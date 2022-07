Crisis Magazine, Anthony Esolen. Una Chiesa Conciliare in via di Scisma con il Concilio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione questo articolo di Anthony Esolen, apparso su Crisis Magazine, nella traduzione di Vincenzo Fedele, che ringraziamo per il lavoro. Buona lettura.

§§§

Una Chiesa conciliare in via di scisma con lo stesso Concilio

Dobbiamo incontrare i peccatori dove essi sono, dice papa Francesco, ed è vero .

Ma dove sono adesso, nel mondo occidentale?

La Chiesa è un ospedale da campo, dice, ed è vero. Ma di cosa muoiono i pazienti?

Dobbiamo accettare i documenti del Vaticano II, dice. li accetto. Sono molto meglio di quanto avessi temuto. Non hanno ignorato il cambiamento tellurico che stava attraversando il mondo, il cambiamento che ha mandato in rovina culture, parrocchie, famiglie e singole persone. Non hanno tenuto conto del crollo dei costumi sessuali che io ho chiamato Rivoluzione Solitaria.

Molti dicono che se valutiamo il Vaticano II per quello che pretendeva di essere, un concilio pastorale, volto ad evangelizzare un mondo sempre più laico e quindi disumano, è stato un fallimento. Le statistiche, ci dicono, parlano da sole. I suoi difensori sono lasciati in una scomoda posizione. Si trovano a dover affermare quello che non possono sapere, cioè che altrimenti la Chiesa si sarebbe trovata molto peggio. Non mi soffermo sul congiuntivo controfattuale. Non so cosa sarebbe stato, né sono sicuro che una cosa del genere esista come oggetto da conoscere.

L’ancora di salvezza per una visione benigna del Concilio, a mio modo di vedere, è mancata : lo Spirito Santo ha protetto la Chiesa dal seguire la propria sorte in quello che è stato un colossale fallimento, che ha superato le peggiori previsioni dei pessimisti più cupi per quanto coscienti. Il mondo occidentale ha abbandonato una visione morale riguardo al matrimonio e alla famiglia – una visione che era alta, nobile, razionale, efficace, costruttiva della cultura, generosamente favorevole al bene comune e atta a dirigere le menti e i cuori dei singoli credenti verso cose divine – per una visione che è vile, codarda, irrazionale, disfunzionale, di una cultura disgregante, distruttiva del bene comune e atta a infangare le menti e i cuori di semicredenti e non credenti in cose terrene, transitorie, disilluse e morte.

Ma ora sembra che quella connessione verrà realizzata, quasi sessant’anni dopo, quando tutte le evidenze saranno disponibili. Cambia il campo d’azione spostandosi dal sesso allo spargimento di sangue.

Immagina di trovarci nuovamente catapultati nell’addestramento degli schiavi per i combattimenti dei gladiatori, per il divertimento di milioni di persone. Diremmo, per questo, che dobbiamo capire che qualsiasi gladiatore, allenatore, schiavista, venditore di popcorn, fabbro, affilatore di lame, vidimatore di biglietti e fan possa essere così intricatamente coinvolto nelle proprie azioni da non essere colpevole agli occhi di Dio? Probabilmente questo non è altro che dire che non giudichiamo le anime.

Noi vorremmo andare oltre, e dire che può essere sparsa della buona sabbia sul sangue versato, e Dio può lodarci per questo? Potremmo avere degli speciali “gladiator days” in chiesa? “Flavio!” dice il prete nel vestibolo, “Che bello vederti! Che grande spada che hai lì. E questo è il tuo piccolo Marcus? Non più così piccolo! Già in allenamento? Come vola il tempo!”

Coloro che desiderano stabilire la fatale connessione tra il Vaticano II e la Rivoluzione Solitaria affermano di non aver respinto nessun insegnamento della Chiesa. Ma rifiutarsi di rifiutare, a parole, è una cosa, e rifiutare effettivamente, per missione o per omissione, è un’altra.

Diranno che tollerano il peccato perché non vogliono scoraggiare le persone.

Non dobbiamo dare a Flavio l’idea che debba scegliere tra Cristo e la propria vita. Porta prima Flavio in chiesa, e poi… poi cosa? Dove sono i medici per poter lavorare su questi casi terminali?

Ma visto che si concentrano solo sul singolo peccatore, e solo per scagionarlo o per dargli la confortevole sensazione che non sia poi molto da biasimare – potrebbe anche meritare lodi, Flavio potrebbe … ​- tralasciano quattro aspetti critici, che mancano e che elencherò qui .

Primo, gli manca la realtà del male e il lavoro che è indispensabile fare su coloro che lo abbracciano. Puoi non essere totalmente colpevole se mangi cibo avvelenato, ma il veleno farà il suo effetto. Flavio ha la coscienza pulita, vale a dire una coscienza sopita, riguardo allo spargimento del suo sangue. Non è colpevole di odio consapevole verso Dio. Ma è comunque un assassino e la sua anima ne è immersa, come in una tintura. Non è affatto l’uomo che potrebbe essere se vivesse in una società genuinamente cristiana, anche se fosse piena di peccatori. La sua immaginazione è formata e deformata da ciò che ha fatto. Vede il sangue che sgorga mentre è addormentato.

Secondo, mancano le vittime del male. Nel caso di Flavio, è difficile sentire la mancanza di tutte le vittime; c’è quel cadavere nell’arena da affrontare.

Ma con la Rivoluzione Solitaria, è apparentemente facile far cadere nell’oblio tutte le vittime. I bambini non ancora nati vengono ridotti a brandelli e nascosti alla vista, quindi i resti vengono depositati in sacchi a rischio biologico. I figli di genitori divorziati sono costretti a dire tutte le cose piacevoli del proprio genitore o dei genitori che li hanno visti a metà. Il ragazzo non cresce mai per essere un vero uomo; sprofonda nella stanchezza, nella cupezza o nel crimine; e poi non è che un dato statistico.

I giovani che non violano la legge morale difficilmente trovano qualcuno decente da sposare; il loro colore sull’arcobaleno è l’ultravioletto, perché sono alquanto invisibili. La struttura morale della pedofilia, come ho avuto modo di dire, è che il benessere dei bambini deve essere subordinato al piacere sessuale degli adulti. E se la metti in questo modo, sembriamo tutti un gruppo sporco e dispiaciuto.

Terzo, si perdono le implicazioni del male, che sono sia logiche che sociali. Il male dissolve il suo improvvisato contenitore. La premessa malvagia della Rivoluzione Solitaria era che qualunque cosa gli adulti consenzienti, uomini e donne, facciano con i loro corpi è moralmente ammissibile, e quindi non sono affari di nessun altro. È solipsismo e idiotismo alla decima potenza. Non è stato represso o frenato.

Il principio del totale egoismo ha infettato altri aspetti della nostra vita che non può più chiamarsi comune. I vecchi spot televisivi vendevano merci per due motivi: funzionavano o ti rendevano felice. I nuovi spot televisivi vendono beni ai narcisisti: se acquisti questo, esprimerai te stesso. Vuoi quello che vuoi e non devi considerare nessun altro. Tu sei il centro del tuo mondo.

Proprio come il mondo che dà una pacca sulla spalla a Flavio e gli permette di fare la Comunione il giorno dopo un’esibizione memorabile al Colosseo sarà un mondo duro e crudele, indipendentemente da ciò che egli pensa di se stesso, così il mondo dei Rivoluzionari Solitari è diventata grossolano, brutto, confuso e scoraggiato. Uomini e donne sono così lontani dal guardarsi l’un l’altro con gratitudine per l’altro sesso che la nostra tradizione di canzoni d’amore di ottocento anni sembra essere giunta a una fine brusca e rabbiosa. Chiedi a un giovane di cantare una tenera canzone d’amore. “Un cosa?” ti dice, come se gli avessi chiesto di salire a cavallo di un calesse.

Infine, gli manca il male del male , la sua falsità, lo sforzo che deve fare, nel proprio cuore, per dire che Dio non c’è. Quando si è in presenza di una santità, la risposta giusta è sottomettersi ad essa, essere istruiti da essa, mutuare da essa la propria direzione, guardarla con timore reverenziale, onore, riverenza e gratitudine.

Il corpo umano è santo: è stato plasmato dalla mano di Dio. Il suo essere-maschio e il suo essere-femmina è santo. I poteri sessuali sono sacri perché volti a far nascere una nuova persona umana, un essere dotato di un’anima che può trovare il suo compimento solo in Dio. È un potere tremendo, quello di custodire nel proprio corpo la capacità di generare quella nuova persona, il potere della paternità, il potere della maternità.

Come trattiamo questo potere? Con una scrollata di spalle, con disprezzo. Strumenti per il piacere, tutto qui. Ora prova, prova soltanto, a far percepire a qualcuno che disprezza la santità impressa sul suo corpo il senso della santità del Dio che non può vedere.

Il Concilio stesso – intendo i documenti emessi, che sono tutto ciò a cui sono tenuto – non era colpevole di nulla di tutto ciò. Se la Chiesa ufficiale adesso intraprende questa strada di adattamento a una cultura che non è più quella, se la Chiesa si legherà alla menzogna, allora è lei che è scismatica rispetto al Concilio, e rispetto alla verità.

Traduzione di Vincenzo Fedele

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: concilio, crisis magazine, esolen



Categoria: Generale