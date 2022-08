Il Rumore, la Schizophonia. Alla Riscoperta del Silenzio. Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni, che mi sembrano estremamente interessanti, sul rumore – da cui siamo circolanti – e sul silenzio, e il suo valore. Buona lettura.

§§§

Alla riscoperta del silenzio

Forse non ci riflettiamo molto, ma dobbiamo constatare che siamo immersi in una civiltà del rumore.

Siamo talmente abituati a fuggire il silenzio che oramai accettiamo questo fatto inconsapevolmente.

Oggi questo fenomeno ha una valenza diversa da quella che aveva in passato, in cui i suoni erano naturali, cioè si riceveva l’impulso acustico direttamente da chi lo produceva, fosse esso un carro che passava o un coro che cantava. Per ascoltare un suono dovevi essere lì dove veniva prodotto, o almeno nei paraggi.

Lo studioso canadese Raymond Murray Schafer ha coniato un termine a questo riguardo, schizophonia, la riproduzione di un messaggio sonoro creato da tutt’altra parte e in tutt’altro tempo. Quello che ci sembra una grande opportunità offerta dal progresso può divenire anche un grande pericolo.

Siamo circondati da questi “muri di suono” che ci impediscono di accedere alla dimensione del silenzio. Il nostro rapporto con il silenzio è silenziato.

Eppure posso assicurarvi che, specialmente per un musicista, il silenzio è una dimensione essenziale, è il punto d’arrivo. Nel Salmo 37, 7 viene detto: “Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui”. Nel Salmo 39, 10 si dice: “Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei Tu che agisci”. Il silenzio non è dunque mancanza di suono, ma il culmine del suono, il momento in cui esso si fa talmente rarefatto che diviene atmosfera e lascia il Signore agire nelle nostre vite. Se il Signore, non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori, ci dice la Bibbia. Ecco perché non tutta la musica conduce a quel silenzio qualitativo di cui stiamo parlando, certa musica usata oggi nelle liturgie intende solo perpetuare il rumore.

Un patriota e scrittore italiano, Francesco Lomonaco, diceva: “I maestri della parola sono gli uomini; ma […] i maestri del silenzio sono gli Dei”.

Don Carlo Gnocchi aggiungeva: “Bisogna concentrare l’attenzione dello spirito, non lasciarsi assorbire dalla vita di superficie, stabilire in ogni giornata una zona di silenzio, affinare la sensibilità dell’anima”. È ovvio che qui stiamo parlando della dimensione divina del silenzio, non di tacere di fronte a questa o quella ingiustizia. Dovremmo riflettere di più sulla qualità del nostro ambiente acustico, non solo come cittadini, ma soprattutto come cattolici.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: porfiri, silenzio



Categoria: Generale