Korazym, Eccles Is Saved. L’Imperdibile Intervista di Scalfari a satana.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, credo sia opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo di Eccles is Saved, nella traduzione di Korazym.org, che ringraziamo di cuore…Buona lettura.

§§§

Comunicazione di servizio – Coloro che sono sprovvisti del buon senso umoristico, sono avvisati di astenersi dalla lettura (e quindi, dal commentare): quanto segue è “british humour”. Cioè, per chi non conosce i basilari dell’inglese e della cultura britannica: si tratta di satira britannica. L’umorismo britannico è modellato dalla relativa stabilità della società britannica e porta un forte elemento di satira diretta all’assurdità della vita quotidiana. I temi includono il sistema di classe e tabù sessuali. Tecniche comuni includono giochi di parole, insinuazioni e battute intellettuali. Un forte tema di sarcasmo e auto-deprecazione, spesso con consegna impassibile, attraversa tutto l’umorismo britannico.

Scalfari intervista Satana

Eccles is saved, 16 luglio 2022

La scena: l’Inferno. Satana si sta rilassando su una sedia comoda. Improvvisamente il compianto Eugenio Scalfari si materializza davanti a lui.

Satana: Ah, Scalfari. Che bello vederti. Sai chi sono?

Scalfari: Hmm, un forte odore di zolfo, un’atmosfera di malvagità. Certamente! Sono nell’Arcidiocesi di Chicago e tu devi essere Blase Cupich!

Satana: Beh, quasi giusto. In effetti, sei morto e sei andato all’Inferno. Il mio nome è Satana. Come stai? Oltre ad essere morto, intendo.

Il nostro giornalista d’assalto.

Scalfari: Bene, grazie. Ora cosa sta succedendo?

Satana: Beh, ho pensato che avremmo potuto rendere più confortevole la tua permanenza all’Inferno se ti avessimo messo a frutto. Ti dispiacerebbe intervistarmi?

Scalfari: Beh, mi sembra di aver recuperato l’udito, così le cose andrebbero più lisce. Non dovrò inventarmi le cose.

Satana: Nessun problema se lo fai. Dopotutto, io sono il padre delle bugie.

Scalfari: Ma perché hai bisogno di essere intervistato, comunque? Hai rubriche regolari sulla rivista America, sul National Catholic Reporter e sul Tablet…

Satana: Inoltre sono un collaboratore regolare di Where Peter Is e di alcuni altri blog cattolici! Tuttavia, tutta la pubblicità è pubblicità malvagia, come diciamo quaggiù. Ora, inizia a fare domande.

Scalfari: Allora, quali sono esattamente le tue convinzioni religiose?

Satana: Beh, in effetti sono un devoto cattolico, anche se ovviamente sento che la dottrina deve evolversi.

Scalfari: Ricevi la comunione?

Satana: No, sfortunatamente sono confinato all’Inferno. Tuttavia, ho molti agenti sul Piano Terrestre. Blase. Jimbo. Arthur il grasso. Joe. Nancy… Mi vendono le loro anime e io do loro grande potere e successo. In quale altro modo pensi che tali perdenti siano arrivati così lontano?

Un tris di cattivi cardinali (Jimbo, Arthur il grasso e Blase). “Ora ricorda, la frase in codice di oggi è ‘Notte-notte, piccola’”.

Scalfari: Capisco. Tutti questi cardinali assurdi che Papa Francesco continua a creare?

Satana: Non lo rendiamo troppo ovvio. Nell’elenco sono tenuti anche uno o due autentici cattolici. Anche se ci siamo presi cura di eliminare Chaput, Cordileone e pochi altri che sembravano troppo pericolosi.

Scalfari: Grande. Ora, qualche commento per i nostri lettori su Traditionis custodes, che sta arrivando al suo primo anniversario?

Satana: L’idea è venuta a Papa Francesco in un sogno – Beh, l’ho messa io lì. Qual è il modo migliore per causare divisione nella Chiesa Cattolica, se non perseguitando tutte le persone che adoravano in modo tradizionale?

Si sente bussare alla porta ed entra un servitore.

Satana: Ah, Pachamama! Due tè, per favore! Con aggiunta di zolfo.

“Bevi una bella tazza di tè”.

Grazie a Johann du Toit per un’idea.

§§§

