Agostino Nobile. Perché è Stato Eletto il “Cattolico” (Ricattabile…) Joe Biden.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla presenza del soidisant cattolico Joe Biden alla Casa Bianca. Buona lettura.

§§§

Perché hanno eletto il “cattolico” Joe Biden?

Dei problemi di Hunter Biden, figlio del presidente americano, ne hanno parlato alcuni giornali ma, per ovvi motivi, solo dopo quasi due anni dai fatti. Nell’ottobre 2020, durante le ultime settimane delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti 2020, il New York Post pubblicò un articolo (ne scrissi a suo tempo) sul computer portatile di Hunter Biden dimenticato in un laboratorio di riparazioni.

Il portatile conteneva migliaia di e-mail, tra le quali alcune che descrivevano un incontro tra Joe Biden e Vadym Pozharskyi, consigliere di Burisma, società ucraina di esplorazione e produzione di energia, gas e petrolio. Burisma Holdings opera sul mercato ucraino del gas naturale dal 2002. È uno dei maggiori produttori privati di gas naturale in Ucraina di proprietà dell’oligarca ucraino Mykola Zlochevsky attraverso la sua società Brociti Investments Limited. https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/

L’azienda di Biden ha incassato 11 milioni di dollari dal 2013 al 2018. Tutti gli accordi di Hunter, grazie all’allora vice presidente Joe Biden, sono andati a buon fine. Infatti dalle email appare chiaro che papà Biden rappresenta la colonna portante degli illeciti https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/10/1/20891510/hunter-biden-burisma-ukraine-shokin.

Oltre alle email nel portatile di Hunter Biden si trovano video e foto dove abbondano squallidi atti sessuali e di droga pesante. Alcuni di questi trofei sono stati pubblicati in forma dubitativa o come una ragazzata anche su alcuni giornali americani filo-Dem, ma solo quando Joe Biden sedeva alla Casa Bianca.

Pochi giorni fa Mark Zuckerberg ha affermato che la limitazione da parte di Facebook sui traffici illeciti, di droga e sesso di Hunter Biden durante le elezioni del 2020, si è basata su avvisi di disinformazione dell’FBI. In pratica Zuckerberg è stato costretto a oscurare i post che parlavano degli intrallazzi dei Biden

I fatti poco edificanti della famiglia Biden non finiscono qui.

Una donna della Florida di nome Aimee Harris, 39 anni, è indagata per aver venduto il diario di Ashley Biden dopo che la figlia del presidente lo aveva lasciato in un centro di recupero.

Nel diario Ashley, tra l’altro, scrive: «Ricordo di aver fatto sesso con amici in giovane età; docce con mio padre (probabilmente non appropriate)».

Sulla rete Fox News Tucker Carlson ha criticato Joe Biden per aver condiviso una doccia con la figlia sessuomane quando era giovane, e ha criticato l’FBI per aver indagato la Harris che ha trovato e venduto un diario contenente la rivelazione. Carlson ha condiviso il suo orrore per i dettagli contenuti nel diario di Ashley Biden, definendoli “malati” e “orribili”, considerando il fatto come molestie su minori degne di una visita della polizia. Aggiungendo che l’allora senatore Joe Biden probabilmente ha contribuito alla dipendenza dal sesso della figlia.

Carlson ha sottolineato che, sebbene Ashley Biden non abbia detto quanti anni aveva quando sono avvenute queste docce, era abbastanza grande da ricordarsene. Aggiungendo “Tra l’altro, i bambini piccoli non fanno la doccia, fanno il bagno […] Se non si tratta di molestie su minori, è sicuramente abbastanza vicino da giustificare una visita della polizia”.

Tucker Carlson ha affermato che l’FBI è più interessata a fare irruzione nelle case dei giornalisti che hanno portato alla luce queste accuse piuttosto che indagare sulle accuse stesse. Aggiungendo che il Presidente sta effettivamente usando i federali come sua forza di polizia segreta.

La Harris non è stata arrestata o accusata, ma il giornalista della Fox News si è chiesto perché è stata indagata per un incidente che non è un crimine federale. Ha trovato il diario nel letto di un centro di riabilitazione della Florida in cui Ashley Biden era stata ricoverata dopo un trattamento per i suoi impulsi sessuali compulsivi. Dopo un periodo di disintossicazione, la figlia del presidente, oggi 41enne, ha vissuto per un breve periodo in una casa di Palm Beach spesso utilizzata da tossicodipendenti in via di guarigione e ha lasciato lì il suo diario quando è tornata a Philadelphia nel giugno 2020.

La figlia del Presidente ha una lunga storia di scandali per droga.

È stata arrestata nel 1999 per possesso di marijuana, quando era una studentessa diciottenne della Tulane University di New Orleans. Fu rilasciata con una cauzione di 1.000 dollari e il procuratore distrettuale locale declinò l’accusa.

Due anni dopo, la figlia del presidente è stata nuovamente arrestata per consumo di alcolici da parte di minorenni nella contea di Howard, nel Maryland. Le fu spiccato un mandato di cattura dopo che non si era presentata all’udienza per l’accusa.

Ashley si dichiarò poi colpevole e fu multata di 125 dollari.

I registri del tribunale mostrano che più tardi, nel 2001, è stata sfrattata dalla sua casa a New Orleans.

Nell’agosto 2002 ha avuto un terzo incontro con la legge, quando è stata arrestata per aver presumibilmente ostacolato gli agenti che cercavano di sedare una rissa in un bar di Chicago.

Secondo quanto riferito, avrebbe “bloccato il percorso degli agenti e fatto dichiarazioni intimidatorie” dopo che uno degli aggressori aveva lanciato una bottiglia contro la polizia.

Nel marzo 2009, un informatore anonimo ha contattato il New York Post con un video che, a suo dire, mostrava Ashley mentre sniffava cocaina a una festa nel Delaware. Il giornale ha rifiutato di acquistare il video, ma ha pubblicato un articolo al riguardo.

Il giornale ha riferito che nel video una donna che assomigliava ad Ashley sniffava righe di polvere bianca su una scrivania attraverso una cannuccia rossa, e successivamente gridava “Chiudi quella cazzo di bocca” ad altri presenti nella stanza.

Ashley Biden è sposata dal 2012 con il dottor Howard Krein, chirurgo di Philadelphia. Le annotazioni sul diario hanno rivelato che aveva relazioni extraconiugali. Hunter Biden, 52 anni, è fratellastro di Ashley. Entrambi hanno sofferto problemi di dipendenza, come almeno altri tre membri della famiglia del presidente.

Non scrivo questo articolo per giudicare una famiglia, ma perché si tratta di figli il cui padre è presidente della nazione più potente della Terra. Potremmo infatti pensare che il Deep State, costituito da personaggi tra i quali troviamo Bill Gates, George Soros e Larry Fink Ceo della multinazionale di investimenti BlackRock, attraverso brogli elettorali e una propaganda fatta di infinite menzogne, ha imposto alla Casa Bianca uno signore privo del più elementare senso di dignità al fine di poterlo utilizzare come un sicario. Possibile che l’élite non sia riuscita a trovare un presidente meno corrotto e rincoglionito di Biden? Le sue figuracce sono ormai proverbiali.

Con Joe Biden il mondo ha subito pressioni psicologiche e restrizioni economiche tra le più devastanti della storia. Nonostante il Covid-19 sia curabile con farmaci esistenti, hanno imposto vaccini e lockdown derubando miliardi di dollari a tutte le nazioni del mondo; dal mese di febbraio abbiamo la guerra in Ucraina, provocata dagli States e UK; attraverso un viaggio a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi si provoca il governo cinese. Quasi certamente con le prossime restrizioni energetiche e alimentari provocheranno un altro incubo. Non perché Putin, come dicono i media, ha tagliato il gas. È dal 1995, con la Convenzione Onu (Convention on Climate Change) sui totalmente infondati cambiamenti climatici, che pianificano i cambiamenti epocali che vogliono imporre oggi. In realtà mirano ad annichilire l’economia occidentale per imporre la cosiddetta Quarta rivoluzione industriale o Great Reset. Un esempio? Negli USA, sebbene ricco di gas e petrolio, la benzina normale senza piombo è salita per la prima volta nella storia a 5,004 dollari al gallone (3.79 litri). Per avere un’idea ricordiamo che il prezzo medio più alto della benzina è stato di 3,64 dollari nel 2012.

Niente cospirazioni, è scritto chiaro e tondo nei programmi di Davos, nel libro manifesto di Klaus Schwab La Quarta rivoluzione industriale, con la prefazione del Ceo della Fiat, l’alieno John Elkan, e nel libro Covid-19 The great reset, pubblicato nel 2020. Progetto confermato da tutti i governi occidentali, incluso Mario Draghi nel suo rapporto dei G30 del dicembre 2020 https://www.marcotosatti.com/2021/03/10/nobile-draghi-la-conferma-di-speranza-c-avvalora-ogni-dubbio-sul-governo/.

Il fine ultimo è la moneta digitale che renderà schiavo l’occidente e forse l’intero pianeta, poiché voglio arrivare ad abolire la proprietà privata. Stilum Curiae è stato il primo in Italia a scriverne un articolo https://www.marcotosatti.com/2021/12/10/nobile-la-fine-della-proprieta-privata-e-altre-chicche-al-cianuro/

L’élite deve fare in fretta, prima che un altro falso cattolico in Vaticano si faccia da parte o tiri le cuoia. Anche se il prossimo papocchio sarà bergogliano, l’élite corre il rischio di trovarsi con uno poco più intelligente e meno malleabile dell’attuale.

Agostino Nobile

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, nobile



Categoria: Generale