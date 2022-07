Pro Memoria. Ministero Salute Tedesco: Un Effetto Grave Ogni 5.000 Iniezioni.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante condividere con voi questo articolo di Pro Memoria, che ringraziamo. Inutile dire che ci sono Paesi in cui le cose avvengono in maniera più seria e onesta: qui da noi abbiamo gli Speranza e i Sileri, i Ricciardi e l’Istituto Superiore della Sanità, l’Aifa e i Bassetti, per tacere dei Cartabellotta, dei Buorioni e degli Ordini dei Medici. Tutta gente che dovrebbe ritirasi silenziosamente a vita privata, nella speranza di farsi dimenticare, e in attesa che qualche magistrato serio – se ne esistono ancora – cominci a indagare in profondità su complicità, conflitti di interesse e danni causati alla popolazione. Buona lettura.

… Il ministero della Salute tedesco squarcia il velo

… su Twitter ammette: un caso grave ogni 5.000

… pubblica anche un link invitando tutti i cittadini a denunciare i problemi

… compilando un apposito modulo online

… molti giornali, fra cui la Bild, avevano iniziato a raccontare le storie delle vittime

… Bild, uno dei principali quotidiani tedeschi con una tiratura da 5 milioni di copie, diffuso in tutta Europa

… Italia in cui da circa quattro mesi non si sa quante reazioni avverse ci sono state

… quante sono quelle gravi

… che rapporto c’è con il numero di vaccinati

… Perché i cittadini italiani non segnalano e lasciano il compito agli specialisti?

… compilare il modulo italiano è complicato, talmente complicato da non essere proprio alla portata di tutti

… Qui non tutti i medici segnalano

… si può chiaramente capire come mai in Italia ci sono meno reazioni avverse

… nonostante il numero di vaccinati superi quello della Germania

… appena 18 eventi gravi ogni 100.000 dosi

… rispetto a quel caso su 5.000

… la volontà di dargli valore e di considerare le persone e le vite distrutte che ci sono dietro tutti quei numeri

