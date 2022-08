Benedetta De Vito, i Dati Istat sulla Mortalità. Se Tanto mi Dà Tanto, 2022 Horribilis.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni – che fra l’altro, mi sembrano molto in sintonia con quanto ha scritto di recente Arrendersi All’Evidenza sulla mortalità nel suo comune. Approfitto dell ‘occasione per avvisare che il sito di nuovo ha problemi, legati, credo, alla fragilità del sistema e del server. Resistiamo, a settembre ci saranno grosse novità. Buona lettura.

§§§

La mia professoressa di matematica alle scuole medie si chiamava Battista e quindi la professoressa Battista e solo al sentirla nominare, brr, le gambe mi facevano giacomo giacomo e figuriamoci poi quando si aggirava tra i banchi, nel suo tailleur rosa caramella con il neo tirabaci sul lato destro della bocca, dicendo “consegnate, consegnate” e ti strappava il foglio da sotto il muso se ti intignavi a scrivere l’ultimo tre per quattro. Al liceo, arrivò un’altra insegnante e di questa ricordo soltanto il caschetto di capelli neri e che, invece di dire, periodo diceva “periedo” e noi a ridere con la faccia nascosta sotto al banco e i denti bianchi in terrazza. Sicché le mie competenze matematiche e scientifiche sono state da sempre scarsine e non me ne vergogno perché a me piaceva molto, ma molto di più studiare Orazio con la professoressa Cannovale, piccola da tenerla in tasca e innamorata delle lettere classiche, e poi leggere i “Promessi sposi” con la Pia che arrivò in quinto ginnasio nella sua nuvola di ricci leggeri… Ma, per la psicopandemia, poiché conosco le miserie e le menzogne che ci hanno raccontato (tutte a me svelate dal Cielo) mi sono messa di buzzo buono e ho preso i dati direttamente dall’Istat perché le fredde cifre parlano ai freddi uomini d’oggi più delle dolci e calde Parole del Signore che a me giungono come dono alati da lassù. Sicché, pronti al via e cominciamo un rigo sotto a questo.

Eccomi dunque a scartabellare i dati Istat in foglio Excel (quelli di cui mi parla mio figlio economista e che io capisco come l’aramaico) sulle persone decedute in Italia. Mmm, mumble mumble, vediamo un poco che cosa è successo nel 2020, quando iniziò la follia psicopandemica, quando cioè – io appena tornata da Monaco di Baviera – ci misero agli arresti domiciliari con la scusa del contagio, impedendoci di visitare il nonno, di abbracciarci e creando tutti i presupposti dell’odio divampato poi con la vaccinazione e l’orrido green pass (grium path, cioè tristo sentiero come si sa, verso il transumanesimo, i lager virtuali, la decrescita felice e le altre piacevoli mostruosità dei cannibali, adoratori di Moloc, che ci governano). Bene, trovata, ecco la cifra totale, segnatevela anche voi, mi raccomando: 746.196. Ora, clicco, facendo un salto indietro sugli anni 2015-2019, e scopro, Oh Signore, che la media (almeno capisco così e correggetemi se sbaglio) era di circa 645.620. Ovvero, nel 2020, più o meno sono morte centomila persone in più e vorrei comunque vederci chiaro perché ho ricordi tumultuosi di notti insonni a pregare per certe inquietanti notizie che giungevano dagli ospedali e da altri luoghi di cura (presunta…).

Passiamo ora al 2021, l’anno in cui arriva, in bocca al generale Figliolo (proprio il giorno di Natale, guarda un poco, manco fosse il messia, ovviamente di latta) il siero genico fatto con bambini abortiti, torturati, e poi uccisi. Ecco il dato: 709.035. Insomma i morti in meno sono circa 40 mila. Questo accadeva, in piena emergenza Covid, quando si aprivano gli hub, le persone si mettevano in coda per farsi inoculare il siero, giravano con le mascherine anche all’aria aperta e venivano bombardate di parole sinistre, di terrore e di morte.

E ora, sorpresa, arriviamo ai primi quattro mesi del 2022, l’anno che vede gli italiani vaccinati al 90 per cento e con il Covid ridotto a una piccola influenza di nessun conto (io, non vaccinata, l’ho avuta ed è stata più fastidiosa la sinusite che ne è seguita quando ero già negativa…). Ebbene, reggetevi forte: i morti da gennaio ad aprile sono stati 267.164. Basta fare una piccola moltiplicazione per tre (altri 8 mesi mancano per arrivare ai dodici del 2022) e si arriva al record di 801 mila morti. Ed è, ovviamente, una approssimazione per difetto… I numeri, cari i miei scienziati, parlano da soli, mi pare e così anche se in matematica andavo maluccio ( e invito i miei lettori a fare i calcoli anche loro e a verificare quanto ho scritto), me la sono cavata e la finisco qui. Sì, solo il Signore ci può salvare. Preghiamo e basta, votare, per me, vale assai poco.

§§§

