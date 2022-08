La Eucaristía en el centro. Porfiri recuerda a san Pedro Julián Eymard

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el maestro Aurelio Porfiri nos recuerda la vida y la experiencia de San Pedro Julián Eymard, a quien la Iglesia celebra el 2 de agosto. Feliz lectura.

LA EUCARISTÍA EN EL CENTRO: SAN PEDRO JULIÁN EYMARD (1811-1968)

En las últimas décadas se ha hablado mucho del respeto que se debe a la Eucaristía. Este respeto nos lo recuerda un santo al que la Iglesia recuerda el 2 de agosto, San Pedro Julián Eymard. De origen francés, fue ordenado sacerdote en 1834. En un determinado momento de su vida experimentó una profunda experiencia espiritual ligada a la Eucaristía, que le llevó en 1856 a fundar la Congregación del Santísimo Sacramento, también conocida como los Sacramentinos. Así se cuenta su experiencia espiritual: “Más decisiva, sin embargo, fue la gracia que recibió en 1851, mientras rezaba delante de la estatua de la Santísima Virgen en el santuario mariano de Fourvière. En un momento dado, oyó claramente en el fondo de su alma la voz de la Virgen, que le hablaba de la necesidad de tener una congregación religiosa destinada a honrar en modo especial a la Sagrada Eucaristía, señalando esta devoción como medio para resolver los intrincados problemas que agobiaban al mundo, renovar la vida cristiana y promover la auténtica formación de sacerdotes y laicos.

Así, quien le empujó por los caminos de su misión eucarística fue Aquélla a la que, más tarde, comenzó a venerar bajo el título de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, modelo de los adoradores. El padre Pedro Julián dejó registrada algunas de las meditaciones que en esa época llenaban su alma de apóstol: “He reflexionado a menudo sobre los remedios contra esta indiferencia universal, que se apodera de tantos católicos en forma asombrosa, y sólo encuentro uno: la Eucaristía, el amor a Jesús Eucarístico. La pérdida de la fe proviene de la pérdida del amor”. Algún tiempo después añadió: “Es necesario ponerse a trabajar inmediatamente, para salvar a las almas con la Eucaristía, para despertar a Francia y a Europa, sumergidas en el sueño de la indiferencia, porque no conocen el don de Dios, Jesús, el Emmanuel de la Eucaristía. Es necesario esparcir esta chispa de amor en las almas débiles que se creen piadosas y no lo son, porque no han fijado el centro de su vida en Jesús en el Sagrario”. “Sólo rezamos a Jesucristo, y a Jesucristo Sacramentado”, dijo, parafraseando la famosa frase de San Pablo (cf. 1Cor 1, 23)” (www.it.arautos.org). Este enfocarse en la Eucaristía iba a ser la guía de la vida de San Pedro Julián Eymard y posteriormente de su Congregación, que también lleva adelante esta vocación especial en el cuidado de los pobres y a través del apostolado de la prensa.

En La Nuova Bussola Quotidiana, Chiara Chiessi nos explica por qué la lección de este santo sigue siendo válida hoy en día: “¿Qué puede enseñar un santo del siglo XIX al hombre de hoy, que vive en una sociedad hi-tech, individualista, racionalista y atea, en la que ahora parece, como dijo Nietzsche, que ´Dios ha muerto´? En el período en que el santo estaba madurando internamente la decisión de fundar la nueva congregación, escribió lo siguiente: ‘He reflexionado muchas veces sobre los remedios a esta indiferencia universal, que se apodera espantosamente de tantos católicos, y sólo encuentro uno: la Eucaristía, el amor a Jesús Eucarístico. La pérdida de la fe proviene de la pérdida del amor’ (Carta del 22 de octubre de 1851). ¿No nos recuerdan estas palabras la crisis religiosa que vivimos especialmente hoy? Iglesias vacías, Comunión impuesta en la mano, Misas de corte protestante, conventos cerrados, no pocos sacerdotes y obispos propagadores de herejías… ¿Cuál es el remedio para todos estos males? Nuestro santo nos lo señala claramente: la Eucaristía.

Así que preguntémonos: ¿es el centro de nuestra vida realmente Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo y con qué disposición lo recibimos en la Comunión? ¿Estamos distraídos o realmente pensamos que vamos a recibir al Rey de reyes? Con nuestras comuniones frecuentes, recibidas por supuesto en gracia y con todas las buenas disposiciones, con nuestra vida de oración, con nuestras visitas frecuentes a Jesús en el Sagrario, podemos, a nuestra manera, cambiar la sociedad en la que vivimos, reavivar la fe donde se ha perdido, y difundir chispas de amor en las almas tibias. San Pedro Eymard está convencido de la fuerza que posee la Eucaristía para renovar toda la sociedad.

Hablando de eso, sabemos bien cómo domina hoy en día el ‘respeto humano’, es decir, el miedo a mostrar nuestra fe en público, por temor a ser desacreditados a los ojos de los demás. Por el contrario, nuestro santo fue el promotor de las procesiones públicas con el Santísimo Sacramento, el inspirador de los congresos eucarísticos, el creador de una red de apostolado que difundió a Jesús Eucarístico en los barrios más marginados de París”. En consecuencia, ciertamente, este santo todavía puede enseñarnos mucho y puede hacernos cuestionar nuestro respeto por la Eucaristía, si nos parece normal asistir a Misas en las que no está rodeada del sentido de adoración que ciertamente se le debe.

En una meditación del 14 de septiembre de 2008 en Lourdes, Benedicto XVI reflexionó sobre unas palabras de nuestro santo: “San Pedro Julián Eymard nos lo dice todo cuando exclama: ‘La Santa Eucaristía es Jesucristo pasado, presente y futuro’” (Sermones e instrucciones parroquiales después de 1856, 4 – 2.1. “Sobre la meditación”). Jesucristo pasado, en la verdad histórica de la noche en el Cenáculo, a la que nos lleva cada celebración de la Santa Misa. Jesucristo presente, porque nos dice: ‘Tomad y comed todos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre’. ‘Esto es’, en el presente, aquí y ahora, como en todos los ‘aquí y ahora’ de la historia humana. Presencia real, presencia que supera nuestros pobres labios, nuestros pobres corazones, nuestros pobres pensamientos. Presencia ofrecida a nuestra mirada como aquí, esta noche, en esta gruta donde María se reveló como la Inmaculada Concepción. La Eucaristía es también el Jesucristo futuro, el Jesucristo que vendrá.

Cuando contemplamos la Santa Hostia, su Cuerpo glorioso transfigurado y resucitado, contemplamos lo que contemplaremos en la eternidad, descubriendo en ella el mundo entero sostenido por su Creador en cada momento de su historia. Cada vez que nos alimentamos de él, pero también cada vez que lo contemplamos, lo anunciamos hasta que Él vuelva: ‘donec veniat’. Precisamente por eso le recibimos con infinito respeto”. En síntesis, este y otros testimonios nos hacen reconsiderar nuestra relación con este gran Sacramento, que veneremur cernui (Tantum ergo), nos hacen meditar detenidamente sobre el sacrum convivium in quo Christus sumitur (O sacrum convivium), nos hacen afirmar con certeza, a través de Santo Tomás de Aquino, ese dogma datur christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sangui

En definitiva, a través de San Pedro Julián Eymard repensamos nuestra fe eucarística y cómo reaccionar ante las numerosas tergiversaciones a las que está sometida la Eucaristía.

