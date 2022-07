Pro Memoria: Vi Auguro Tristezza, Medici, Politici, Giornalisti, e Guitti-Vax in Generale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia, e il cui titolo può apparire strano. Ma è giusto non dimenticare tutto ciò che per stupidità, complicità, ignoranza o interesse anche coloro che avrebbero dovuto sapere – i medici, i virologi, i politici, i giornalisti: quelli che avevano i mezzi per avere dubbi, come altri, più onesti e disinteressati e coraggiosi di loro hanno fatto, pagando – è stato detto, e come tutto questo ha portato a misure che ancora incombono su di noi, senza senso e ragione, come il greenpass, o le mascherine. Giusto ricordare; e vedere come chi avrebbe dovuto avere un approccio critico a un sistema vessatorio se ne è fatto complice, come Lega e Fratelli d’Italia. Magari per incapacità culturale e oggettiva scarsa qualità dei soggetti: ma complici sono stati, e complici sono ancora. Non dimentichiamo…

§§§

Vi auguro TRISTEZZA

… non ci bastava infatti un "fai così perché sono il ministro" o perché "sono un medico" o "perché sono un amico" o "perché sono un Papa" o "perché sono un papà…" … abbiamo fatto le nostre scelte e ne abbiamo pagato le conseguenze … "Campi di sterminio per chi non si vaccina" (Giuseppe Gigantino, cardiologo) … "Mi divertirei a vederli morire come mosche" (Andrea Scanzi, giornalista) … "I no vax fuori dai luoghi pubblici" (Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana) … "Potrebbe essere utile che quelli che scelgono di non vaccinarsi andassero in giro con un cartello al collo" (Angelo Giovannini, sindaco di Bomporto) … "Stiamo aspettando che i no vax si estinguano da soli" (Paolo Guzzanti, giornalista) … "Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa come dei sorci" (Roberto Burioni, virologo) … "Non chiamateli no vax, chiamateli col loro nome: delinquenti" (Alessia Morani, deputato) … "I rider devono sputare nel loro cibo" (David Parenzo, giornalista) … "Gli bucherò una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla (Francesca Bertellotti, infermiera) … "Provo un pesante odio verso i no vax" (J-Ax, cantante) … "Non siete vaccinati? Toglietevi dal cazzo!" (Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna) … "E' giusto lasciarli morire per strada" (Umberto Tognolli, medico) … "Prego Dio affinché i non vaccinati si infettino tra loro e muoiano velocemente" (Giovanni Spano, vicesindaco) … "Mandategli i Carabinieri a casa" (Luca Telese, giornalista) … "Gli renderemo la vita difficile, sono pericolosi" (Piepaolo Sileri, Viceministro alla salute) … "E' possibile porre a loro carico una parte delle spese mediche, perché colpevoli di non essersi vaccinati" (Sabino Cassese, costituzionalista) … "Se arrivi in ospedale positivo, il Covid ti sembrerà una spa rispetto a quello che ti farò io" (Vania Zavater, infermiera) … "I novax sono i nostri talebani" (Giovanni Toti, presidente regione Liguria) … "Sono dei criminali, vanno perseguitati come si fa con i mafiosi" (Matteo Bassetti, infettivologo) … Il tempo è stato galantuomo … a voi che avete detto queste cose … a voi che ascoltandole non vi siete alzati in piedi … a voi che avete goduto per le nostre umiliazioni … a voi che avete avuto paura e ancora ne avete … a voi che odiate il fatto che noi non abbiamo paura … a tutti voi io auguro tristezza: "perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte" (Seconda Lettera ai Corinzi) … Ve la auguro perché non ho ceduto al Vostro odio e cerco ancora di amarVi, cioè di dirVi la verità

