa durante il loro confronto finale.

“I vescovi fanno, sotto l’apparenza di un dono della Chiesa, ciò che fa avanzare la volontà del diavolo”.

– Tyconio, Commento all’Apocalisse, IV secolo.

“L’Anticristo appartiene alla Chiesa, cresce in essa e con essa fino alla grande discessio, che dà inizio alla revelatio finale.”

– Joseph Ratzinger, Osservazioni sul concetto di Chiesa di Tyconio, 1956.

“Non è possibile che la Chiesa sopravviva se rinvia passivamente alla fine dei tempi la

soluzione del conflitto che dilania il ‘corpo bipartito'”.

– Giorgio Agamben, Il mistero del male: Benedetto XVI e i tempi della fine, 2013.

“Un grande teologo”

Durante l’udienza generale di mercoledì 22 aprile 2009, Papa Benedetto XVI ha fatto un notevole riferimento a un oscuro scrittore cristiano del Nord Africa, Tyconio. Anche tra gli eruditi e gli appassionati di storia della Chiesa, il nome di Tyconio è spesso sconosciuto. Se uno studente si imbatte in un riferimento a Tyconio durante lo studio dei Padri latini, di solito lo fa di sfuggita, senza dare troppa attenzione.

Designando quel giorno d’aprile Tyconio come “un grande teologo”i – un donatista che visse una vita ascetica di preghiera nel deserto e presumibilmente morì separato dalla Chiesa cattolicaii – Benedetto sperava forse che almeno qualche anima, cercando di capire le perplessità della Chiesa in questi tempi, si chiedesse perché? Se nessuno ci ha fatto caso immediatamente, il Santo Padre era fiducioso che, come minimo, la sua allusione a Tyconio sarebbe servita come un segnale sufficientemente posizionato per essere individuato e compreso meglio in futuro?

Rivolgendosi alla folla in Piazza San Pietro, Papa Benedetto ha lasciato cadere in modo discreto indizi su e verso Tyconio, sembrando citarlo solo incidentalmente e concentrando il suo discorso su un altro scrittore della Chiesa latina relativamente oscuro, Ambrogio Autperto: “Autperto è entrato in contatto con l’interpretazione dell’Apocalisse lasciataci in