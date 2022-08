Benedetta De Vito e i Dolori del Giovane (e Soprattutto Vecchio) Votante…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Benedetta De Vito ci offre questa riflessione che non mi sembra possibile non condividere su quanto è accaduto, sta accadendo e accadrà nel mondo politico, quel teatro di burattini etero-filo-diretti che a settembre vorrebbero il nostro sigillo ai loro affarucci. Che fare? L’unico punto su cui non concordo con BDV è la qualità e stazza del ramo di ulivo da offrire a Mattarella & C. Penserei tipo un metro e cinquanta di lunghezza, e un buon dieci centimetri di diametro. Lego solido, stagionato, che non si rompe all’impatto…ma BDV è buona, io meno. Buona lettura.

§§§

Splende nel buio, in luci e lucette, la grande nave Tirrenia, che mi riporterà a Roma, dopo i lunghi mesi sardi passati a far lo shampoo alla casa e a combattere coi guantoni con le gramigne in giardino, e noialtri, piccoli come funghetti, lì sotto ad attender che s’apra la sua grande pancia bianca per lasciarci entrare. Parcheggiata al ponte quattro verde la Cinquecento, prendiamo posto al bar dove, grazie al mio umile passaggio ponte, passerò la notte, in sacco a pelo, distesa per terra (e mi piace tanto in verità, facendomi tornar ragazza…). Ecco fatto, le luci anche dentro sono accese, ma io, stanca per il tanto lavoro e tutta immersa nel mio Santo Rosario serale, sono già fatta sasso e quasi non mi si vede tutta avvolta come sono nel mio bozzolo verde. Dormo e me ne infischio se la gente, tutt’intorno a me, chiacchiera, urla, si rincorre e fa altre corbellerie che non capisco dal mio sonno nero. Verso l’una di notte, però, passate le prime tre ore di abbandono, ho gli occhi aperti e per sapere che cosa ho visto, prendo un ascensore immaginario e pigio il tasto pianoterra e giù.

Dunque ho gli occhi aperti e sui due televisori che sono a un capo e all’altro della grande sala bar ora silente e trasformata in dormitorio, sbatto contro il faccione della Giorgia Meloni, che pur avendo nei mesi oscuri della odiosa, per me, psicopandemia, fatto più o meno quello che han fatto tutti quanti i suoi colleghi politici (cioè vessato gli italiani) ora immagino, che si picchi d’esser stata paladina della libertà poiché non era al governo. Ahahah.

Le parole non le odo poiché, ed è una grazia, una mano amica ha tolto l’audio alla bocca rosa della Meloni. Le immagino però e mi viene solamente da fare una sonora risata e a dirle, ma cara Giorgia, non hai fatto un fico secco e ora vuoi tornare a ingannarmi? Ovvia, mi pare troppo, no? Sto per chiudere i battenti degli occhi quando ecco Matteo Salvini, in camicia bianca, nell’atto di stringere le mani a chi incontra. Ma dai, Matteo, pensi che io mi sia scordata di tutte le orrendezze che hanno fatto i tuoi presidenti di Regione? Pensi che mi sia dimenticata del tuo friulano Fedriga (che pure mi piaceva, anzi era il mio preferito) e di tutte le cattiverie che ha fatto. All’epoca penso di avergli scritto parecchie mail per protestare e di non aver mai ricevuto una riga di risposta. E, dimmi, caro il mio Matteo, stai per caso chiedendomi il voto? Non scherziamo, dai…

Vorrei tornare a dormire quando, sui due teleschermi, compare il facciotto di Giovanni Toti, che ha un gran nasone come Pinocchio. Come dimenticare certe sue uscite contro chi, legittimamente, si è rifiutato di farsi inoculare dal siero genico fatto con le cellule di bambini abortiti, torturati, uccisi? Vorrei fargli una linguaccia, ma mi trattengo e per fortuna sono già, di nuovo, tra le braccia di Morfeo e tutti quei signori lì sembrano parte di un incubo che ho vissuto nel cuore della notte, sospesa tra cielo e mare, nel ventre della Tirrenia.

No, non darò il mio voto a nessuno di costoro perché di loro mi fido come mi fiderei di Gano di Maganza. Li perdono, certo, forte della mia fede che non mi consente di serbar rancore, ma il loro peccato, la menzogna, quella sì la giudico, mentre il giudizio su di loro, come sappiamo, spetta al Signore. E un giorno, tutti quanti, saranno di fronte a Lui che tutto vede e conta ogni capello sul nostro capo…

No, non li voterò e va da sé che il Pd, che considero opposto alla fede e alla Legge eterna del Signore, non lo prendo neppure in considerazione. I Cinque stelle per me sono gli hotel di lusso e Calenda risponde alle calende greche detto, in neutro latino al plurale… E non so, dunque, per chi votare visto che, con questo colpo di mano estivo, il signor Mattarella – presidente forse degli italiani, ma mio no di certo – ha dato poco più di un mese ai nuovi movimenti, che sono nati in risposta dell’orrore psicopandemico, per raccogliere le firme necessarie a presentarsi al voto.

Ma che bella democrazia! Intanto, in Canada, il signor Giorgio Bergoglio – che sarà anche Papa, ma mio no di certo – indossa le piume degli indiani e partecipa, tutto compreso, in una orrida cerimonia di evocazione degli spiriti, pagana fin nel suo cuore più profondo e contraria, anzi opposta, alla nostra Chiesa Romana. Dopo aver adorato e intronizzato in Vaticano la Pachamama, malefica dea mangiatrice di bambini e sposa di Moloch, via col vento agli spiriti non ben identificati che potrebbero avere cornetti e coda e chiamarsi Farfarello o Belzebù.

Ma basta, signor Bergoglio, ne ha già combinate abbastanza, non trova? Eppure, nonostante tutte queste ortiche che uccidono la Verità, palpita di gioia il mio cuore perché il Signore è qui, vivo, splendido, amoroso e tutto conduce, me compresa, nelle sue dolci mani. Fiduciosa mi immergo nel suo Santo Spirito e considero Meloni, Salvini, Fedriga, Toti, Mattarella e Bergoglio, i Letta-Maio sono poco più che persone moleste che il catechismo mi invita a sopportare.. Le sopporterò, cadranno e trionferà il Cuore Immacolato di Maria. E per augurar buona domenica, mando a tutti quanti un rametto di mirto sardo, profumato di vento e di sale sardo a ricordare che dopo il diluvio una colomba portò a Noè un rametto d’olivo…

§§§

