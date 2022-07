Una Società Malata in Profondità, il Disagio Indotto, come Difendersi. Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri porta alla vostra attenzione questa esperienza personale, elementi riflessioni che ne ha tratto. Buona lettura e discussione.

§§§

Alcuni giorni fa mi è capitato di dover ricorrere ad un Pronto Soccorso. Dopo un’attesa molto lunga mi ha ricevuto il dottore che mi aveva visitato per dirmi i risultati delle analisi fatte. Dopo qualche minuto la discussione è andata a finire su come gli ultimi due anni e mezzo abbiano colpito duramente la salute mentale delle persone. Me lo ha detto con un tono sconsolato, come di chi volesse mettermi a parte di un dramma che tutti i giorni si consuma sotto i suoi occhi di medico in prima linea.

Sembrava quasi cercasse qualche conforto da me, che in realtà in quel momento ero il paziente.

Eppure, non mi diceva nulla di nuovo perché è sotto gli occhi di tutti che covid 19, guerra, emergenze continue, hanno creato una situazione di disagio che sarà scontata anche dalle generazioni future. L’aumento esponenziale di depressione, ansia, stress, attacchi di panico, fobie, è il chiaro segnale di una società malata in profondità. È un’urgenza che non si può ignorare. E che non si risolve con le medicine (soltanto) perché il problema va molto più in profondità di quello cui può andare ogni medicina.

Notiamo pure che lo psicologo ha preso il posto del prete. La figura del sacerdote, tormentata da scandali vari e dall’erosione della fede nelle persone, è sempre più sullo sfondo, ridotta quasi all’insignificanza. Non sono più portatori di quel messaggio forte che oggi viene diluito in ciò che piace al mondo progressista. Se lo scopo non è più di piacere a Dio, ma di compiacere i poteri forti, la Chiesa non ha ragione di esistere. Nel 1995 il cardinal Caffarra diceva: “L’incontro del Cristo coll’uomo: questo è il cuore della Chiesa. Tutto il resto è secondario”. Eppure questo incontro sembra sempre più lontano, perché non si vede in profondità negli uomini, ma li si concepisce alla luce delle narrative dominanti.

Come affrontare cattolicamente questo tempo di disagio mentale? La preghiera aiuta (liturgica e personale). Poi della buona musica sacra, come il canto gregoriano, che oltre a far pregare aiuta a rilassarsi. E certamente cercare aiuto da parte di professionisti che possono aiutare a superare questa situazione.

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: porfiri, pronto soccorso



Categoria: Generale