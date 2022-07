Vincenzo Fedele. Chiarezza sulla Caduta di Draghi e Prospettive Future

Chiarezza sulla caduta di Draghi e prospettive future

Non solo la campagna elettorale è rabbiosamente iniziata prima ancora dello scioglimento delle camere, ma è iniziata in perfetto stile sinistrorso, cucinata con malafede e condita di bugie.

La solfa cui assisteremo sino al 25 settembre, è che Salvini e Berlusconi hanno fatto cadere il governo, agendo da sponda a quell’impresentabile di Conte, mandando a gambe all’aria il governo dei migliori che, unico, avrebbe portato l’Italia fuori dalla crisi multipla attuale, così come l’aveva portata fuori dalla tragedia della pandemia COVID.

Ovviamente niente di più falso su tutta la linea, sia per quanto riguarda la narrazione della crisi che per le azioni di “governo”, visto che arrivano a chiamare così l’immobilismo o i piccoli aggiustamenti attuati quando erano richieste azioni energiche e tempestive mai ipotezzate e tanto meno attuate.

Purtroppo gli errori si pagano, sempre, e la mancata contestazione dal lato Lega e Forza Italia, che doveva essere immediata e puntuale, della vera genesi della “caduta” di Draghi sta aprendo le porte ad elucubrazioni sempre più gravi ed eclatanti, oltre che palesamente false e menzognere, sino ad arrivare a sostenere che la colpa sia di Putin.

Quando non si ha più il senso del ridicolo si arriva anche a questo ed è inutile fare spallucce, occorre ribattere colpo su colpo, usando l’arma della verità, altrimenti, come ben noto, qualsiasi menzogna, ripetuta all’infinito, diventa verità accettata.

La carne al fuoco è tanta, quindi è bene dividere i diversi aspetti nelle varie parti, anche per avere un filo logico nella narrazione e nelle analisi.

Iniziamo dalla “caduta” del Governo Draghi.

Ne abbiamo già parlato il 22 luglio (qui), ma è bene fare un breve promemoria, poi non ci torneremo più, tanto parlare a chi non vuol sentire è inutile:

Draghi incontra Conte in vista della presentazione del decreto “aiuti” per smussare gli angoli riguardanti, principalmente, l’indispensabile inceneritore di Roma e il reddito di cittadinanza da correggere. Conte (non si capisce mai se ci è o ci fa) commenta l’incontro come una vittoria. Il M 5 S è irremovibile e Draghi ne prenderà atto (anche se il banchiere dichiara che neanche se lo sogna);

Si va al voto ed il M 5 S esce dall’aula per non votare. La fiducia parlamentare al governo è ampia anche con l’assenza del 5 stelle.

Quando si faceva Politica, e non teatrini, il Presidente del Consiglio avrebbe riunito le segreterie dei partiti per guardarsi “nelle palle degli occhi”, ricucire se possibile oppure scaricare i dissidenti e continuare nell’azione governativa secondo la fiducia ricevuta;

Draghi, invece, si reca da Mattarella rassegnando le proprie dimissioni. Mattarella gli fa notare che la fiducia ricevuta è ampia, la maggioranza c’è ed è solida e rinvia il governo alle camere;

Draghi si presenta al Senato e legge il proprio resoconto di come intende operare chiedendo l’approvazione del Senato della Repubblica;

E’ palese che i 5 stelle non voteranno la fiducia al Governo mentre TUTTI gli altri partiti approvano la relazione Draghi (compresi schiaffoni e schiaffetti) ed invitano il Presidente ad andare avanti, forte dei numeri che, con ampi margini, garantiscono la solidità al Governo;

Il centrodestra prepara addirittura una mozione di appoggio totale a Draghi con l’unica indicazione della esclusione dei 5 stelle che si erano, per proprio conto, chiamati fuori dalle scelte governative;

Il PD, e Letta in particolare, non accettano che i 5 Stelle siano fuori dal Governo, perchè romperebbe le prospettive di alleanze per la futura coalizione del “campo largo”.

Iniziano frenetiche telefonate incrociate tra Quirinale, Letta, Draghi, Salvini e Berlusconi con l’unico punto fisso del buon senso che dovrebbe dire : siamo tutti daccordo ad appoggiare il Governo Draghi a meno dei 5 stelle che vogliono distaccarsi, quindi appoggiamo Draghi ed andiamo avanti senza i 5 Stelle;

La montagna partorisce il topolino, con Letta nel ruolo di levatrice non professionale, e viene presentata una proposta dal senatore Casini di una sola riga : Il senato appoggia la relazione presentata dal Presidente Draghi. Si sottolinea di nuovo che, in quella relazione, pur con qualche sonoro ceffone, Draghi non ha mai accennato all’allontanamento dei 5 Stelle dal Governo. La traduzione in lingua corrente della mozione Casini è, pertanto, la seguente: I motivi che avevano spinto Draghi a rassegnare le dimissioni, respinte da Mattarella, non sussistono. Non è accaduto nulla. Solo una tempesta in un bicchiere d’acqua. Draghi, nel discorso al Senato, si è limitato a fare il punto della situazione e si va avanti come se nulla fosse accaduto. Il Senato approva;

Il centrodestra protesta per la palese dissonanza. Continuano le telefonate incrociate del centrodestra con il Colle più alto e con Draghi, Letta & company ribadendo il pieno appoggio di Lega e F.I. a Draghi e garantire la compattezza governativa, proprio per il periodo critico che attraversiamo, evitando agguati e ricatti per questioni marginali (inceneritore), quindi la necessità di sbarcare i 5 Stelle e rivendicando una pari dignità a tutte le componenti che lo appoggiano, (Lega, PD, F.I., ecc.) senza incomprensibili padrinaggi di Letta o pretese di primogenitura del PD;

Draghi, posto davanti al bivio della chiarezza del centrodestra o del mantenimento dei rapporti con gli incontrollabili 5 Stelle, opta per la seconda ipotesi e chiede la fiducia sulla mozione di Casini (si approva la relazione di Dragi e basta);

Il centrodestra non ritira la propria mozione, che aveva presentato molto prima di quella di Casini, ma quando si pone un voto di fiducia su una mozione, tutte le altre vengono accantonate in automatico;

Il centrodestra non vuole votare “contro” Draghi, che appoggia in pieno, ma non può appoggiare una mozione che mantiene i 5 Stelle all’interno del Governo in situazioni di incontrollabilità e di quasi anarchia istituzionale, e decide di non partecipare al voto.

Anche i 5 Stelle decidono di non partecipare al voto e si crea il caso, finora mai neanche sfiorato nella storia repubblicana, di una votazione di fiducia non valida per mancanza del numero legale;

Per dare validità al voto i 5 Stelle tramutano la loro “non partecipazione” in una dichiarazione di “presente non votante”.

Il Senato, con voto striminzito e ridicolo, ma valido, concede la fiducia al Governo che, pertanto, ottiene la fiducia e rimane nel pieno delle proprie funzioni;

Draghi non può salire al Colle per ribadire le proprie dimissioni, ma il giorno successivo lo stesso Draghi si presenta alla Camera ed annuncia che, stante la situazione, si deve sospendere la seduta perchè intende salire al Quirinale per presentare le proprie dimissioni irrevocabili.

Il centrodestra, stravolgendo lo svolgimento dei fatti sopra ricordati ed inconfutabili, viene additato al pubblico ludibrio perchè, con feroce irresponsabilità, ha fatto cadere il Governo Draghi che, solo, poteva portare l’Italia dal pelago alla riva.

Su queste falsità si innesteranno anche le dichiarazioni dei vari Gelmini, Brunetta & C. per esternare tutti i vomiti contro il “traditore” Berlusconi ed i sovranisti in servizio permanente effettivo. Non avevndo forza e modo d strutturare un proprio movimento andranno a dare man forte a Calenda, quinta colonna di Bonino. Che trispe declino !

Questo, per sommi capi, è il reale svolgimento dei fatti.

Il racconto mainstream ha già stravolto la realtà per adattarla al nuovo racconto da presentare in campagna elettorale dove occorre dipingere il centrodestra come una accolita di opportunisti ottusi che, per puro calcolo elettoralistico, hanno fatto cadere il Governo dei Migliori, lasciando l’Italia in ambasce, esponendola all’inflazione galoppante, alla crisi economica, alla bocciatura del PNRR, agli esiti catastrofici della guerra in Ucraina scatenata da quel guerrafondaio di Putin, amico di Berlusconi e Salvini, ecc.

A nessuno viene il dubbio che Draghi cercava solo la motivazione, più o meno credibile, per andare via con finta eleganza e le sembianze da martire della causa usando, per i propri scopi, la dabbenaggine di Conte e costringendo Lega e F. I. a non poter votare a favore della farlocca mozione di fiducia.

Nessuno ricorda che già da dopo le elezioni di Gennaio del Presidente della Repubblica il Presidente banchiere voleva levare le tende avendo mancato l’obiettivo a cui puntava, o che gli era stato ventilato, del Quirinale.

Non poteva, però, andare via con le semplici dimissioni, avrebbe dato l’impressione di abbandonare la nave proprio all’avvicinarsi della tempesta perfetta. In confronto il comandante Schettino avrebbe dovuto ricevere una medaglia al valore ed all’altruismo per la sua conduzione ferma e competente della dura lotta della Costa Concordia contro gli scogli assassini dell’isola del Giglio.

Occorreva che il /i Killer fossero ben identificabili, da redarguire pubblicamente e da impalare sulla pubblica piazza, rendendo onore a chi era stato tradito in modo ignominioso pur se aveva speso il proprio prestigio e la propria competenza per far vincere l’Italia contro tutto e contro tutti, compreso il destino cinico e baro che si è accanito contro il Bel Paese.

Su queste premesse la narrazione menzognera si arricchisce ogni giorno di nuove perle sino ad arrivare al culmine (almeno finora, ma al peggio non c’è mai limite) che Draghi sia caduto per colpa (o per merito) di Putin, con Salvini e Berlusconi nel ruolo di utili idioti che, nel migliore dei casi, se non proprio conniventi, sono stati manipolati dal guerrafondaio moscovita.

Aspettandoci di tutto, continueremo l’analisi della situazione e delle prospettive, parlando anche del reale operato del Governo e delle sorti splendide e progressive del futuro.

Vincenzo Fedele – Continua.

