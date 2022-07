Bestiario a Cantilegi ed Urlapicchio. Indovinate Perché…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, lo so, lo so, sono n orribile ritardo col Bestiario ma fra i problemi tecnici della settimana scorsa al sito e tanto altro lavoro non sono riuscito a montalo prima. Vorrei comunque salutarvi con alcuni versi di quel genio che fu Fosco Maraini:

Ci son dei giorni smègi e lombidiosi,

col cielo dagro e un fònzero gongruto,

ci son meriggi gnàlidi e budriosi,

che plògidan sul mondo infrangelluto,

ma oggi è un giorno a zìmpagi e zirlecchi,

un giorno tutto gnacchi e timparlini,

le nuvole buzzìllano, i bernecchi,

ludèrchiano coi fèrnagi tra i pini;

è un giorno per le vànvere, un festicchio,

un giorno carmidioso e prodigiero,

è il giorno a cantilegi, ad urlapicchio,

(in cui m’hai detto “t’amo per davvero”).

Ché Draghi se ne è andato, per davvero

***

Questo per non dimenticare certa gente…

Di nuovo per non dimenticare certa gentaglia.

Ma dai! Anche i giornali di regime devono cominciare ad accorgersene…Pravda, Quotidiano del Popolo di Pechino e Völkschischer Beobachter je spicciano casa…

Tante volte ci fosse qualcuno che ha nostalgia del Mentitore Seriale…

§§§

