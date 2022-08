Elogio della Rigidità, di Antonio Caponnetto. Il Pontefice non Padre.

§§§

ELOGIO DELLA RIGIDITÀ – Antonio Caponnetto

La risposta di Bergoglio a un sacerdote di Mendoza, in cui cerca di spiegare e giustificare gli oltraggi del suo servo Taussig contro la diocesi di San Rafael – presumibilmente sotto la sua vigilanza – e che si sono conclusi, tra tanti mali indicibili, con la chiusura del Seminario arcivescovile, è diventata di dominio pubblico.

La suddetta missiva, datata 9 luglio di quest’anno e pubblicata da diversi media (vedi https://www.aciprensa.com/ noticias/papa-francisco-se- pronuncia-en-una-carta-sobre- la-crisis-en-diocesis-de-san- rafael-46643), focalizza la questione su una delle ossessive fissazioni ideologiche di Bergoglio: quella della rigidità. Che, nella sua visione del mondo distorta, arbitraria ed eretica, è sempre e necessariamente sinonimo di disvalore, gesto condannabile, condotta peccaminosa.

In sintesi, la risposta di Bergoglio al sacerdote è quella di dire che le punizioni inflitte al popolo di San Rafael, religiosi e laici, dalla mano boia del suo vescovo fellone, sono la conseguenza del fatto che in quella diocesi non si è capito che “la rigidità non è un dono di Dio, la mitezza sì, la bontà sì, la benevolenza sì, il perdono sì, ma la rigidità no!”. Perché è il preludio dell’ideologia che fa tanto male e che ha portato i rigidi del tempo di Gesù a condannarlo per aver anteposto la misericordia alla legge”.

Se ne valesse la pena (e già crediamo che non lo sia, visto lo scandalo in cui vive e che questo rovinoso capo vaticano provoca in continuazione), si potrebbero fare diverse riflessioni sull’argomento e si potrebbero raggruppare in tre classi.

La prima consisterebbe in innumerevoli e documentati argomenti ad hominem; perché l’uomo che grida contro la rigidità non cessa di essere il capo crudele e infido di una struttura di irrigidimento, punizione e durezza nei confronti di tutti coloro che considera suoi contraddittori.

Lo stesso Taussig, usato e scartato per smantellare i “rigidi” san Rafaeliani, è oggi vittima meritata del disprezzo del suo pontefice. E così vaga nella vita, senza vita; un monumento al fallimento, al nulla e al disprezzo; un detrito vagante che non riesce a depositarsi nella fogna finale delle sue disgrazie.

È che la rigidità dispotica del pachamamatico si accanisce più sui suoi leccapiedi che su coloro che lo affrontano. È più furioso con i servili che con coloro che smascherano frontalmente la sua condizione di lupo travestito da pecora.

La seconda riflessione dovrebbe riguardare le rigidità dello stesso Bergoglio e i rispettivi esiti in tante altre ideologie. O per dirla senza mezzi termini: ciò che Jorge Mario dice di aborrire è esattamente ciò che fa, ma con una differenza sostanziale: la sua rigidità è contro i cattolici, apostolici e romani, che non perde occasione di insultare, sminuire e umiliare. Per questo non bastano le sue parole e i suoi comportamenti di offesa sistematica alla Chiesa e alla Tradizione, non bastano le sue richieste di indulto insostenibili e fallaci, né le molteplici capriole fraseologiche con cui svuota la retta dottrina e adultera empiamente la Verità, ma occorre che si mostri attivamente complice delle peggiori espressioni ideologiche, da quelle contenute nell’Agenda 2030 a quelle dettate dagli araldi della contro-natura e del Nuovo Ordine Mondiale.

La rigidità bergica messa in campo da tempo per soggiogare e schiacciare la Vera Fede non solo lo ha collocato, secondo le sue parole, “nell’anticamera delle ideologie”. Lo ha condotto al Santa Sanctorum invertito e fumante dell’iscariosi ecclesiastica. È la rigidità moralista del traditore di Gesù Cristo.

La terza e ultima riflessione, infine, dovrebbe riguardare la natura stessa della rigidità; una parola che, come tante altre, è stata divorata dalla guerra semantica, e che il progressismo – dalla sua espressione psicoanalitica alla sua pagliacciata teologica – ha semplicemente aggiunto alla galleria di termini intrinsecamente dannosi.

Bisogna tenere la rigidità dell’anti-rigido, per impedire ogni legittima polisemia della parola!

Perché il dizionario ci dice che la rigidità è la capacità di un corpo di resistere alla flessione o alla torsione sotto l’azione di forze esterne che agiscono sulla sua superficie. In questo senso, è facile dedurre e insegnare che, analogicamente parlando, esiste una rigidità santa, saggia, martiriale ed eroica; che non è né più né meno di quella che hanno avuto tutti i testimoni del cristianesimo per non piegarsi davanti all’errore, alla confusione, all’ignoranza e alla menzogna. Per questo hanno pagato, in occasioni gravi, con il prezzo del proprio sangue.

C’è una rigidità che esalta, salva e onora, e un’elasticità che abbassa, omologa, de-archivia, mette nella spazzatura e mescola. Una rigidità che è la lettera o la norma che uccide lo spirito; e una rigidità che è la fermezza di stare fermi quando si vuole calpestare, ad esempio, l’Eucaristia. Soprattutto, quando coloro che la calpestano sono proprio quelli che dovrebbero essere pronti a morire e uccidere per difenderla. C’è insomma, come per la violenza, la censura, la repressione, la discriminazione e tante altre parole gettate nello scarico dei “retrogradi”, una rigidità virtuosa e una rigidità viziosa. Dipenderà da cosa, come, perché e per cosa. Così elementare. E proprio per questo motivo, così negato, di fronte a un mondo che ha perso il senso comune. E davanti a un pubblico abituato a gingilli spirituali e concettuali.

In uno dei suoi Sermoni, Sant’Agostino ne fa una sintesi illuminante: “uno schiaffo può essere frutto della carità e una carezza un invito al peccato”. Le flessibilità, le riappacificazioni, le tenerezze, i sincretismi, gli irenismi e gli orribili scambi di parole e di fatti, che Bergoglio non si stanca di perpetrare, sono quelle carezze che ripugnano all’Ipponese. Le rigidità delle incorruttibili sentinelle della Croce, invece, possono essere gli ultimi frutti della carità, in una nave il cui timoniere l’ha trasformata in un galeone filibustiere con la prua rivolta verso l’abisso.

Ecco perché, per quanto benintenzionato, è un errore scrivere lettere a Bergoglio chiedendogli atteggiamenti paterni, pontificali, pastorali o semplicemente caritatevoli o riparatori. È un errore volerlo avere filialmente come padre, ecclesiologicamente come pastore, umanamente come uomo integro. No, non è necessario scrivergli una lettera. Sarebbe come mandare gli auguri di Natale a Erode, o augurare buona Pasqua a Giuda, o chiedere a Caifa di prostrarsi davanti al Calvario. Bergoglio sa solo dare ai fedeli cattolici la rigidità della Sinagoga, la fredda inflessibilità delle sentenze massoniche, la vendetta inflessibile e rancorosa del Sinedrio, il severo stupore dei sepolcri imbiancati.

Venti secoli fa, i deicidi hanno ucciso colui che era l’Archetipo Supremo della mitezza, della gentilezza, della misericordia, della benevolenza e del perdono. Ma lungi dall’opporre dialetticamente questi doni alla rigidità, aveva proprio la necessaria, lecita e divina rispondenza di chi governa “con autorità e rigidità” (Ez.20,33). Era la mano di fiele del suo rigore e la mano di zucchero della sua misericordia – come direbbe Marechal – che egli stendeva, entrambe in una sola volta, per insegnarci a comportarci come uomini e non come amebe.

Che Nostro Signore ci conceda la grazia di saper usare entrambe le mani. Sostituire i cuori di pietra con cuori di carne e sangue che palpitano di carità. Che ci spinga a perdonare, a predicare e a praticare le opere di misericordia. E di infonderci allo stesso tempo, come ha sempre fatto, la determinazione a conservare quella rigidità d’acciaio, affinché i nostri nemici non ci pieghino, in queste ore dolorose, sublunari e post-lunari.

Antonio Caponnetto

§§§

