Piero Laporta. Vivimos un drama con conclusiones imprevisibles

Es repugnante, en medio de estas lamentaciones, que obispos y fieles que se dicen católicos alienten a los asesinos, exactamente como ocurrió con las masacres de la 2GM, pero a un nivel infinitamente inferior al actual. Es repugnante que Información Correcta , una voz del mundo judío, se ponga del lado de los epígonos de quienes masacraron a sus padres. Y si hoy no sienten vergüenza, la explicación es aún más vergonzosa que la existencia de los kapos en los campos de exterminio. En este clima, es significativa la dignidad inalterada de las comunidades ortodoxas y musulmanas. Y el lector no se pierda en las excepciones.

La guerra ya ha empezado y deben combatirla con las únicas armas que tienen, las bombas N. Un general chino dijo: “ Por 3.000 muertos en las Dos Torres todavía estáis llorando; ¿qué haréis cuando perdáis 3 millones en tres minutos? ”. Biden no sabe lo que va a hacer; tiene que ir a la guerra porque si no todo el mundo se dará cuenta -no sólo sus ayudantes directos- de lo imbécil que es.

Sus cabezas rodarán si estalla la guerra entre Estados Unidos y Rusia. La cumbre del poder estadounidense está en el bote. Si estalla la guerra, Estados Unidos implosiona. Si no estalla la guerra, Estados Unidos implosiona un poco más tarde. Pero la guerra deben hacerla estallar, de lo contrario Biden se deslegitima. Recuerden a Kissinger: “ Estados Unidos no puede perder esta guerra ”. Han perdido más o menos 50 desde 1945, no pueden perder ésta. Deben librarla, sabiendo que no pueden ganarla. Es la Némesis.

Las ganas de votar de Marco Tosatti no me calientan. En primer lugar, no me hago ilusiones sobre el recurso real a las urnas. En segundo lugar, ninguno de los partidos, ninguno de los veteranos de la orgía draghimattarelliana merece un segundo de nuestro tiempo. Confío en la guerra, o en otro milagro con el que la Divina Providencia quiera sorprendernos. Lo reitero: la guerra più crudele è meglio d’una pace satanica [ La guerra más cruel es mejor que una paz satánica ].

Muy estimados StilumCuriales , me parece correcto ofrecer a vuestra atención esta reflexión del general Piero Laporta. Como saben los que nos siguen, el general y el escritor no siempre están de acuerdo, aunque a menudo es así. También ocurre en este caso; no estoy de acuerdo con lo que escribe el general, y hago mío lo que oí decir hace muchos años a Arrigo Levi, quien citaba a su padre, un abogado de Módena: mejor un mal acuerdo que una buena victoria. Las guerras y las victorias tienen como principal víctima a los inocentes. Feliz lectura.

Salmo 54

Escucha, oh Dios, mi oración, no te retraigas a mi súplica, escúchame, respóndeme, en mi queja me agito.

Gimo ante la voz del enemigo, bajo el abucheo del impío; pues vierten sobre mí falsedades y con saña me hostigan. Se me estremece dentro el corazón, me asaltan pavores de muerte; miedo y temblor me invaden, un escalofrío me oprime.

Y digo: ¡Quién me dará alas como a la paloma para volar y reposar! Huiría entonces lejos, en el desierto moraría. En seguida encontraría un lugar de reposo contra el viento furioso y la tormenta ¡Oh, piérdelos, Señor, confunde sus lenguas!, pues veo discordia y altercado en la ciudad; rondan día y noche por sus murallas. Y dentro de ella falsedad y malicia, insidias dentro de ella, jamás se ausentan de sus plazas la tiranía y el engaño.

Si todavía un enemigo me ultrajara, podría soportarlo; si el que me odia se alzara contra mí, me escondería de él. ¡Pero tú, un hombre de mi rango, mi compañero y confidente, con quien me unía una dulce intimidad, en las fiestas caminábamos hacia la Casa de Dios! ¡Oh, váyanse en tumulto, caiga la muerte sobre ellos, los vivos en el infierno se precipiten, porque el mal está instalado en sus casas y en su corazón. Yo, en cambio, a Dios invoco y Yahveh me salva.

A la tarde, a la mañana, al mediodía me quejo y gimo y él escucha mi voz. En paz mi alma rescata de la guerra que me hacen: aunque sean muchos contra mí, Dios me escucha y los humilla, Él, que reina desde siempre. Para ellos no hay conversión y no temen a Dios. Cada uno extiende su mano contra sus amigos, viola su alianza; más blanda que la crema es su boca, pero en su corazón hay sólo guerra; sus palabras son más suaves que el aceite, son espadas desenvainadas.

Descarga en Yahveh tu peso, y él te sustentará; no permitirá que para siempre zozobre el justo. Y tú, oh Dios, los hundirás en su tumba, a los hombres de sanguinarios y fraudulentos, sin alcanzar la mitad de sus días. Pero yo, Señor, confío en ti.