Arrendersi All’Evidenza. Anche l’Anagrafe dei Comuni è Complottista?

Nel mio Comune in questo 2022 la mortalità generale ha superato il 15 per mille annuo (al 30 giugno).

Era del 12 per mille nel 2021 e al massimo giunse al 14,5 per mille nel 2020, annus horribilis.

Tornando più indietro nel tempo, fu del 13 per mille nel 2019.

La media del lustro a partire dal 2015 si attestava a un tasso di poco inferiore al 12 per mille.

La media del lustro precedente (2010-2014) fu del 10 per mille.

E quella del lustro precedente ancora (2005-2009) del 9,5 per mille.

C’è chi attribuisce l’aumento della mortalità all’invecchiamento: in effetti l’età media dei residenti del 2007 era di poco inferiore ai 46 anni, mentre adesso è sui 48,9.

Domanda: circa 3 anni in più di età media, in più di 15 anni, giustificano un tasso di mortalità generale cresciuto di oltre il 50% ? A naso direi proprio di no, tanto più che il Comune non è piccolissimo e parliamo di numeri abbastanza sostenuti.

A fare affari sono sicuramente le imprese di pompe funebri, che stanno aprendo qua e là le “case funerarie” e qui sono passate dal gestire 3 o 4 funerali in media la settimana agli attuali 5 o 6, con punte anche superiori.

Anche i parroci dovrebbero essersene accorti, se non fossero troppo distratti dai protocolli pandemici, senza farsi troppe domande sulla faccenda dei feti abortiti volontariamente utilizzati per darci il “siero salvifico”.

Un dato spicca: in questo 2022 -di tri e quadri vaccinati- nei primi sei mesi sono morte più persone che negli stessi mesi del 2020, quando il Covid irruppe facendo strage. Come minimo i vaccini non servono a nulla…

Altro significativo confronto: nei primi sei mesi del 2022 sono morte il 150% di persone in più rispetto ai primi sei mesi del 2021, quando ancora la gran parte della gente non era vaccinata e il Covid c’era lo stesso.

Provate a farlo tutti con i dati dei vostri Comuni, vedrete che è facile… e troverete più o meno gli stessi dati.

Ultima annotazione: a parte un aumento dell’età media -qui da me è di circa tre anni negli ultimi 15- e a parte il Covid-19 e i vaccini mRNA dopo il 2020, risulta sospetto anche il balzo avvenuto tra il 2005-2009 e il 2019, passando da un tasso di mortalità del 9,5 per mille al 13 per mille. Un salto significativo (del +36%), forse connesso con la “sana” abitudine della vaccinazione (antinfluenzale e non solo) sempre più massiccia?

Guarda “caso” nel quinquennio 2010-2014 i numeri erano ancora (+5 %) quelli del lustro precedente (salvo un marginale incremento attribuibile a quello dell’età media, salita di 1 anno), per impennarsi proprio dopo il 2015.

E che cosa è successo proprio allora? Questo…

https://www.aifa.gov.it/ documents/20142/241024/ Comunicato_AIFA_N.387.pdf/ 9d2923ca-6dbd-9132-7604- a7de092e1317

… ma forse si tratta di una coincidenza, come i tanti funerali di queste settimane. Esclusa correlazione.

