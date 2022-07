Il Matto. Meditazione sull’Oggi, e sul Cristo Sole di Leon Battista Alberti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Il Matto ci offre questa interessante riflessione

OGGI – HONJITSU

Premessa

In giapponese 本日 honjitsu e 今日 kyō significano entrambi “oggi”. Tuttavia honjitsu è molto più formale di kyō. Pertanto, nella conversazione quotidiana si ascolterà quasi sempre kyō piuttosto che honjitsu.

L’ideogramma 日, che vuol dire sole o giorno, nella lettura On (di origine cinese) si pronuncia infatti nichi o jitsu, invece nella lettura Kun (di origine giapponese) si legge hi, ni o ka. Infatti, per esempio in 日本 Nihon, che vuol dire Giappone o Sol levante, 日 si legge NI, invece in 日曜日 nichiyōbi, che vuol dire domenica, lo stesso ideogramma si legge NICHI, che si ritrova in 大日 Dai Nichi: Grande Sole.

*****

HONJITSU, OGGI, latino HODIE, contrazione di HOC DIE: in QUESTO GIORNO, il giorno nel quale ci troviamo. Attenzione a “ci troviamo”, giacché se per un verso ci si trova sempre in qualche luogo, con ciò acquistando importanza lo spazio, per l’altro verso “trovarsi” significa inventarsi, cioè riscoprirsi, riacquisendo il PURO SENSO DI ESSERE che trascende lo spazio come anche il tempo ed il pensiero, insomma ritrovando l’OGGI.

E questa invenzione di sé nel Sé, cioè in Dio, non può darsi che OGGI, certamente non “ieri” né “domani” che sono un pensiero concettuale- immaginativo. Di fatto, è il pensiero l’offuscatore dell’OGGI che in se stesso è vuoto e permanente, e proprio per questo permette ogni tipo di pieno e movimento, a partire proprio dal pensiero, anch’esso non potendo darsi che OGGI; pensiero a cui si accompagna spesso, per non dire sempre, il senso del tempo “passato” e “futuro”, con tutte le conseguenze, non propriamente amene, che ne derivano.

OGGI non “dura” 24 ore, bensì presiede alle 24 ore. Allo scoccare della mezzanotte, OGGI né si conclude né ricomincia, bensì, senza soluzione di continuità, OGGI È. Di giorno e di notte è OGGI, anzi OGGI è giorno e notte. Gli è che il cammino del sole, assieme alla consultazione dell’orologio, confonde la coscienza inducendola a credere che il mattino, il mezzogiorno, il pomeriggio e la sera scandiscano il tempo dell’OGGI, e che OGGI si concluda col sopraggiungere della notte, talché la mattina ci si sveglia credendo che la notte sia trascorsa in assenza dell’OGGI e che OGGI sia un “altro” giorno.

Invece, immancabilmente, OGGI È: vuoto e permanente, non è condizionato dal tempo né dallo spazio né dal pensiero pur presiedendovi: se siamo svegli lo siamo OGGI, se siamo dormienti lo siamo OGGI. E quando pensiamo e agiamo, che lo si sappia o no (ma per lo più non lo si sa), lo si fa OGGI, che presiede alla luce del giorno e al buio della notte, così come presiede alla luce e al buio della nostra coscienza. Se siamo coscienti, cioè svegli(cosa rarissima) lo siamo OGGI, e se siamo incoscienti, cioè addormentati (cosa diffusissima) lo siamo OGGI. “Ieri” e “domani” non si può essere né svegli né addormentati, non si può essere né nella luce né nelle tenebre. “Ieri” e “domani” non può accadere nulla. Non possiamo pensare e fare nulla. OGGI, HONJITSU, immancabilmente È; “ieri” e “domani” immancabilmente NON SONO.

OGGI trascende la nostra coscienza ordinaria smarrita nel tempo, addormentata dal (e nel) pensare e dal (e nel) fare. OGGI è QUI E ORA, 24 ore su 24. OGGI è 中今 NAKA-IMA: AL CENTRO ADESSO. Possiamo dire altrettanto della nostra coscienza?

Abbiamo già osservato come il cammino del Sole, assieme alla consultazione dell’orologio, confonda la nostra coscienza, ma il Sole, a ben vedere, non è il responsabile di tale confusione, bensì lo è la nostra mente (la macchinetta tuttofare!) che congettura una sequela temporale del tutto estranea al Sole. Ognora splendente, il Sole non nasce e non tramonta se non ai nostri occhi assonnati: est, ovest, nord e sud sono punti cardinali escogitati dalla limitata prospettiva umana, ma che non esistono per il Sole la cui centralità trascende la prospettiva, cioè il punto di vista: alba, mattino, mezzogiorno, pomeriggio, crepuscolo e sera e notte sono appellativi della qualità, non certamente della quantità delle 24 ore, alle quali presiede immancabilmente l’OGGI che è alba, mattino, mezzogiorno, pomeriggio, crepuscolo, sera e notte, come anche primavera, estate, autunno e inverno.

Per inciso vale la pena di notare come alle sette fasi della giornata (cui segue quella della notte) corrispondano le sette ore canoniche: Lodi (alba, alle 3), Prima (primo mattino, alle 6), Terza (mattino, alle 9), Sesta (mezzogiorno, alle 12), Nona (pomeriggio, alle 15), Vespri (crepuscolo, alle 18), Compieta (sera, alle 21). Da notare anche come tali ore scandiscano altrettante pause, in ciascuna delle quali, per così dire, ci si sottrae al flusso del tempo ritornando all’OGGI.

In R. P. Kaushik, Alchimia organica, troviamo che:

«Il tempo è relativo e non assoluto. Per la luna, il sole e la terra il tempo non esiste. È solo un concetto che trae origine dallo studio del movimento della terra e del sole. Il tempo, come molti altri concetti e nozioni, serve all’uomo per funzionare nel mondo materiale, ma in assoluto questi concetti non esistono. La terra, ruotando sul proprio asse e attorno al sole, crea con i suoi moti l’alternarsi del giorno e della notte e il succedersi delle stagioni. Nello spazio assoluto giorno e notte non esistono. Essi esistono solo sul pianeta Terra e su altri pianeti e satelliti in relazione a un sole. Dividiamo il movimento della Terra sul proprio asse in ventiquattro parti, divise a loro volta ciascuna in sessanta parti. Indi dividiamo ciascuna di queste sessanta parti ancora e arriviamo ai secondi. Ma è chiaro che le ore, i minuti e i secondi non esistono se non nella mente o negli orologi».

Lo stesso valendo quando parliamo di lustri, decenni, secoli e millenni, cioè di varie quantità convenzionali di tempo che non possono evadere dalla qualità assoluta di OGGI, HONJITSU.

Eppure, se ad ogni ora del giorno e della notte riuscissimo a re-inventarci, a tornare a noi stessi, cioè dalla periferia (dal pensiero-desiderio) al Centro (al Silenzio), potremmo constatare che è sempre OGGI, HONJITSU, e che se ci mettessimo ad aspettare “domani” avremmo un bell’aspettare!

E non sarà una mera coincidenza il fatto che in giapponese OGGI si dica KYŌ 今日oppure HONJITSU 本日, in entrambi i casi comparendo l’ideogramma hi 日 che significa sia giorno sia Sole, quest’ultimo simbolo di Luce perenne e quindi dell’OGGI quale GIORNO intramontabile. Col suo ininterrotto splendore il Sole trascende giorno e notte, quindi “ieri” e “domani”, quindi l’egocentrismo e la vasta gamma di dualità dilanianti di cui esso si nutre. Ritroviamo 日hi anche nel detto giapponese:

«Ichinichi isshō” 一日一生 “Un giorno, un vita»,

da cui si arguisce che c’è un solo un giorno, OGGI, e quindi una sola vita, cioè quella che si vive OGGI. HONJITSU.

«La vera contemplazione è immergersi nell’azione del momento»

recita l’Hagakure. Dice «del momento», cioè OGGI. HONJITSU.

La Contemplazione è del tutto libera da ogni tipo di legame spazio-temporale, quindi è Munen-Muso 無念無想: senza pensiero e senza desiderio. Come il Sole, come l’OGGI, la Contemplazione è libera da ogni oggetto e tuttavia presente ad ogni oggetto, non separata da ogni oggetto ma distinta da esso e senza volerlo o doverlo possedere: si pensi alla relazione fra lo Specchio e tutto quanto vi si specchia: né afferrare né respingere, questa la Virtù dello Specchio. Lo Specchio, come il Cielo, non pensa e non desidera. Dice infatti Confucio:

«Parla forse il Cielo? Eppure le stagioni seguono il loro corso e le creature continuano a nascere. Che parla forse il cielo?».

Contemplazione, Sole, Specchio e Cielo coincidono OGGI. HONJITSU.

«Tu sei mio figlio,

io OGGI ti ho generato»

Salmo 2, 7

E così il Cristiano che sa re-inventarsi è Figlio (Giovane Fanciullo!) del Padre poiché affratellato al Cristo-Sole 日 proprio OGGI. HONJITSU.

Qui sotto, quale Sintesi di tutto quanto sopra, Il sole col volto di Cristo fanciullo di Leon Battista Alberti (Firenze – Basilica di Santa Maria Novella).

§§§

