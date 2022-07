Laporta. Come Fu Preparato Politicamente per Anni l’Omicidio di Aldo Moro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il generale Piero Laporta offre alla vostra attenzione questa analisi estremamente interessante e “dietro le quinte” di alcuni decenni della vita politica italiana e internazionale. Buona lettura.

§§§

La morte di Aldo Moro fu preceduta da almeno cinque anni di segreto lavorio. È il delitto politico del dopoguerra con maggiore accuratezza, persino superiore a quella usata contro John e Robert Kennedy.

Checché ne dicano gli “esperti”, né Stati Uniti né Unione Sovietica furono i nemici di punta di Aldo Moro. I pugnali delle Idi di marzo furono in italianissime mani: della DC, del PCI, del PSI, del PRI, del MSI. D’altronde né Mosca né Langley ebbero interesse a ostacolare un progetto omicida, adatto a umiliare l’Italia, ertasi a protagonista nel Mediterraneo e in Europa.

Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione sovietica – le nazioni vincitrici della 2GM – non avevano alcun interesse a fermare il suicidio italiano. Tanto meno lo ebbe la Germania, il cui vertice politico, come il presente dimostra, ha mantenuto sempre il timone sulla rotta “Deutschland über alles”. Per i più giovani è utile richiamare tre elementi coi quali si può cogliere l’atmosfera che precedette e seguì il 16 Marzo 1978.

Primo. A dispetto delle statue di Aldo Moro con l’Unità in tasca, il presidente della Democrazia Cristiana ebbe (o credette di avere) solo un amico nel PCI, Enrico Berlinguer. Si dovette ricredere all’indomani di via Fani. Superfluo quindi l’accanimento col quale gli epigoni del PCI spargono gabole, ancora oggi dopo 45 anni, additando Washington quale responsabile di via Fani. In Italia operava la più vasta rete occidentale di agenti sovietici, della Germania Est, della Cecoslovacchia, della Polonia, dell’Ungheria e della Bulgaria. A sentire i soliti “esperti”, quella vasta rete, attiva e ben irradiata, dimorava qui per la pizza e le scampagnate, tutt’al più per i segreti industriali e delle macchine da scrivere.

Secondo. Per gli Stati Uniti sarebbe stato e sarebbe tuttora facile smentire le accuse (basterebbero alcune foto satellitari) e rimbalzarle su Mosca. Invece sopportano pazientemente; come per un tacito accordo? Un’intesa simile e simmetrica a quanto successivamente avvenne per l’attentato a san Giovanni Paolo II, a causa del quale le responsabilità di Mosca e della Bulgaria furono coperte artificiosamente dagli Usa e dal nostro controspionaggio, strettamente connesso agli USA. Curioso, vero?

Terzo. I servizi segreti italiani del dopoguerra furono rifondati da un maggiore inglese, T.M. questi sapeva dell’«incidente stradale» di cui fu vittima il generale Paolo Angioy, vittima predesignata non solo degli inglesi.

Il generale ebbe due difetti imperdonabili: ricoprì onorevolmente un ruolo nel SIM (Servizio Informazioni Militari) nell’esclusivo interesse nazionale e, da sassarese qual era, conosceva i segreti del notabilato di quella città (i Segni, i Berlinguer, i Loriga, i Cossiga) in prima fila a marcare il passaggio dall’Italia fascio savoiarda a quella bifronte repubblicana, a doppia fedeltà automatica: a Mosca e all’ombrello dei missili NATO, passando per l’affarismo. Quanti non riuscirono a farlo fuori con le false accuse d’aver ucciso Giacomo Matteotti, plaudirono al “pirata della strada”, sulla via Cristoforo Colombo, mentre il generale Paolo Angioy l’attraversava, il 2 settembre 1975.

Quando entrano in gioco i servizi segreti – nazionali o esteri, amici od ostili, non importa – “quanto è non è quanto appare”, ammoniva un mio indimenticabile maestro. Nel caso italiano la raccomandazione vale all’ennesima potenza, perché quel T. M. giocò su innumerevoli tavoli, almeno quattro dei quali a lui noti, inoltre su un altro a sua insaputa.

T.M. a Roma era assiduo nel salotto di Randolfo Pacciardi e in quello d’un alto prelato. A Palermo andava a tavola coi gattopardi separatisti. A Londra era ovviamente di casa nell’MI6. A sua insaputa era a un quinto tavolo, grazie a Kim Philby, un raffinato gentiluomo inglese, dal 1936 e per 27 anni, indisturbato doppiogiochista a favore di Mosca, dove fuggì infine nel 1963.

Le sue reti continuarono a operare dopo la sua fuga, in Italia soprattutto. Furono smantellate e non del tutto solo dopo la fine dell’Unione sovietica e la defezione del maggiore Vasili Mitrokhin. Le reti italiane di agenti di Philby – i cui elenchi furono a Budapest e a Praga (ma verosimilmente sono tuttora a Mosca) come accertai – erano interessate a disarticolare i rapporti fra alleati nella NATO.

Difficile certificare oggi se le sgangherate indagini su piazza Fontana furono un caso o un disegno. Di certo la doppia bomba a piazza Fontana, quella sovietica dopo l’altra inglese e la reticenza di Renato Curcio sono un manifesto. Dopo l’inchiesta BR sulla strage, il terrorista concluse che i BR e “i poteri” non potevano dire nulla. D’altronde ai vertici BR vi fu uno la cui madre gestì un bordello a Sanremo per conto dell’MI6, credendo di lavorare per i servizi italiani.

In questo marasma i servizi sovietici sparsero veleno col fantasma del “colpo di Stato”, inseguendo il quale, anno dopo anno, l’indipendenza italiana svanì da ben prima del 16 marzo 1978. In questa temperie, nel quinquennio precedente la morte di Aldo Moro nacquero due quotidiani: Il Giornale di Indro Montanelli nel 1974, molto letto anche a Londra, e la Repubblica di Eugenio Scalfari nel 1976, di grande autorevolezza anche a Mosca. Pace all’anima d’ambedue? Almeno pace all’Italia, speriamo, se le scadenze anagrafiche continueranno ad aiutarla, com’è naturale che sia, dopo tutto. Cristo Vince.

Gen. D.g.(ris.) Piero Laporta

www.pierolaporta.it

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: laporta, moro



Categoria: Generale