Fedele. La Campagna Elettorale è Iniziata, e la RAI già Ciurla nel Manico (Pro-PD…).

DRAGHI HA MOLLATO – SI VOTA

Cosa è accaduto ieri, mercoledì 20 Luglio ? Il caos, certo. Ma tutto è avvenuto secondo una logica.

Come in una tempesta, trovandosi sballottati tra le onde che ti schiaffeggiano da ogni latitudine e ti fanno perdere orientamento e cognizione, se riesci a sollevarti dalla superficie e guardare dall’alto, ti rendi conto che il flusso della tempesta, apparentemente caotico, ha una propria direzione ed un disegno chiaro.

Due giorni fa (vedi qui), scrivendo che Draghi sarebbe rimasto al suo posto, da bravo fantaccino che rimane agli ordini, chiosavo : “L’unico limite è la sua dignità personale. Ha accettato di perdere la credibilità che aveva conquistato nei decenni precedenti e, quindi, lo domanda è fin dove il suo amor proprio gli consentirà di scendere ?”.

E’ riuscito a fermarsi ed a dire basta. Onore delle armi alla dignità personale e ponti d’oro al nemico in fuga.

Basta analizzare quello che è accaduto (TUTTO quello che è accaduto, non quello che riportano i media) per comprendere cosa intendo:

Draghi presenta la propria relazione piena di dignità, paroloni, prospettive e ricatti. Magnifica le sorti splendide e progressive che il suo governo ha percorso e raggiunto (vittoria sul COVID, obiettivi PNRR raggiunti, sforzi a soluzione della crisi energetica, atlantismo garantito, appoggio all’Ucraina, ecc.) omaggia la democrazia parlamentare a cui si presenta, lui non eletto, per esserne legittimato e, formalmente, si inchina al Parlamento, espressione massima della volontà popolare.

Qualche schiaffone ai 5 stelle, qualche buffetto alla Lega e poi l’affondo: Dobbiamo completare l’opera, quindi dobbiamo andare avanti secondo quanto ho deciso : emanare il decreto concorrenza (spiagge, taxi, ecc.) che l’Europa richiede, affrontare la crisi energetica abbassando i condizionatori et similaria, tranquillizzare I mercati, continuare nella strada europeista ed atlantista ecc, Poi anche l’affondo ricattatorio: dobbiamo completare il PNRR altrimenti I 19 miliardi prossimi ce li sogniamo.

Bene. Il centrodestra, visto che I problemi sono nati da un inceneritore contestato in quel di Roma e da un improponibile continuazione senza correttivi del Reddito di Cttadinanza, accetta tutto alla condizione che ci sia un nuovo governo che escluda i 5 stelle. A tale scopo presenta una mozione di appoggio a Draghi.

A questo punto il segretario PD, Letta, unico della maggioranza, a colloquio con Draghi pretende, come socio mandatario, di imporre la presenza dei 5 stelle al governo (anche perchè un governo nuovo avrebbe forse posto problemi anche per Lamorgese e Speranza). In quest’ottica spunta la mozione dell’on. Casini da contrapporre a quella, realistica, del centrodestra. Una sola riga: Il parlamento approva il contenuto della relazione di Draghi. Neanche una parola sui 5 stelle che avevano contestato l’operato di Draghi. Non solo pieni poteri al Presidente del Consiglio, ma anche subalternità a Letta e marcia indietro sui 5 stelle.

A questo puto ingolfamento di telefonate dal e verso il Colle anche con Berlusconi e Salvini, oltre che con Draghi e Letta e la scelta finale di Draghi di chiedere la fiducia sullla mozione Casini mettendo il Centrodestra con le spalle al muro: aprire la crisi o accettare I pieni poteri a Draghi e il tutoraggio di Letta.

Capisco che Draghi provenga da ambienti bancari e finanziari, quindi non sia molto addentro (ma su questo ho qualche dubbio), ai bizantinismi dei palazzi; però sono certo che la scelta di chiedere il voto sul documento di Casini non sia un risvolto di superficialità ed inesperienza politica.

E’ stata una scelta ben ponderata e, alla luce di questi avvenimenti, preparata da tempo e nel dettaglio.

Già la “scissione” di Di Maio dai 5 stelle ha segnato l’inizio del percorso, così come gli incontri con Conte e lo schiaffo finale a Salvini e Berlusconi per far loro intestare la crisi provocata da Grillo e Conte.

Una scelta studiata: se resto, comando io e vado avanti per la mia strada, ottemperando alle disposizioni ricevute e riguadagnando l’autorevolezza perduta, se non è possibile alle mie condizioni capestro, mollo, come ho già deciso. Penalizzo, in ogni caso, entrambi gli schieramenti: obbligo il centrodestra a votarmi contro aprendo la crisi, (altrimenti avranno 8 mesi di rampogne e voltafaccia ulteriori, oltre a dover continuare a convivere con I 5 stelle e prepararsi alla sconfitta alle elezioni del 2023), tagliando I ponti per altri eventuali governi e lasciando Letta da solo, senza “campo largo” e senza tempo per recuperare il consenso perduto.

Un rigurgito di dignità ? Forse ! Comunque addio ed elezioni con campagna elettorale già iniziata.

Iniziata, ed è importante capirlo, il 21 stesso, mercoledì del voto. Qualche dettaglio per capirci.

Non so quanti hanno seguito la lunga diretta del TG1 in TV. Il punto fondamentale, alla fine, erano le dichiarazioni di voto. A parte I piccoli gruppi che hanno aperto il dibattito, c’era molta attenzione quando hanno iniziato a parlare I “grandi”. Interessante la relazione di Renzi, poi via via a salire sino alla Bernini che parlava per Forza Italia. Inizio elencando la fedeltà al governo dimostrata in tutti (TUTTI) I voti e negli appoggi ai decreti, anche se non condivisi. La logica conclusione, che nessuno ha potuto ascoltare, era che, nonostante tutto, Draghi aveva preferito evitare di allontanare gli inaffidabili 5 stelle e non aveva accettato di mettere ai voti la risoluzione del centrodestra “di governo” (Lega, FI e centristi) per sposare quella di Casini obbligando FI a non votare.

Questa ultima parte, centrale in tutto il dibattito, non si è potuta ascoltare perchè la esimia direttrice del TG1, Monica Magioni, ha iniziato a sproloquiare, pur di coprire la voce della Bernini al Senato, coinvolgendo Sorgi e Sechi nello sproloquio che è continuato fintanto che la Bernini non ha concluso. Qualcuno, ascoltando cosa diceva la Bernini, correva il rischio di comprendere il gioco palesemente sporco cui si stava assistendo. Subito dopo la Bernini ha parlato la Lega, che ha subìto il medesimo trattamento. Della dichiarazione leghista si è potuto ascoltare solo l’introduzione di saluto. Di Paragone, tanto per fare qualche altro nome, neanche una parola. Solo le immagini che scorrevano in piccolo e gli sproloqui dallo studio.

Dopo le dichiarazioni, chiarito il busillis del numero legale, a Sorgi che poneva il dubbio del “campo Largo” di Letta, la stessa Maggioni annunciava che al TG delle 20.30 lo stesso Letta sarebbe stato ospitato ed avrebbe di certo chiarito il rapporto con gli inaffidabili 5 stelle. Infatti alle 20.30 Letta è intervenuto (Unico leader secondo la par condicio), si è stracciato le vesti per l’ignobile comportamento di Salvini,ma nessuna domanda gli è stata posta in merito ai 5 stelle. In compenso collegamento con la cara Maria Stella Gelmini che ha potuto ampiamente spiegare come Forza Italia abbia tradito la fiducia degli italiani e che lei, per dignità e coerenza, non poteva più stare nel partito di Berlusconi. Seguito a ruota, la mattina successiva da quel gigante di Brunetta. Di certo formeranno una nuova formazione in aiuto al PD.

La campagna elettorale, quindi è già partita e le carte, truccate, sono queste.

Oggi, a dimissioni di Draghi accettate, ha parlato anche la Lagarde, cioè la BCE, spiegando poco sui meccanismi di copertura dei bond nazionali ed anti spread (ma su questo ci torneremo, cosi come sui risvolti internazionali delle nostre miserie), se non spiegando che per il PNRR, I vincoli di bilancio, ecc. (I punti citati sono 4), dovranno andare avanti con il pilota automatico, con o senza Draghi secondo le direttive imposte.

Ci ridurranno come la Grecia (austerità, assenza di squilibri macroeconomici, sostenibilità del debito, revisione delle pensioni, patrimoniale, ecc.) e, per farlo, continueranno a certificare le menzogne come candide verità evidenti. In realtà non inizia una nuova storia. Si arriva al redde rationem di quella in corso. Dobbiamo prenderne atto ed operare di conseguenza.

Vincenzo Fedele

