Laporta. Il Panorama Lunare delle Possibili Eventuali Elezioni Politiche.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione questo commento sulle consultazioni prossime venture. Desolato, triste, e purtroppo lucido e condivisibile. Su un solo punto sono in disaccordo: sul dubbio se recarsi o meno alle urne. No, a votare bisogna andare; poi sulla scheda mettete (o non mettete) quello che vi pare, ma votare è un mio diritto, per quanto reso insignificante da tanti elementi. Minuscolo, ma un diritto. Buona lettura.

§§§

Credo sia un errore andare alle prossime elezioni (ammesso siano davvero consentite[1]) marciando dietro ai consueti schieramenti destra-sinistra. La fine di tale bipolarismo fu marcata dalle “politiche di solidarietà nazionale”; ammucchiate gradite al Pci che governava senza responsabilità di governo; alla DC, al Psi e ai minori che potevano rubare al pari del Pci e con minore affanno; agli industriali titolari di contratti con lo Stato che dal 1964 in avanti compresero come dovevano muoversi coi politici e coi burocrati onesti: eliminandoli in tutti i modi possibili, con le congiure, col terrorismo, con la magistratura, sempre trasversalmente, da destra a sinistra e viceversa.

Un esempio per tutti? Togliattigrad, comunistissima fabbrica sovietica. L’accordo fu firmato il 15 Agosto 1966 – l’anniversario è prossimo ma fanno finta di non ricordarlo – in piena guerra fredda, tra Gianni Agnelli (amico, ma tanto amico di Henry Kissinger) e i Ministeri dell’Industria automobilistica e del Commercio estero dell’URSS. Se dovessimo esaminare come fu finanziato, occorrerebbe un libro.

La fabbrica – una benedizione per chi fece la cresta ed evase il fisco – doveva produrre 600 mila vetture l’anno. Il regime sovietico fu o apparve del tutto compatibile con la Fiat e con Gianni Agnelli, amico, ma tanto amico di Henry Kissinger, dettaglio di cui si dimenticano gli “esperti” della morte di Aldo Moro, quando chiamano in causa Kissinger, per via Fani, dove non c’era Aldo Moro, con la fine del quale Kissinger non c’entra un fico secco.

L’Italia è così incanaglita da commemorare – lo abbiam visto di recente – fior di farabutti, compromessi col Kgb, coi ladri, col terrorismo e con poche e perniciose toghe corrotte.

Che cosa potrà venir fuori dalle urne se davvero le interpelleremo, non lo so. Non è da stupirsi se molti cadranno nella tentazione qualunquista, sulla scia di quella del dopoguerra, giustificata dai peccati di quanti si riciclavano repubblicani, dopo essere stati chi stalinista chi savoiardo, chi fascista, chi tutto un po’, andando da piazza Venezia a piazzale Loreto, col biglietto di ritorno già pronto e la tessera di partigiano in tasca. A ben vedere bazzecole rispetto alle schifezze in corso.

Il qualunquismo odierno porterebbe a concludere – in assenza di Einaudi, De Gasperi e S.S. Pio XII – che chiunque entri nel Palazzo o in Vaticano, che sia una colf milanese o un parroco di Scurcola Marsicana, nulla può accadere di peggio di quanto già è accaduto e di quanto potrebbe accadere.

Il professor Augusto Sinagra ha fotografato la situazione con una Lettera Aperta all’on. Giorgia Meloni, oramai virale su Internet. Ecco una chicca:

«…lei sta facendo cancellare dai social tutte le sue esternazioni a favore dei sieri genici che hanno provocato sofferenze e morte. Di questo lei era ed è consapevole. Così pure sono scomparsi i suoi post di sostegno all’infame green pass.

Ovviamente, lei ha dato queste disposizioni in vista delle prossime consultazioni politiche per poter continuare a gabellare gli elettori e acquisire voti. Già questo dà la misura della sua consistenza etica e politica. Ma è da tempo che lei fa politica con l’inganno.

Lei è la stessa persona che è corsa ad inserirsi nell’Aspen Institute che è la fogna del peggiore globalismo e della peggiore finanza internazionale speculativa. Non ha esitato ad assumere la presidenza, nel Parlamento europeo, del Partito dei Conservatori.

Ogni suo atteggiamento, condotta, azione politica, posizionamento partitico è stato sempre funzionale ai suoi personali interessi anche a livello familiare, facendo eleggere Deputato pure suo cognato.

Io la conosco da tempo e lei lo sa, e mi ricordo le sue dichiarazioni di fedeltà alle idee fasciste, i suoi sgambettanti saluti romani, i suoi scimmiottamenti di quella che possiamo definire la liturgia fascista. Questo ai tempi del Fronte della Gioventù.»

Chi voglia leggerla tutta, non stupisca se l’on. Meloni invece di suicidarsi, mieterà consensi nelle urne, contrariamente a quanto prevede il prof. Sinagra, il quale è pure certo dell’immunità della destra dalla stupidità. Io non ne sono così certo, ma tant’è.

E a sinistra? Ai lettori di SC ho spiegato troppe volte quali siano le radici della c.d. sinistra, estranee, salvo rarissime eccezioni ai Gramsci e persino agli orridi trasformismi di Togliatti, un dilettante rispetto ai mercanti di armi, esplosivi, prosciutti, cemento e coca (anche Cola), oggi alla testa del proletariato alla Scalfari Eugenio.

La sinistra non è più un pericolo se non per se stessa. Vagherà fra un Calenda, un Renzi, un Letta e persino un Dibba, fino a esaurirsi come le candele su una tomba abbandonata.

Sono invece stupefatto della inconcludenza e del banditismo a destra, fatta di omuncoli incapaci di cogliere il momento storico e portare il paese verso il futuro. Se questo fu prevedibile e scontato, lo è molto meno l’applauso scrosciante a un Berlusconi, la cui minor colpa è la contiguità coi siciliani chiacchierati, difetto che non può essere preclusivo alla politica, come il prof. Don Don Sergio Mattarella potrebbe insegnare dallo scranno di docente di diritto costituzionale, e non solo.

Berlusconi e i suoi piagnistei anti magistrati non fanno dimenticare i suoi innumerevoli e memorabili tradimenti. Tanto per dirne uno, quello contro Bettino Craxi. Vittorio Feltri nella fureria del Giornale, Enrico Mentana nel boudoir del Tg5, Emilio Fede nel canile del TG4 e l’ex Lotta Continua, Liguori Paolo andarono di rincalzo al consolato statunitense di Milano, dove Antonio Di Pietro era ben noto. Poi le sue tv e i suoi film, zeppi di mutande e di squadre antimafia, hanno completato lo sfascio giudiziario con quello culturale. Ma insomma abbiamo dimenticato le origini del Cavaliere disarcionato?

Sul Salvini Matteo è superfluo soffermarsi. A destra la situazione è peggiore, perché a sinistra, pur essendo tal quali e spesso peggiori, sembrano migliori.

Il lettore non mi chieda per chi voterei, se sarà davvero consentito di votare. Per ora son convinto che Draghi Mario Netto sia andato via per restare, in un modo o in un altro. Egli ha un filo diretto con Joe, con Schwab Klaus e con le cerchie ashkenazite ucraine: sa con certezza se la guerra in agosto ci sarà o meno; egli sa quindi se le elezioni a settembre ci saranno davvero.

Insomma non so per chi voterei e neppure se andrò a votare. Cristo Vince.

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

