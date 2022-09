Liberi in Veritate. Prima Giornata Mondiale contro l’Aborto. 8 Settembre 2022.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e ben volentieri pubblichiamo questo comunicato di Liberi in veritate. Buona lettura.

§§§

Il Comitato Liberi in Veritate promuove l’istituzione della Prima Giornata Mondiale contro l’aborto nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria.

È una proposta doverosa per contrastare sia l’atteggiamento pavido e condiscendente, anche di tanta gerarchia cattolica, di fronte a questa immane strage degli innocenti, sia per riparare iniziative di segno opposto, come la prossima per l’aborto che si tiene, ormai da diversi anni, ogni 28 settembre.

Condivido quindi il comunicato che è possibile scaricare dal sito: qui

Prima Giornata Mondiale contro l’Aborto

8 settembre 2022 – Natività di Maria Ss.ma

Da decenni l’abominio dell’aborto miete vittime di ogni ordine e grado attraverso varie tecniche sempre più aberranti che spaziano dall’aborto salino a quello a nascita parziale, da quello causato per raschiamento a quello per aspirazione, senza contare gli inquantificabili aborti ottenuti attraverso le famigerate “pillole dei giorni dopo”.

Il bambino è indubbiamente la prima e più grave vittima dell’aborto , ma possiamo contarne diverse altre: le madri, ingannate fino all’inverosimile da un sistema in grado di indurle a non riconoscere quanto hanno di più prezioso, la vita del loro figlio nel proprio seno; i padri, resi inconsapevoli e irresponsabili dei loro atti sessuali fino a perdere il loro ruolo e la propria identità;il mondo della medicina, che attraverso logiche viziate e relativiste, nega la realtà fino ad aggredirla e ucciderla; le leggi positive, che, abdicando al loro ruolo di ordinare la società, la proiettano in un sistema di disconoscimento dei valori più elementi, deformando il significato stesso di “legge”; l’opinione pubblica, incapace di un proprio pensiero critico, illusa di poter trovare soluzioni agghiaccianti di fronte a una grazia adulterata in “problema da risolvere”.

Tutte le battaglie del mondo così detto Pro life hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento, e questo è un grande merito di fronte al genere umano ea Dio stesso, autore e difensor della vita. Siamo però convinti che in questo momento attuale di deriva antropologica e spirituale che permea il mondo intero, la battaglia a difesa della vita umana innocente deve fare un salto di livello.

In tal senso, come Comitato Liberi in Veritate , siamo a proporre l’istituzione della “Giornata Mondiale contro l’Aborto”, che si strutturerà nei seguenti momenti:

1) Celebrazioni di Sante Messe contro l’Aborto, affinché l’offerta del Corpo e Sangue di NSGC,

possa mettere fine alla strage degli innocenti che si perpetua di giorno in giorno;

2) Adorazioni Eucaristiche con la recita del Santo Rosario, affinché la Madre di Dio e di tutta l’umanità non

permetta che i suoi figli innocenti siano sacrificati sull’altare satanico del relativismo totalitario;

3) recita del Santo Rosario con le medesime intenzioni;

4) offerta di una o più giornate di digiuno;

5) conferenze sul tema, in presenza e da remoto;

6) creazione di una rete mondiale di preghiera, per l’abolizione dell’aborto;

7) istituzione di un sito di riferimento.

I punti 1) 2) 3) possono essere fatti sia in forma pubblica che in forma privata.

Tutte i suddetti momenti sono importanti, ma riteniamo che il primo sia il più efficace in assoluto, perché offre per il raggiungimento dello scopo, la seconda persona della Ss.ma Trinità. Occorrerà sensibilizzare ogni sacerdote che sarà quindi celebrato o privatamente il sacerdote con quell’intenzione. Altresì andranno sensibilizzati Vescovi, Sacerdoti, Religiosi e Religiose, e tutta la Chiesa, affinché con le armi della preghiera si ottenga da NSGC la grazia richiesta.

Il giorno indicato per la prima Giornata Mondiale contro l’Aborto è l’8 settembre 2022, Natività della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e di ogni maternità.

Il Comitato Liberi in Veritate

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, liberi in veritate



Categoria: Generale