Benedetta De Vito: Perché Quell’Orrore sul Santuario della Madonna a Oropa?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito ha visto quello che è stato posto davanti al Santuario di Oropa, e ci offre il suo commento. Buona lettura.

§§§

Sullo stupendo santuario di Oropa (Biella) una nera aquila inquietante dalle ali metalliche vela d’ombra l’incanto sereno del ricamo divino, un truce figuro che sembra uscito direttamente dall’inferno, che si chiama Boogeyman, cioè l’uomo nero, che di notte s’accende di rosso, sembra dare il malvenuto, sollevando minaccioso le sue stupide braccia, ai pellegrini. Benvenuti alla “mostra” – sì appunto, una mostra di mostri, allestita nello splendore di Oropa. Lo guardo, quel tipaccio inquietante, pur dal sito internet del santuario (non potendomi recare sul luogo) e penso: chi mi ricorda quel brutto? Ma certo: il terrificante celebrante del perverso rito del film “Eyes wide shut”! Ecco chi è quell’intruso che l’”artista” Daniele Basso ha evocato dal mondo delle tenebre per imbrattare la sublimità del luogo e chiamando in latinorum la sua mostruosità “Le pieghe dell’anima”. Di quale anima? Non certo della mia…

Eh già, dopo il Moloch al Colosseo, le porte dell’inferno al Quirinale, ci mancava solo la celebrazione dell’Anticristo in uno dei santuari più belli d’Italia. E proprio a Oropa, cioè tradotto in diavoliano, Europa, il trionfo dell’Anticristo in Europa. Ma bravi, bravissimi! Piena di sgomento e di sconcerto, da devota, innamorata del Signore, scendo di un rigo saltando con tutti e due i piedi e storno lo sguardo e prego la Madonnina che ci salvi presto e che trionfi il Suo dolce Cuore Immacolato!

E sentite un poco come spiega la scelta il rettore del santuario don Michele Berchi: «E’ inquietante e non potrebbe essere altrimenti dato che simboleggia la paura, il terrore, lo spavento. È all’inizio del percorso per questo, perché rappresenta le angosce e i tormenti del nostro tempo, dalla pandemia alla guerra, e quelle che ognuno di noi si porta dietro proprio arrivando a Oropa. Paure delle quali simbolicamente ci si libera proprio nel cammino che ci avvicina alla Madonna, alla speranza e al coraggio che vengono rappresentati alla fine dalla scultura di Icaro”. Ah sì, caro don, ma scusi non sa che Icaro, con le sue ali di cera, voleva sfidare il cielo e che cadde morto perché le ali si sciolsero al calore del sole? E quell’uomo alato e caduto per la sua boria non le ricorda qualcuno? Per dire, solo tirando a caso, per esempio un certo Lucifero, angelo caduto? Non le è venuto in mente che Icaro è il simbolo dell’uomo che, pieno di superbia, vuole farsi Dio e volare in alto?

Caro don Berchi, non è questa la nostra spiritualità. E’ tutta, tutta al contrario! Quella raccontata da questo “itinerario” è la spiritualità degli uomini che vogliono sfidare il Signore e farsi divinità, seguendo la superbia e quell’altro. l’arcinemico che, ghignante, se ne sta lì a lordare la nostra santa fede. Ma come fa a non capirlo? Presto, subito, restituisca quelle quattro macchine di ferro all’artista e torni, in santa umiltà, nelle dolci mani del Signore! Si converta! Non Icaro, angelo caduto, ma Gesù, è il nostro Redentore!

§§§

I PADRONI DEI SOCIAL – E GOOGLE – CERCANO DI FAR TACERE STILUM CURIAE. SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT79N0200805319000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, oropa



Categoria: Generale