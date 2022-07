Porfiri e il Dovere dei Cattolici. Quando Fa Notizia Quello Che non Dovrebbe.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione la sua riflessione su un fatto che ha riempito televisioni e giornali nei giorni scorsi. E che in fondo ha attinenza anche con quanto scriveva Veronica Cireneo qualche giorno fa. Buona lettura, e meditazione.

§§§

Quando fa notizia quello che non dovrebbe

In questi giorni ha fatto molto rumore una notizia riguardante una suora a Napoli, che avrebbe visto due ragazze baciarsi e le avrebbe separate dicendo che quella era una manifestazione del male. Poi si è scoperto che le due ragazze erano modelle e stavano posando per un servizio fotografico. L’arcigay napoletana ha dichiarato che la suora faceva “tenerezza”. In realtà dal punto di vista della suora, che è poi cattolico, lei stava solo facendo quello che le avranno insegnato: se vedi qualcuno cadere nel peccato cerca di impedirlo. Poi, il servizio fotografico era all’aperto e quindi sotto gli occhi di tutti, grandi e bambini.

Oramai siamo giunti al punto che fa notizia quando qualcuno tenta di fare il proprio dovere di cattolico mentre viene considerato normale non farlo. Il modo in cui la stampa ha trattato quella suora non è molto diverso da come nella Chiesa stessa persone simili vengono trattate. Chi cerca di essere cattolico integrale (che non significa integralista), fa tenerezza, fa pena perché probabilmente ha qualche rotella che non funziona.

Si è giunti al punto che la testimonianza di fede è vista con sospetto. Ed è chiaro così che l’identità cattolica viene erosa sempre più. Oggi quanti dei nostri ragazzi, passati per catechismi sociologici e lezioni di religione ecumeniche, sanno qualcosa della fede a cui teoricamente dovrebbero appartenere?

Cosa ha fatto in fondo la suora? Se un medico vede un malato non ha il dovere di curarlo? Certo lei non sapeva che quella era una messinscena, ma sta di fatto che era fatta all’aperto sotto gli occhi dei passanti. Io non domando per la società, ma per un cattolico che vuole che tutti possano salvarsi, questo deve essere considerato normale? Abbiamo da troppo superato il livello di guardia.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bacio saffico, porfiri, suora



Categoria: Generale