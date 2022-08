Mons. Ics, Santa Maria Maggiore. Un Altro Grande Successo del Gelataio Argentino.

Carissimi Stilumcuriali, mons. Ics ha letto questo articolo su Silere non possumus, e lo ha commentato da par suo. Buona lettura.

Mons Ics a Tosatti: UN ALTRO GRANDE SUCCESSO del gelataio argentino.

Ho finalmente capito come mai Bergoglio continui a vestire di bianco! Chi veste di bianco infatti? I papi e i gelatai. Poiché Papa non sembra esserlo o non voler esserlo, sarà per caso un gelataio? Fin a ieri non lo aveva mostrato. Oggi sembra volerlo fare. Ecco spiegato tutto, altro che le spiegazioni di Cionc!

Allego un articolo di Silere non possumus che considera fallimentare ciò che Bergoglio è riuscito a fare alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Non sono affatto d’accordo. Se fosse un fallimento equivarrebbe a un esito negativo, un insuccesso.

Invece è il contrario, è stato un altro successo di Francisco: protestantizzare e umiliare la nostra Santa Chiesa Cattoloca Apostolica Romana, umiliando una delle sue tre Basiliche (non contando l’umiliazione di San Pietro).

Francisco aveva commissariato Santa Maria Maggiore con la scusa economica. Ma l’ha commissariata perché vi confessavano santi sacerdoti vicini a Benedetto.

Perché è stato un altro successo del nostro? Ma è evidente, lo spiega perfettamente (forse senza averlo capito ) l’articolo citato.

Perché aprire gelaterie in una Basilica equivale ad un esempio di protestantizzazione. Infatti come avviene nelle chiese riformate anglicane soprattutto, oltre a molte luterane, trasformate in parte in bar e tavole calde, così la basilica commissariata da Bergoglio ha aperto la gelateria nel suo cortile.

Ma non per far soldi, come insinua l’articolo allegato, bensì per esibire il suo processo di protestinzazzione persino in una Basilica romana.

Per poter dissacrare una delle tre Basiliche. Ah! Dimenticavo. La gelateria ( qui sotto potete veder il Papa che si gusta un gelato alla crema) è pure filiale di una multinazionale svizzera (presumibilmente calvinista) di distribuzione di gelati.

<L’ antica gelateria del corso>.

Si propongono pure specialità argentine?

§§§