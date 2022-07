Arrendersi All’Evidenza. Siero, Quarta Dose, & C. Fallimento Scientifico Senza Pari.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, facciamo seguito all’articolo pubblicato qualche giorno fa da Arrendersi All’Evidenza sull’utilità o meno della mascherina, con queste righe che AAE ha postato come commento, ma che mi sembrano degne di un pubblico più ampio. Buona lettura.

§§§

Senza voler infierire, ma solo perchè i numeri sono veri:

Nei sette giorni dal 10 al 17 luglio 2021 si contarono:

1250000 tamponi

12500 positivi (1 su 100 dei tamponati)

95 decessi “con Covid” (meno di 14 al giorno)

Negli stessi sette giorni di calendario del 2022 abbiamo:

2650000 tamponi (più del doppio!)

662000 positivi (uno su quattro!)

780 decessi con Covid (più di 110 al giorno)

Suppongo che conosciate tutti l’imprecisione dei tamponi, e (nel caso del PCR) la forte dipendenza dell’esito dal numero di cicli di amplificazione.

Più tamponi si fanno e maggiore è la presenza di positivi. Più sono i positivi e maggiore sarà il numero di decessi attribuiti al Covid, per qualsiasi causa si abbia avuto bisogno del pronto soccorso.

Le terapie intensive sono generalmente quasi vuote e chi vi va, da positivo, non le occupa per il Covid, ma per la malattia che l’ha portato in ospedale (caso Blondet).

Il segnale allarmistico si autoamplifica, aiutato dall’ansia di sapere l’esito del tampone al primo starnuto, anche in un luglio molto caldo che espone ad ore di aria condizionata non sempre ben usata e tollerata.

Anche prescindendo dall’effetto di spinta del comportamento individuale e dall’incertezza di numeri gonfiabili, resta il fatto che sono soprattutto i vaccinati a non capacitarsi di poter avere contratto in piena estate una “terribile malattia respiratoria”. Poi scoprono che i loro tre dosaggi non hanno impedito il contagio, ma possono vantarsi di non essersi ammalati gravemente: si calmino e sappiano che è lo stesso per i non vaccinati.

Intanto gli esperti chiamano il popolo alla quarta dose: la quale dose è come le tre precedenti, già acquistata e da smaltire prima che scada (anzi: per molti lotti già scaduta, ma ne è stata prorogata la validità). Ossia: non un vaccino aggiornato alle ultime varianti del virus, ma lo stesso rivelatosi inefficace avendone fatte tre dosi!

E’ un fallimento scientifico senza pari, che conta in piena estate dei dati che se fossimo in presenza di un reale pericolo da contagio farebbero tremare le vene. Il vero pericolo però sono gli effetti collaterali dell’esperimento con mRNA che sta mietendo vittime, riempiendo i pronto soccorso, dove ti tamponano e un PCR elevatissimo ti dice anche positivo…

La protezione vaccinale è scemata, le difese immunitarie sono compromesse, basta un’aria condizionata per manifestare malattie da raffreddamento e moltiplicando i tamponi queste si traducono in casi di Covid-19. Al che, per aiutarti, ti convincono a fare una quarta dose di vaccino scaduto di un intruglio che non ti protegge affatto dal contagio. Anzi: favorisce la possibilità di essere contagiati.

La mascherina è un problema: sudando si bagna, l’umidità del respiro la impregna… Se c’è il virus ce lo si respira molto di più (effetto Foegen).

Sembra una congiura, ma molte vittime si fanno male da sole offrendo con orgoglio le narici al tampone.

§§§

