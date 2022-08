Agostino Nobile. Le pene di Bergoglio in Canada.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul recente viaggio compiuto oltre Oceano dal Pontefice regnante. Buona lettura.

Le pene di Bergoglio in Canada

Dato che il suo bagaglio culturale e teologico fa acqua da tutte le parti, Bergoglio non dovrebbe sorprendere più di tanto. Col suo reiterato spregio per il Cristo, continua a sfidare tutte le regole del buon senso al tal punto che diventa ogni giorno più difficile non considerarlo una marionetta in mano alla massoneria mondialista. Qualcuno si chiederà se la sua attitudine anticristica è dovuta all’ignoranza o ad un programma stabilito a tavolino. Essendo un ateo incolto, poco intelligente e privo di sensibilità – non dico cristiana – umanista, è più che chiaro che il papocchio rappresenti il contenitore di tutti i rimasugli pagani degli eco-mondialisti affiliati alle massonerie.

Per chi vuole avere un’idea sui fatti per cui Bergoglio ha chiesto perdono agli indiani del Canada, invito a leggere l’articolo del professor Roberto de Mattei https://www.corrispondenzaromana.it/a-proposito-del-mea-culpa-di-papa-francesco-in-canada/, e di Andrea Cionci https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/32577912/papa-francesco-canada-piume-spiritismo-feticci-anticattolicesimo-istanze-globailiste.html

Dato che i due articoli su menzionati dovrebbero chiarire le bufale diffuse dal Vaticano e dal mainstream (che sono la stessa cosa), sulla conquista delle terre americane riporto alcuni brevi passi della mia ricerca Quello che i cattolici devono sapere – almeno per evitare una fine ridicola.

L’evangelizzazione dell’America

«Nessuno più di Isabella di Castiglia (1451 – 1504) si preoccupò per le anime dei suoi nuovi sudditi, che insieme a Papa Paolo III vietò lo schiavismo e gli abusi contro gli indios. Già nel 1478 la Regina cattolica aveva fatto liberare gli schiavi dei coloni nelle Canarie, e la proibizione della schiavitù degli indigeni del Nuovo Mondo viene rispettata dai suoi successori, incoraggiando i matrimoni tra i suoi sudditi e gli indios. Escludendo la regione dei Caraibi, l’Argentina e il Brasile (dove dal XVIII secolo i laicisti e la massoneria hanno avuto l’impatto maggiore), i paesi di lingua latina sono popolati da una maggioranza amerinda e meticcia, mentre nel nord protestante non esitono quasi più indios. L’altissima percentuale dei neri presenti negli Stati massonico protestanti del nord provano – se ce ne fosse ancora bisogno – come la tratta degli schiavi negli Stati del nord America sia stata così estesa da cambiare la struttura sociale e culturale.

Non bisogna comunque dimenticare che la storia americana non inizia con l’invasione degli europei, da sempre in quelle terre le tribù locali si scannavano a vicenda, come spesso avveniva e avviene in tutte le culture tribali. I missionari cristiani, a differenza degli altri colonizzatori, hanno portato il messaggio che nobilita l’uomo, estirpando da quelle culture le tradizioni che vogliono l’uomo guerriero, schiavo, vittima sacrificale per gli dei. Gli Incas e gli Aztechi, per esempio, celebravano sacrifici umani di massa. Per cattivarsi la benevolenza degli dei arrivavano a gettare dalle loro piramidi migliaia di schiavi donne, uomini e bambini.

Il teologo spagnolo Francisco de Vitoria (1492-1546) a difesa degli indios scrisse una carta dei diritti umani che vale la pena riportare: 1 – Per nascita gli uomini sono liberi. 2 – Per diritto naturale nessuno è superiore agli altri. 3 – Il bambino non viene all’esistenza in ragione degli altri, ma di se stesso. 4 – È meglio rinunciare al proprio diritto che violare quello altrui. 5 – È lecita all’uomo la proprietà privata; ma nessuno è talmente proprietario che non debba, a volte, condividere con altri i suoi beni. In caso di estrema necessità tutte le cose sono comuni. 6 – I dementi perpetui – che non hanno e non c’è speranza che avranno l’uso della ragione – sono soggetti di diritto e possono essere proprietari. 7 – Al condannato a morte è lecito fuggire, perché la libertà si equipara alla vita. 8 – Se il giudice, non curando l’ordine del diritto, ottiene a forza di torture la confessione del reo, non può condannarlo, perché così agendo non si è comportato da giudice. 9 – Non si può mettere a morte una persona che non sia stata giudicata e condannata legittimamente. 10 – Ogni nazione ha diritto a governare se stessa e può scegliere il regime politico che vuole, anche quando non è il migliore. 11 – Tutto il potere del re viene dalla nazione, perché questa è libera per principio. 12 – L’orbe intero, che in certa maniera costituisce una repubblica, ha il potere di dare leggi giuste e convenienti a tutta l’umanità. 13 – Non è lecita una guerra che porti alla nazione un male ben maggiore dei vantaggi che per mezzo di essa si vogliano raggiungere, quali che siano le ragioni e i titoli per cui si ritiene che sia giusta. 14 – Se il suddito constata l’ingiustizia della guerra, può rifiutarsi di parteciparvi, anche contro il mandato del principe. 15 – L’uomo non è lupo per l’uomo, ma è innanzitutto uomo.

Come vediamo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promulgata nel 1948 non ha niente di nuovo. Nonostante questi fatti incontrovertibili, gli storici di parte continuano ad accusare la regina Isabella di genocidio degli indios d’America. In realtà, l’unica sua colpa è quella di essere una grande cattolica».

Le democrazie hanno sottoscritto Costituzioni strutturate sul rispetto dei diritti umani ripresi dalla dottrina cattolica, e solo un imbecille potrebbe affermare che le guerre e le violenze sono figlie delle democrazie quando invece sono opera di gruppi di potere che hanno tradito le Costituzioni democratiche. Dunque, se è vero che in duemila anni di storia della Chiesa gli errori non mancano, è lecito infangare la Dottrina cattolica, la Cristianità, perché alcuni religiosi si sono macchiati di crimini? Se poi il papocchio sostiene falsi storici prodotti e diffusi dai nemici della Chiesa, per i credenti diventa obbligatorio smentirlo e rifiutarlo come rappresentante della Chiesa. Tutto sommato, l’infido Bergoglio è il peggior nemico del Cristo, ed è terribilmente difficile provare rispetto per quei cattolici privi di raziocinio che gli danno ancora credito.

Sulle nefandezze attuate dai massoni in America Latina consiglio l’articolo pubblicato nell’ottobre del 2019: https://www.marcotosatti.com/2019/10/17/nobile-la-storia-delle-reducciones-gesuite-confuta-le-tesi-del-sinodo/

Agostino Nobile

