Agostino Nobile.  Los problemas de Bergoglio en Canadá

Le pene di Bergoglio in Canada

Dado que su bagaje cultural y teológico hace agua por todas partes, Bergoglio no debería sorprender tanto. Con su reiterado desprecio a Cristo, sigue desafiando todas las reglas del sentido común hasta tal punto que cada día es más difícil no considerarlo una marioneta en manos de la masonería globalista. Algunos se preguntarán si su actitud anticristiana se debe a la ignorancia o a una agenda predeterminada. Siendo un ateo inculto, poco inteligente y carente de sensibilidad -no diré cristiana- humanista, está más que claro que el personaje representa el contenedor de todos los restos paganos de los eco-mundialistas afiliados a las masonerías.

Para quienes quieran tener una idea de los hechos por los que Bergoglio pidió perdón a los indios de Canadá, les invito a leer el artículo del profesor Roberto de Mattei https://www. corrispondenzaromana.it/a- proposito-del-mea-culpa-di- papa-francesco-in-canada/,

y de Andrea Cionci https://www. liberoquotidiano.it/articolo_ blog/blog/andrea-cionci/ 32577912/papa-francesco- canada-piume-spiritismo- feticci-anticattolicesimo- istanze-globailiste.html

Dado que los dos artículos mencionados anteriormente deben aclarar los bulos difundidos por el Vaticano y la corriente dominante en los medios de comunicación (que son una misma cosa), sobre la conquista de las tierras americanas, informo algunos breves pasajes de mi investigación Quello che i cattolici devono sapere – almeno per evitare una fine ridicola [Lo que los católicos deben saber, al menos para evitar un final ridículo].

La evangelización de América

“Nadie se preocupó más por las almas de sus nuevos súbditos que Isabel de Castilla (1451 – 1504), que junto con el papa Pablo III prohibió la esclavitud y los abusos contra los indios. Ya en 1478 la Reina Católica había hecho liberar a los esclavos de los colonos en las Islas Canarias, y la prohibición de la esclavitud de los nativos del Nuevo Mundo fue respetada por sus sucesores, fomentando los matrimonios entre sus súbditos y los indios. Excluyendo la región del Caribe, Argentina y Brasil (donde los laicistas y la masonería han tenido el mayor impacto desde el siglo XVIII), los países de habla latina están poblados por una mayoría amerindia y mestiza, mientras que en el norte protestante apenas hay indios. El altísimo porcentaje de negros en los Estados masónicos protestantes del norte demuestra -si es que aún se necesitan pruebas- cómo el comercio de esclavos en los Estados de América del Norte fue tan extenso que cambió la estructura social y cultural.

No hay que olvidar, sin embargo, que la historia de América no comenzó con la invasión de los europeos; en aquellas tierras las tribus locales siempre se habían matado entre sí, como solía ocurrir y sigue ocurriendo en todas las culturas tribales. Los misioneros cristianos, a diferencia de los otros colonizadores, llevaron el mensaje que ennoblece al hombre, extirpando de esas culturas las tradiciones que quieren que el hombre sea un guerrero, un esclavo, una víctima de sacrificio para los dioses. Los incas y los aztecas, por ejemplo, celebraban sacrificios humanos masivos. Para ganarse la benevolencia de los dioses, llegaron a arrojar desde sus pirámides a miles de esclavas, hombres y niños.

El teólogo español Francisco de Vitoria (1492-1546), escribió en defensa de los indios una carta de derechos humanos que vale la pena citar: 1. Por nacimiento los hombres son libres. 2. Por derecho natural, nadie es superior a nadie. 3. El niño no llega a la existencia por los demás, sino por sí mismo. 4. Es mejor renunciar al derecho propio que violar el de los demás. 5. La propiedad privada es lícita para el hombre; pero nadie es tan propietario que no deba, a veces, compartir sus bienes con otros. En caso de extrema necesidad todo es común. 6. Los dementes perpetuos -que no tienen ni hay esperanza de que tengan uso de razón- son sujetos de derecho y pueden ser propietarios. 7. Al condenado a muerte le es lícito huir, porque la libertad se equipara con la vida. 8. Si el juez, haciendo caso omiso de la orden de la ley, obtiene a fuerza de torturas la confesión del delincuente, no puede condenarlo, porque actuando así no se ha comportado como juez. 9 – No se puede condenar a muerte a una persona que no ha sido juzgada y condenada legítimamente. 10. Toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma y puede elegir el régimen político que desee, aunque no sea el mejor. 11. Todo el poder del rey proviene de la nación, porque la nación es libre en principio. 12 – Todo el orbe, que en cierta manera constituye una república, tiene el poder de dar leyes justas y convenientes a toda la humanidad. 13. No es lícito emprender una guerra que traiga un daño mucho mayor a la nación que los beneficios que se van a obtener por medio de ella, cualesquiera que sean las razones y los títulos por los que se considere justa. 14. Si el súbdito constata la injusticia de la guerra, puede negarse a participar en ella, incluso contra el mandato del príncipe. 15. El hombre no es un lobo para el hombre, sino que es ante todo hombre.

Como vemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948 no tiene nada de nuevo. A pesar de estos hechos incontrovertibles, los historiadores tendenciosos siguen acusando a la reina Isabel del genocidio de los indios americanos. En realidad, su único defecto es el de ser una gran católica”.

Las democracias han firmado Constituciones estructuradas en el respeto a los derechos humanos tomados de la doctrina católica, y sólo un imbécil podría afirmar que las guerras y la violencia son hijas de las democracias, cuando en realidad son obra de grupos de poder que han traicionado las Constituciones democráticas. Entonces, si es cierto que en dos mil años de historia de la Iglesia no faltan los errores, ¿es lícito mancillar la doctrina católica, el cristianismo, porque algunos religiosos se han manchado con crímenes? Si además el que aparenta ser Papa apoya las falsedades históricas producidas y difundidas por los enemigos de la Iglesia, para los creyentes se torna obligatorio desmentirlo y rechazarlo como representante de la Iglesia. En definitiva, el traidor Bergoglio es el peor enemigo de Cristo, y es terriblemente difícil sentir respeto por esos católicos carentes de razón que aún le dan crédito.

Sobre los hechos nefastos llevados a cabo por los masones en América Latina, recomiendo el artículo publicado en octubre de 2019: https://www.marcotosatti.com/ 2019/10/17/nobile-la-storia- delle-reducciones-gesuite- confuta-le-tesi-del-sinodo/

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 1 de agosto de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/08/01/agostino-nobile-le- pene-di-bergoglio-in-canada/

